Doanh nghiệp từng được MIK Group sở hữu 100% vốn có động thái đáng chú ý với lô trái phiếu 1.470 tỷ đồng

Theo công bố thông tin trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), người sở hữu trái phiếu LLPCH2328001 đã chấp thuận việc Liên Lập điều chỉnh các mốc thời gian cung cấp hồ sơ pháp lý dự án, đồng thời thay đổi thời điểm phát sinh nghĩa vụ mua lại trái phiếu trước hạn.

Cụ thể, Liên Lập được gia hạn thời gian cung cấp 3 nhóm hồ sơ của “Dự án Thành Phần”. Trong đó, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh có nội dung gia hạn tiến độ thực hiện dự án được lùi hạn từ ngày 31/3/2026 sang 30/6/2027.

Nhóm giấy tờ liên quan đến nghĩa vụ tiền đất, quyền sử dụng đất, chuyển nhượng dự án và giấy phép xây dựng được lùi từ ngày 31/12/2026 sang 31/12/2027. Riêng giấy phép đủ điều kiện đưa dự án vào kinh doanh (giấy phép bán hàng) được gia hạn từ ngày 31/3/2027 sang 31/3/2028.

Việc gia hạn các mốc pháp lý cũng làm thay đổi thời điểm Liên Lập phải mua lại trái phiếu trước hạn.

Theo điều khoản mới, nếu đến ngày 31/12/2027, doanh nghiệp vẫn chưa hoàn thành mốc cung cấp nhóm giấy tờ liên quan đến nghĩa vụ tiền đất, quyền sử dụng đất, chuyển nhượng dự án và giấy phép xây dựng, Liên Lập phải mua lại 50% số trái phiếu đang lưu hành trong vòng 21 ngày làm việc.

Sau khi hoàn tất việc mua lại này, nếu tiếp tục không đáp ứng mốc tiến độ cung cấp giấy phép bán hàng vào ngày 31/3/2028, doanh nghiệp phải mua lại trước hạn toàn bộ số trái phiếu còn lại trong vòng 21 ngày làm việc kể từ ngày 31/3/2028.

Liên Lập cho biết các nội dung thay đổi không ảnh hưởng đến khả năng thanh toán gốc và lãi trái phiếu của tổ chức phát hành.

Lô LLPCH2328001 được Liên Lập phát hành ngày 18/8/2023, kỳ hạn 5 năm, đáo hạn ngày 18/8/2028, với tổng giá trị 1.470 tỷ đồng.

Được biết, nguồn vốn huy động được sử dụng để đặt cọc nhận chuyển nhượng một phần dự án theo hợp đồng với Công ty TNHH Đức Việt. Tài sản bảo đảm liên quan đến quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại một số thửa đất thuộc dự án Khu du lịch – dịch vụ Bắc Bãi Trường (khu 1), Phú Quốc, do Đức Việt làm chủ đầu tư.

Đáng chú ý, lãi suất của lô trái phiếu này đang có xu hướng tăng. Theo công bố trên HNX ngày 13/11/2026, lãi suất thực tế áp dụng cho kỳ tính lãi tiếp theo là 16%/năm, với ngày thanh toán lãi dự kiến 18/2/2027. Trước đó, tại kỳ thanh toán lãi trái phiếu ngày 18/11/2026, lãi suất áp dụng là 14,8%/năm.

Về tình hình tài chính, trong 6 tháng đầu năm 2026, Liên Lập lỗ sau thuế khoảng 92 tỷ đồng, nâng tổng lỗ lũy kế đến ngày 30/6/2026 lên hơn 935 tỷ đồng. Tổng nợ phải trả tại thời điểm này đạt 1.556 tỷ đồng, trong đó dư nợ trái phiếu chiếm 1.470 tỷ đồng.

Liên Lập được thành lập ngày 21/2/2014. Đáng chú ý, ngày 28/6/2018, CTCP Tập đoàn MIK Group Việt Nam (MIK Group) từng nắm giữ 100% vốn điều lệ tại doanh nghiệp này.

MIK Group được thành lập năm 2014, hoạt động trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh và phát triển bất động sản. Park Riverside là dự án đầu tay của MIK Group tại Thủ Đức, TP.HCM với quy mô 207 biệt thự và liền kề.

Tại dự án này, MIK Group đảm nhiệm vai trò phát triển, trong khi Liên Lập là pháp nhân đứng tên chủ đầu tư.