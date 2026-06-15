Sân bay Liên Khương tại Lâm Đồng sắp hoạt động trở lại

Ngày 15/6, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) có văn bản gửi Cục Hàng không Việt Nam về việc đề xuất đưa sân bay Liên Khương ( Lâm Đồng ) trở lại khai thác sớm hơn kế hoạch ban đầu 1 tuần: từ 0h ngày 19/8 (kế hoạch ban đầu là 25/8).

Sân bay Liên Khương đang được sửa chữa, nâng cấp.

Theo Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam, căn cứ tiến độ thi công thực tế dự án sửa chữa đường cất hạ cánh và đường lăn tại Cảng hàng không quốc tế Liên Khương , đơn vị dự kiến khôi phục hoạt động từ 0h ngày 19/8.

Trong văn bản gửi Cục Hàng không, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam đề nghị cơ quan quản lý xem xét cho phép phát hành thông báo tin tức hàng không (NOTAM) theo mốc thời gian này, đồng thời hỗ trợ hoàn tất các thủ tục để sân bay sớm hoạt động trở lại.

Cùng với văn bản gửi cơ quan quản lý, ACV đã gửi văn bản đến các hãng Vietnam Airlines, Vietjet Air, Bamboo Airways, Vietravel Airlines và Pacific Airlines để phối hợp chuẩn bị kế hoạch khai thác lại các đường bay đi và đến sân bay Liên Khương.

ACV đề nghị các hãng chủ động xây dựng phương án khai thác, bố trí tàu bay và lịch bay phù hợp, sẵn sàng phục vụ hành khách ngay khi sân bay được phép hoạt động trở lại từ ngày 19/8.

Trước đó, ngày 4/3, cơ quan chức năng chính thức đóng cửa sân bay Liên Khương (Lâm Đồng) để khởi công dự án sửa chữa, nâng cấp đường băng. Sáng cùng ngày, Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) phối hợp cùng UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức lễ khởi công Dự án sửa chữa đường cất hạ cánh, đường lăn Cảng hàng không quốc tế Liên Khương (sân bay Liên Khương).

Ông Nguyễn Cao Cường, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam, cho biết, sau gần 20 năm khai thác liên tục, hệ thống đường lăn, đường băng sân bay Liên Khương xuống cấp, cần nâng cấp sửa chữa. Dự án Sửa chữa đường cất hạ cánh, đường lăn do ACV làm chủ đầu tư, được triển khai tại xã Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Đây là công trình giao thông hàng không cấp I với tổng mức đầu tư 1.032 tỷ đồng. Quy mô xây dựng bao gồm sửa chữa toàn bộ đường cất hạ cánh, đường lăn, dải bảo hiểm đầu và hệ thống hạ tầng kỹ thuật, thiết bị đảm bảo hoạt động bay.

Trọng tâm của dự án là việc sửa chữa toàn diện đường cất hạ cánh 09-27 có kích thước 3.250mx45m. Điểm then chốt mang tính đột phá kỹ thuật chính là giải pháp thay thế kết cấu bê tông nhựa hiện hữu bằng kết cấu bê tông xi măng bền vững. Giải pháp này khắc phục tình trạng xuống cấp, tối ưu hóa khả năng chịu tải cho các tàu bay hiện đại.

Dự án nhằm nâng cao năng lực khai thác, bảo đảm an toàn bay và đáp ứng nhu cầu vận chuyển hành khách, hàng hóa giai đoạn tới.

Sân bay Liên Khương là cửa ngõ hàng không kết nối Lâm Đồng với nhiều trung tâm kinh tế, du lịch lớn trong cả nước. Thời gian sân bay đóng cửa, hành khách chủ yếu di chuyển qua các sân bay lân cận và đường bộ.