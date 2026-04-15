Doanh nhân Yoon Hugh: Hành trình 20 năm và tầm nhìn đưa TokTok vươn xa

Trong bối cảnh người tiêu dùng Việt Nam ngày càng nâng cao yêu cầu với sức khỏe, và gu thẩm mỹ, phong cách sống, đồng thời đặt ra những tiêu chuẩn ngày càng khắt khe hơn về chất lượng của sản phẩm phục vụ cuộc sống, câu chuyện về các doanh nhân quốc tế thấu hiểu nhu cầu bản địa đang nhận được nhiều sự quan tâm hơn bao giờ hết.

Mặc dù có rất nhiều doanh nghiệp nước ngoài hiện diện tại Việt Nam, không ít trong số đó vẫn gặp khó khăn trong việc nắm bắt sâu sắc xu hướng tiêu dùng cũng như kỳ vọng ngày càng cao của khách hàng Việt.

Trái lại, ông Yoon Hugh – với hơn 20 năm sinh sống và phát triển hoạt động kinh doanh tại Việt Nam – được đánh giá là một trong những doanh nhân không chỉ dừng lại ở vai trò "nhà đầu tư nước ngoài", mà còn là người thực sự am hiểu sâu sắc thị trường và người tiêu dùng Việt Nam. Không chỉ vậy, ông còn đóng góp tích cực vào việc định hình xu hướng tiêu dùng, đồng thời thúc đẩy sự giao thoa văn hóa giữa Hàn Quốc và Việt Nam.

Hành trình tiên phong và bước ngoặt xây dựng thương hiệu TokTok

Ông đã sinh sống tại Việt Nam hơn 20 năm và bắt đầu kinh doanh trong lĩnh vực gia dụng từ năm 2010, là người tiên phong đưa các thương hiệu hàng đầu Hàn Quốc như Coway, SK Magic, Winix đến với người tiêu dùng Việt. Nhìn lại hành trình xuyên suốt hai thập kỉ qua, động lực nào đã dẫn đến việc ông tạo lập và phát triển thương hiệu riêng thiết bị gia dụng TokTok và dịch vụ TokTokCare?

Trên cương vị là Chủ tịch, Tổng giám đốc Công ty CP Thương mại Carpa Việt Nam tôi là người tiên phong đưa các sản phẩm và thương hiệu gia dụng hàng đầu Hàn Quốc tới phục vụ người tiêu dùng Việt. Đồng thời, chúng tôi cũng là một trong những đơn vị đầu tiên triển khai dịch vụ TokTokCare với mô hình kinh doanh cho thuê (rental) và dịch vụ bảo dưỡng thường xuyên (membership) cho các sản phẩm gia dụng, đã được phát triển mạnh mẽ tại Hàn Quốc, tới thị trường Việt Nam một cách thành công.

Và hiện tại, dựa trên nền tảng dịch vụ TokTokCare đã xây dựng, chúng tôi đồng thời ra mắt thương hiệu thiết bị gia dụng Hàn Quốc TokTok với sứ mệnh mang tới sức khỏe cho người tiêu dùng Việt thông qua việc cung cấp các sản phẩm máy lọc nước, máy lọc không khí, và nắp bồn cầu điện tử (bidet) chất lượng cao.

Hệ sinh thái sản phẩm gia dụng sức khỏe và tiện nghi của thương hiệu TokTok

Bên cạnh các công việc kinh doanh thương hiệu TokTok và TokTokCare, ông có thể chia sẻ thêm những hoạt động của mình tại Việt Nam trong 20 năm qua ?

Bên cạnh điều hành doanh nghiệp, trong 20 năm qua, tôi luôn đóng vai trò là cầu nối giữa cộng đồng người Hàn Quốc và Việt Nam, không chỉ bao gồm xúc tiến đầu tư, kết nối kinh doanh mà còn cả trong lĩnh vực văn hóa và xã hội.

Tôi từng đảm nhiệm cương vị Phó Chủ tịch thường trực Hiệp hội Doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam (KOCHAM) giai đoạn 2023 - 2024, và hiện tại đang là Chủ tịch Hiệp hội Thương mại Thế giới Hàn Quốc (OKTA) chi nhánh Hà Nội. Với vai trò lãnh đạo trong các hiệp hội trên, tôi kết nối, hỗ trợ, và thúc đẩy các cơ hội kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam và ngược lại.

Đồng thời với hiểu biết và kết nối sâu rộng với không chỉ với doanh nghiệp mà còn các tổ chức xã hội, tôi đã nỗ lực kết nối và thúc đẩy các sự kiện giao lưu văn hóa. Trong thời gian làm việc tại Việt Nam, tôi đã làm việc với nhiều ngôi sao Hàn Quốc, hỗ trợ tổ chức các hoạt động như concert, giao lưu với người hâm mộ Việt, ví dụ hoạt động của cặp đôi diễn viên đình đám K-Drama nổi tiếng tại Hà Nội trước đây, hay gần đây là chuyển lưu diễn World Tour của ngôi sao giải trí hàng đầu K-Pop tại Việt Nam vào cuối năm 2025.

