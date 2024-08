Doanh nhân Phạm Tuấn Sơn - Chủ tịch tập đoàn Babylons: ‘Đầu tư vào giáo dục để thay đổi tương lai’

Tập đoàn Babylons đầu tư lớn vào giáo dục, kết hợp mạnh mẽ giữa học thuật và thực tế



Babylons Group là tập đoàn nổi tiếng ở Việt Nam chuyên về phát triển kinh doanh bất động sản, đầu tư quản lý khách sạn, phát triển hệ thống trường học quốc tế và hệ thống giáo dục ngoài trường học ở Việt Nam. Tập đoàn Babylons bao gồm 6 công ty với các lĩnh vực khác nhau được sáng lập và phát triển từ năm 2008 bởi doanh nhân Phạm Tuấn Sơn.

Trong 16 năm phát triển, bên cạnh các danh mục đầu tư hàng nghìn tỷ đồng, bao gồm các hệ thống khách sạn, dự án nghỉ dưỡng, dự án bất động sản, Babylons còn tạo ra sự thay đổi lớn trong ngành giáo dục ngoài trường học tại Việt Nam, góp phần nâng giá trị sống của hàng triệu người ở trong và ngoài nước.



Với quan điểm ‘đầu tư vào giáo dục để thay đổi tương lai’, Babylons Group đã cho ra đời Babylons Jsc vào năm 2009. Đây là công ty thành viên chuyên tổ chức chương trình đào tạo quốc tế tại Việt Nam trong lĩnh vực quản lý tài chính và đầu tư cá nhân mang tính ứng dụng thực tế cao, với các diễn giả hàng đầu thế giới. Các chương trình hội thảo khóa học của Babylons JSC giúp các doanh nghiệp nâng cao doanh thu, lợi nhuận, các cá nhân nâng cao kinh nghiệm kinh doanh đầu tư, quản lý tài chính cá nhân, nâng cao chỉ số thông minh tài chính để đạt được sự thịnh vượng hơn nữa trong cuộc sống.

Các khóa học, hội thảo của Babylons.

Một số chương trình Babylons JSC đã tổ chức được đánh giá cao và khẳng định tính hiệu quả là Millionaire Mind Intensive, Sale and Leadership Mastery (Quản lý kỹ năng lãnh đạo và bán hàng), Sale Explosion Program, Quantum Leap, Superteen, Smartkids,…..



Bên cạnh đó, công ty đã tổ chức đưa hàng triệu học viên tham gia hàng trăm seminar/ khóa học lớn ở nước ngoài, như các chương trình Millionaire Mind Intensive, Rich dad Poor dad, Mater You Mind,…. và nhiều chương trình khác – với những doanh nhân, tỷ phú, triệu phú, diễn giả hàng đầu thế giới và tác giả của các cuốn sách nổi tiếng.

Với phương châm và tầm nhìn tập trung sâu sắc vào lĩnh vực giáo dục, Babylons không chỉ có các hội thảo khóa học quốc tế mang tính thực tế cao dành cho người lớn mà đang dần xây dựng hệ thống giáo dục mầm non quốc tế. Từ năm 2018, Babylons Group đã xây dựng và đang mở rộng hệ thống trường quốc tế Babylons Singapore International School tại Hà Nội và Tp HCM.

Hệ thống trường quốc tế của Babylons.

Hệ thống giáo dục quốc tế của Babylons chú trọng đào tạo kết hợp điểm mạnh của giáo dục trong trường học và giáo dục ngoài trường học, giữa học thuật và thực tế, để nuôi dưỡng những thế hệ trẻ Việt Nam mới với tư duy, kiến thức và kỹ năng sẵn sàng cho hành trình cuộc sống thành công trong tương lai.



Ông chủ Babylons Group luôn coi giáo dục là vũ khí mạnh mẽ nhất để thay đổi tương lai

Doanh nhân Phạm Tuấn Sơn - Chủ tịch HĐQT Babylons Group là minh chứng sống cho việc vượt khó để lên tới đỉnh vinh quang. Hiện tại anh đang sở hữu gia tài đồ sộ với tổng tài sản hiện có lên đến hơn 2000 tỷ đồng. Nói về bí kíp thành công của mình, anh cho biết giáo dục chính là vũ khí mạnh mẽ nhất giúp anh thay đổi tương lai của mình.

Trong suốt 16 năm phát triển Babylons, anh luôn lựa chọn giáo dục là nơi để anh có thể chia sẻ được kiến thức và trải nghiệm của mình đến những người có cùng khát vọng. Anh đã đem đến những bài học tài chính vô cùng giá trị, giúp thay đổi tư duy và cuộc sống của hàng triệu người Việt Nam thông qua các buổi chia sẻ về lĩnh vực khởi nghiệp kinh doanh, đầu tư và quản lý tài chính. Bên cạnh đó anh còn là tác giả của cuốn sách "Dám làm giàu" nói về quá trình anh vượt qua khó khăn và khởi nghiệp thành công.

Với niềm đam mê và nhiệt huyết sâu sắc dành cho giáo dục, Phạm Tuấn Sơn không chỉ đầu tư xây dựng hệ thống trường học mà còn sáng lập quỹ từ thiện Babylons Foundation giúp đỡ cho các trường học, những trẻ em và những người có hoàn cảnh khó khăn qua các năm từ năm 2014.

Bên cạnh đó, Quỹ Babylons Foundation đã có nhiều hoạt động động thiện nguyện ý nghĩa cho xã hội như giúp đỡ đồng bào lũ lụt miền Trung, xây trường cho trẻ em vùng cao, giúp đỡ ATM gạo cho đồng bào trong thời gian Covid tại các tỉnh Tuyên Quang, Hà Nam, Hà Nội với sự đồng hành của rất nhiều khách hàng đối tác.

Đội ngũ Babylons luôn góp mặt trong các hoạt động từ thiện ý nghĩa.

Với sứ mệnh giúp đỡ mọi người nâng cao hiểu biết và đạt được tự do tài chính, doanh nhân Phạm Tuấn Sơn và Babylons Group mong muốn sẽ phát triển hơn nữa trong tương lai, trở thành Tập đoàn giáo dục và phát triển bất động sản hàng đầu Việt Nam, tạo thêm giá trị và thay đổi cuộc sống mọi người.