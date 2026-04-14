ACV báo cáo tiến độ sân bay Long Thành: Nhân công sụt giảm do dịch chuyển sang công trình khác có thu nhập ổn định hơn

Theo Dân trí, Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) vừa có báo cáo định kỳ về tiến độ dự án sân bay Long Thành (Đồng Nai).



Tính đến tháng 4, chủ đầu tư đã ghi nhận một số khó khăn phát sinh do tình trạng thiếu hụt nhân công và biến động giá nhiên liệu.



Dự án thành phần 3 có 15 gói thầu xây lắp chính. Đến nay, mới hoàn thành 3 gói, gồm hệ thống tường rào, san nền thoát nước và thi công cọc nhà ga hành khách.



12 gói còn lại đang thi công. Tổng giá trị khối lượng thực hiện đạt khoảng 64.313/86.357 tỉ đồng, tương đương 74,47% giá trị hợp đồng. ﻿

Lực lượng lao động tại phần lớn các gói thầu có xu hướng giảm, đáng chú ý là gói 4.8 (hạ tầng kỹ thuật và giao thông nội cảng) và gói 5.10 (thi công nhà ga hành khách).﻿

Công nhân thi công mái nhà ga sân bay Long Thành. Ảnh: PLO.

Theo báo Pháp luật, nguyên nhân chính là vướng mắc trong thanh toán khối lượng đã hoàn thành. Khi dòng tiền bị chậm, nhà thầu gặp khó trong việc trả lương, duy trì nhân công.



Cùng lúc, nhiều dự án hạ tầng lớn trên cả nước đồng loạt triển khai, khiến nhu cầu lao động tăng cao. Công nhân có xu hướng dịch chuyển sang công trình khác có thu nhập ổn định hơn.﻿

Điều này tạo ra sự cạnh tranh nhân lực gay gắt, khiến các nhà thầu tại Long Thành khó giữ chân người lao động.﻿

Trong khi đó, từ đầu năm 2026, VinCons thông báo tuyển 100.000 công nhân với nhiều vị trí khác nhau. Cụ thể, vị trí Tổ trưởng được chia làm 2 bậc với mức thu nhập dao động từ 32 đến 41 triệu đồng/tháng. Đối với nhóm thợ tay nghề, mức lương cũng có sự phân hóa mạnh: Nhóm 2 (gồm thợ trát ngoài, thạch cao, ốp lát) có mức thu nhập vượt trội từ 19 đến 33 triệu đồng/tháng; trong khi Nhóm 1 (cốt thép, cốp pha, bê tông, xây...) dao động từ 16 đến 27 triệu đồng/tháng. Ngay cả lao động phổ thông (thợ phụ) cũng được hưởng mức lương cố định 14 triệu đồng/tháng.﻿

Các nhà thầu lớn như Coteccons hay Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (HBC) cũng đang bước vào chu kỳ tuyển dụng sôi động để phục vụ khối lượng công việc lớn của năm 2026. ﻿

Không chỉ khó khăn về nhân sự, các nhà thầu còn chịu tác động lớn từ việc chi phí đầu vào leo thang. Giá nhiên liệu tăng mạnh trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông đã đẩy chi phí vận hành máy móc lên cao.

Hiện công trường đang huy động khoảng 2.500 thiết bị thi công như máy xúc, máy ủi, xe lu, cần cẩu, máy phát điện và các trạm trộn bê tông – phần lớn đều phụ thuộc vào nhiên liệu.



Theo ước tính, việc giá dầu diesel tăng từ khoảng 18.000 đồng/lít lên 45.000 đồng/lít khiến chi phí nhiên liệu đội thêm khoảng 2 tỷ đồng cho mỗi ca thi công. Đồng thời, chi phí vận chuyển vật liệu cũng gia tăng đáng kể, khi giá đá, cát, thép từ Đồng Nai và Bà Rịa – Vũng Tàu đưa về công trường tăng từ 15% đến 25%.



Ngoài ra, nhiều loại vật liệu đầu vào như nhựa đường, xi măng, thép cũng đồng loạt tăng giá. Đáng chú ý, giá bê tông nhựa thành phẩm hiện đã cao hơn 40–50% mỗi tấn so với trước, tiếp tục gây sức ép lên tổng chi phí dự án.



Trước thực tế này, ACV đã kiến nghị UBND tỉnh Đồng Nai hỗ trợ các nhà thầu trong việc đảm bảo nguồn cung nhiên liệu và vật liệu ổn định nhằm duy trì tiến độ thi công. Song song đó, chủ đầu tư cũng đang phối hợp với các cơ quan chức năng tháo gỡ các vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai.



Ngày 11/4, UBND tỉnh Đồng Nai đã giao Sở Công Thương cùng các đơn vị liên quan rà soát, đảm bảo cung ứng đầy đủ nhiên liệu cho các nhà thầu tại dự án sân bay Long Thành cũng như các công trình trọng điểm trên địa bàn.﻿

﻿Căn cứ trên tình hình hiện tại, mục tiêu này không đạt được. Mới đây, Chính phủ lùi thời hạn hoàn thành dự án về cuối năm 2026, cùng mốc mục tiêu Quốc hội đặt ra. Dù vậy, mốc tiến độ này vẫn đối mặt nhiều thách thức.