Ngoài ra, tôi và doanh nghiệp của mình luôn sẵn sàng tham gia các hoạt động trách nhiệm xã hội như các chương trình thiện nguyện, trách nhiệm xã hội, và đóng góp vào các hoạt động của Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam trong nhiều năm.

Hoạt động bảo vệ môi trường của ông Yoon Hugh và các nhân viên Carpa Việt Nam

Quay trở lại với TokTok, ông có thể cho biết ý nghĩa của tên gọi "TokTok" và lý do ông lựa chọn máy lọc nước và nắp bồn cầu điện tử (bidet) để khởi đầu tại thị trường Việt Nam?

Thực ra "TokTok" là cách phát âm của từ "Smart" trong tiếng Hàn. Vì vậy, TokTok được tôi xây dựng hướng tới một thương hiệu sản phẩm vừa mang ý nghĩa là sản phẩm thông minh đồng thời thể hiện sự lựa chọn thông thái "Smart" của người tiêu dùng.

Tại Việt Nam, thị trường máy lọc nước đã phát triển, đồng thời nhu cầu về sản phẩm nắp bồn cầu điện tử tiện ích đang tăng trưởng với tốc độ nhanh. Vì vậy, chúng tôi lựa chọn hai dòng sản phẩm này làm bước khởi đầu để phát triển hệ sinh thái hướng tới sức khỏe, tiện ích cho người tiêu dùng.

Ông có thể chia sẻ việc đồng hành Huấn Luyện Viên (HLV) Kim Sang Sik với tư cách là đại sứ thương hiệu của TokTok?

Khi bước vào thị trường Việt Nam, TokTok đã suy nghĩ rất nhiều về việc lựa chọn một hình ảnh đại diện phù hợp nhất với ý nghĩa "Smart". Chúng tôi nhận thấy trong môn thể thao được yêu thích hàng đầu tại Việt Nam – bóng đá, huấn luyện viên có chiến lược "smart" chính tiêu chí phù hợp với TokTok. Vì vậy, chúng tôi đã ký hợp đồng đại sứ thương hiệu với HLV Kim Sang Sik.

Huấn luyện viên Kim Sang Sik đồng hành cùng TokTok trên cương vị đại sứ thương hiệu

Thực tế cho thấy khi người tiêu dùng Việt tham khảo sản phẩm TokTok, họ có xu hướng tin tưởng sản phẩm ngay từ đầu. Hiện tại, nhiều khách hàng cá nhân và doanh nghiệp sau khi sử dụng sản phẩm đều hài lòng và sẵn sàng giới thiệu cho bạn bè, người thân. Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn đến HLV Kim Sang Sik vì điều đó.

Dịch vụ bảo dưỡng TokTokCare được Huấn luyện viên Kim Sang Sik tin dùng.

Tầm nhìn mở rộng và cam kết gắn bó lâu dài

Cuối cùng, với chiều sâu kinh nghiệm và vốn sống tại Việt Nam, ông có thể chia sẻ thêm về định hướng phát triển của TokTok và các hoạt động cá nhân khác trong thời gian tới?

Trước tiên, tôi xác định thị trường thiết bị gia dụng không chỉ bao gồm khách hàng cá nhân, mà còn nhu cầu của nhân sự làm việc trong các doanh nghiệp và tổ chức. Do đó tôi hướng đến phát triển các sản phẩm đa dạng cho nhiều nhóm khách hàng. Các sản phẩm dự kiến của TokTok trong thời gian tới bao gồm máy lọc nước, máy lọc không khí, và nắp bồn cầu điện tử. Ngoài ra trong tương lai gần, tôi sẽ phát triển các sản phẩm gia dụng TokTok ra thị trường toàn cầu. Người tiêu dùng có thể liên tục cập nhật các dòng sản phẩm mới của TokTok tại https://toktokcare.com.

Bên cạnh công việc tại doanh nghiệp, tôi sẽ luôn xây dựng các hoạt động chia sẻ cơ hội đầu tư kinh doanh, và đặc biệt là cầu nối văn hóa giữa hai quốc gia. Dự kiến tôi sẽ tiếp tục mang tới người hâm mộ, các bạn trẻ Việt một concert tầm cỡ trong chuyến lưu diễn World Tour của nghệ sĩ hàng đầu Hàn Quốc vào cuối năm 2026.

Tôi tự hào khi góp phần mang tới người tiêu dùng Việt Nam không chỉ sự an lành từ các sản phẩm chăm sóc sức khỏe TokTok mà còn những món ăn tinh thần đến từ văn hóa Hàn Quốc trong các hoạt động của mình.

Xin cảm ơn ông về những chia sẻ cởi mở và những góc nhìn sâu sắc về thị trường cũng như định hướng phát triển của TokTok tại Việt Nam.

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Carpa Việt Nam

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 9, tòa nhà Peakview Tower, 36 Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam