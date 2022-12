Doanh nghiệp vẫn khát vốn

Nhiều NH công bố giảm lãi suất nhưng lại cộng thêm các khoản khác nên chi phí vay vốn DN phải trả vẫn không được giảm. Trong khi đó, nhiều DN không được cấp room tín dụng dù nhu cầu vốn để đầu tư phát triển sản xuất và quay vòng vốn cuối năm rất lớn.

Ông Đoàn Mạnh Cương, Giám đốc Công ty TNHH Thực phẩm chay Bảo An, cho biết DN được một NH quốc doanh cho vay vốn trung hạn với lãi suất 9%/năm, tăng 2,3%/năm so với năm 2021. So với vốn trung hạn tại các NH tư nhân có lãi suất 11%/năm, mức lãi suất này khá "dễ thở".

Tuy nhiên, ông Cương than thở: "Trong lúc chúng tôi đang nhập 1 container máy móc, thiết bị để hoàn thiện dây chuyền sản xuất, đã hoàn thành các thủ tục thẩm định, chứng minh tài chính thì nhận được thông báo hết room tín dụng. Tình thế buộc chúng tôi phải vay bên ngoài với lãi suất lên đến 3%/tháng".

Thực tiễn cho thấy rất nhiều DN đang gặp khó về nguồn vốn như Công ty TNHH Thực phẩm chay Bảo An. Ông Dương Thanh Đảo, Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Hải Đảo Food (Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang), cho rằng vốn như "mạch máu" của DN nên rất cần sự ổn định và liền mạch.

Theo ông Dương Thanh Đảo, cuối năm, nhu cầu về vốn của DN chuẩn bị hàng Tết nhiều nhưng mặt bằng lãi suất cao và việc khó tiếp cận vốn NH gây khó khăn cho DN. "Sau dịch COVID-19, thị trường có nhiều thay đổi, DN nhìn ra nhiều cơ hội nhưng bị thiếu vốn, vay NH khó khăn nên phải xoay xở "bên ngoài" như vay nóng rất nguy hiểm. Chúng tôi cần có nguồn vốn ổn định, rất muốn sự thông thoáng trong tiếp cận vốn NH để có xung lực phát triển" - ông Đảo mong mỏi.

Nhiều ngân hàng đã và đang triển khai các chương trình, chính sách tín dụng để hỗ trợ doanh nghiệp. Ảnh: TẤN THẠNH

Chia sẻ khó khăn cũng như đồng hành với DN hồi phục và tăng tốc sản xuất - kinh doanh vào đầu năm 2023, một số NH đã và đang triển khai nhiều chương trình, chính sách tín dụng, dự kiến bơm ra thị trường hàng chục ngàn tỉ đồng trong thời gian tới.



Đơn cử, NH TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) vừa bổ sung gói tín dụng 5.000 tỉ đồng với lãi suất thấp hơn đến 2%/năm so với mức lãi suất thông thường. Mức ưu đãi lãi suất áp dụng cho cả khoản vay mới bằng VNĐ và USD kỳ hạn đến 6 tháng phát sinh từ nay đến hết ngày 28-2-2023.

Với gói tín dụng này, VietinBank tập trung nguồn vốn cho vay đối với các cơ sở sản xuất - kinh doanh tại các tỉnh vùng ĐBSCL, hoạt động trong lĩnh vực, ngành nghề chủ đạo như thủy sản, lúa gạo, vật tư nông nghiệp, thức ăn chăn nuôi, lâm nghiệp... hoặc mục đích vay vốn thuộc các ngành nghề được hỗ trợ lãi suất theo Nghị định 31 của Chính phủ.

"Trong thời gian tới, VietinBank sẽ tập trung nguồn lực, bảo đảm nguồn vốn dồi dào để khách hàng DN được tiếp cận và hưởng nguồn vốn vay ưu đãi, từ đó giúp giảm bớt chi phí kinh doanh, tăng hiệu quả hoạt động và góp phần thúc đẩy hoạt động sản xuất - kinh doanh, tạo nền tảng và động lực phục hồi nền kinh tế" - lãnh đạo VietinBank cam kết.

Ông Nguyễn Minh Trí, thành viên HĐTV NH Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank), cũng cho biết Agribank sẵn sàng dùng nguồn lực nội tại để đóng góp vào việc hỗ trợ DN vượt qua khó khăn.

"Cụ thể, đối với dư nợ phát sinh từ ngày 1-12 đến ngày 31-12, Agribank giảm tối đa 20% so với mặt bằng lãi suất đang áp dụng với từng đối tượng, lĩnh vực. Ngoài ra, khách hàng DN, cá nhân có dư nợ bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 được cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn giảm lãi suất và giữ nguyên nhóm nợ theo Thông tư 01/2020/TT-NHNN hoặc có mục đích vay vốn kinh doanh xăng dầu… cũng được áp dụng chính sách giảm lãi suất này" - ông Trí thông tin.