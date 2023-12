Doanh nhân Đặng Tuấn Tiến: Đâu là yếu tố quyết định trong lĩnh vực sales?

Doanh nhân Đặng Tuấn Tiến - một trong những chuyên gia cao cấp đến từ Viện Khởi nghiệp Thực tế RSI và Viện Khoa học Công nghệ & Phát triển doanh nghiệp, đã có những quan điểm riêng về thực trạng nhiều sinh viên lựa chọn công việc "trái ngành", trong một lần anh chia sẻ về những câu chuyện xung quanh nghề sales.



"Theo thống kê của Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam, mỗi năm có đến 60% sinh viên Việt Nam ra trường làm trái ngành. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này có thể do các bạn trẻ khi lựa chọn ngành học không được định hướng công việc rõ ràng, thậm chí, hoặc không có sự chuẩn bị cả về nhận thức hiểu biết, hoặc bị tác động định hướng từ người lớn, ở đây là phụ huynh."

Anh Đặng Tuấn Tiến cũng đưa ra 3 nguyên nhân chính dẫn đến "Nghề chọn người, chứ không phải người chọn nghề". Đó là do thị trường lao động cạnh tranh, thiếu cơ hội nghề nghiệp trong chuyên ngành và sự thay đổi quan điểm cá nhân.

Nghề sales - ngành nghề "không cần chuyên môn nghiệp vụ đào tạo". Đúng hay sai?

"Nếu nói rằng nghề sales là nghề "không cần chuyên môn nghiệp vụ đào tạo" là không đúng. Không có nghề nào giúp bạn trưởng thành nhanh hơn nghề sales, và không có nghề nào mà buộc bạn phải liên tục nâng cấp, từ kiến thức, kỹ năng thậm chí là ngoại hình, phong thái lẫn xây dựng mối quan hệ tốt như nghề sale. Kể cả khi bạn không làm sales, thì khi bạn bước chân vào một doanh nghiệp, dù bất kỳ vị trí gì thì bạn đã phải học rồi." - Anh Đặng Tuấn Tiến nhận định.

Bài học đầu tiên mà anh Tiến nhắc đến chính là học để hiểu về lịch sử hình thành, phát triển, sứ mệnh, tầm nhìn và đi kèm đó là sản phẩm và dịch vụ mà doanh nghiệp đang cung cấp.

Bài học thứ hai là học về kỹ năng giao tiếp, kỹ năng bán hàng, kỹ năng đàm phán, những kỹ năng có thể kiến tạo mối quan hệ và kết nối với khách hàng tốt hơn. Từ đó giúp bạn thuyết phục khách hàng chấp nhận sử dụng sản phẩm, dịch vụ và mang về doanh thu cho công ty.

Cuối cùng là học nâng cấp bản thân làm sao cho phù hợp với sản phẩm dịch vụ đang bán, hay tương xứng với các khách hàng mà bạn cần tiếp cận.

Từ đó anh đưa ra kết luận:

"Nghề sale là nghề cần rất nhiều chuyên môn lẫn nghiệp vụ đào tạo. Tôi cũng đang vận hành một doanh nghiệp giáo dục, và mỗi năm chúng tôi tổ chức hàng chục chương trình đào tạo cho doanh nghiệp. Và đối tượng chiếm tỷ trọng lớn nhất trong số học viên của chúng tôi, bạn biết là ai không? Là những nhân viên sales."

Những kỹ năng mà một nhân viên sales thành công cần phải có

Mặc dù đa số đội ngũ bán hàng là lực lượng nòng cốt để đem về doanh thu, lợi nhuận cho doanh nghiệp, công ty, nhưng nghề Sales vẫn chưa là ưu tiên số 1 trong việc lựa chọn ngành nghề hiện nay bởi vì còn mắc phải rào cản định kiến: "Không có kĩ năng gì đặc biệt mới đi làm sale". Rất nhiều bạn trẻ đam mê nghề sale, nhưng cuối cùng lại bỏ cuộc, có người vì gia đình ngăn cấm, có người vì không vượt qua được rào cản trên.

"Nhiều người còn cho rằng, chỉ cần bạn giỏi ăn nói, thì bạn có thể làm nghề bán hàng. Điều đó là hoàn toàn sai lầm.

Bạn biết không? Khả năng sale là yếu tố quyết định sự thành bại của một công ty. Chẳng phải ngẫu nhiên có thống kê rằng: khoảng 80% các CEO đều xuất phát từ nghề sale! Vâng, 80% CEO trên thế giới xuất thân từ nghề sale."



Để có thể trở thành salesman tốt, các bạn trẻ sẽ phải rèn luyện nhiều kỹ năng: Kỹ năng ăn nói, thuyết phục của một luật sư; Kỹ năng lắng nghe và thấu hiểu của người làm quản lý nhân sự; Kỹ năng sáng tạo, phong thái giao tiếp tự tin, năng động của một người làm truyền thông; Kỹ năng xử lý tình huống linh hoạt, khéo léo và cả kỹ năng quản lý của một nhà lãnh đạo.

"Bản thân tôi cũng là một CEO và cũng đang điều hành doanh nghiệp. Và tôi tin rằng, nếu hỏi công việc quan trọng nhất của một CEO là gì, nhiều anh/chị doanh chủ khác đều sẽ đồng quan điểm với tôi rằng việc quan trọng nhất chắc chắn đó là việc bán hàng. Vì đó là công việc mà một người đầu tàu lèo lái doanh nghiệp phải làm để đảm bảo sự tồn tại của một tổ chức."

Do đó, nếu bạn muốn tìm kiếm một công việc giúp bản thân trưởng thành nhanh hơn, lột xác mạnh mẽ hơn, thậm chí có thể tạo ra thu nhập không giới hạn và tương lai có đầy đủ những tố chất cần thiết trở thành một nhà lãnh đạo, thì chào mừng bạn đến với nghề sales.