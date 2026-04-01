Sức mạnh hãng tàu lớn nhất hành tinh vừa quyết đầu tư vào siêu cảng 128.872 tỷ đồng của Việt Nam: Doanh thu 86 tỷ Euro, nắm 20% năng lực vận tải toàn cầu

Anh Khôi | 15-04-2026 - 00:00 AM | Doanh nghiệp

UBND TP.HCM vừa chấp thuận liên danh có mặt hãng tàu lớn nhất thế giới MSC làm nhà đầu tư dự án cảng quốc tế Cần Giờ 5 tỷ USD.

Dự án đầu tư vào hạ tầng hàng hải trọng điểm phía Nam được thực hiện thông qua sự hợp tác giữa đối tác ngoại Terminal Investment Limited Holding S.A (thành viên của MSC) và hai doanh nghiệp nội địa.

Về cơ cấu tài chính, dự án có tổng mức đầu tư 128.872 tỷ đồng. Trong đó, phía doanh nghiệp ngoại góp 49% vốn, tương ứng khoảng 9.472 tỷ đồng. Phần còn lại thuộc về Tổng công ty Hàng hải Việt Nam với tỷ lệ 36% và Công ty cổ phần Cảng Sài Gòn nắm giữ 15%.

Tiềm lực tài chính và quy mô của đối tác Thụy Sĩ

MSC Irina hiện là tàu container lớn nhất thế giới với chiều dài 399,9 m, rộng 61,3 m, dài hơn khoảng 4 lần so với một sân bóng đá tiêu chuẩn FIFA; sức chở đạt 24.346 TEU.

Đứng sau đối tác ngoại trong liên danh là MSC, tập đoàn thuộc sở hữu tư nhân có trụ sở tại Geneva, Thụy Sĩ. Thành lập từ năm 1970, MSC hiện là hãng vận tải container có quy mô lớn nhất thế giới với mạng lưới nhân sự hơn 200.000 người.

Dữ liệu cập nhật từ Alphaliner cho thấy tập đoàn này đang vận hành đội tàu khoảng 930 chiếc. MSC là hãng tàu đầu tiên trong lịch sử vượt mốc công suất 7 triệu TEU, qua đó kiểm soát thị phần từ 18% và hiện đang tiến sát mức 21% tổng năng lực vận tải toàn cầu. Doanh nghiệp này tiếp tục duy trì chiến lược mở rộng với lượng đơn đặt hàng đóng mới tàu lên tới 2,2 triệu TEU.

Hàng năm, đội tàu của MSC duy trì mạng lưới kết nối trực tiếp tới hơn 500 cảng biển trên 155 quốc gia và xử lý trên 23 triệu TEU hàng hóa. Về quy mô tài chính, các số liệu được ghi nhận trong năm tài chính 2022 cho thấy MSC đạt mức doanh thu 86,4 tỷ euro và lợi nhuận ròng 36,2 tỷ euro. Tổng vốn chủ sở hữu của tập đoàn đạt 91 tỷ euro cùng lượng tiền mặt dự trữ lên tới 63 tỷ euro.

Lộ trình khai thác siêu cảng nghìn tỷ

Dòng vốn từ liên danh sẽ phục vụ việc phát triển hạ tầng trên diện tích 571 ha tại Cần Giờ. Công trình có hệ thống cầu cảng dài 7,5 km, thiết kế để tiếp nhận thế hệ tàu container trọng tải 250.000 DWT.

Đến năm 2030, cụm cảng đưa vào hoạt động từ 2 đến 4 bến với công suất 4,8 triệu TEU. Năng lực thông quan sẽ được mở rộng để đạt mức 16,9 triệu TEU vào năm 2047. Khi khai thác tối đa, dự án ước tính mang lại nguồn thu 34.000 đến 40.000 tỷ đồng mỗi năm.

Chính quyền TP.HCM đặt ra các điều kiện ràng buộc đối với nhà đầu tư để đảm bảo hiệu quả dự án. Yêu cầu trọng tâm là các đối tác phải giải ngân tối thiểu 50.000 tỷ đồng trong 10 năm đầu tiên.

Quá trình xây dựng toàn bộ dự án phải hoàn tất trong vòng 20 năm. Bên cạnh áp lực tiến độ, liên danh không được phép chuyển nhượng dự án trong 10 năm đầu và phải đảm bảo tỷ lệ hàng hóa thông quan đúng cam kết.

Anh Khôi

