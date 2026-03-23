Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

23-03-2026 - 17:42 PM | Doanh nghiệp

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng bắt tay ACV thúc đẩy chuyển đổi xanh tại cảng hàng không

Ngày 23/03/2026, Tập đoàn Vingroup và Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam - CTCP (ACV) đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác toàn diện về việc thúc đẩy chuyển đổi xanh tại hệ thống cảng hàng không thông qua các giải pháp năng lượng sạch, di chuyển xanh. Hợp tác mở ra cơ hội phát triển mới cho cả hai bên theo hướng xanh, thông minh và hiện đại, phù hợp với chủ trương của Chính phủ và xu thế toàn cầu.

Thỏa thuận hợp tác được triển khai với mục tiêu góp phần giảm phát thải carbon tại sân bay, hướng tới các mục tiêu ESG và Net Zero 2050, đồng thời nâng cao hình ảnh "sân bay xanh - thông minh" và thúc đẩy phát triển giao thông xanh tại sân bay theo Quyết định số 876/QĐ-TTg ngày 22/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

Trên cơ sở tận dụng tối đa nguồn lực và thế mạnh của mỗi bên, Vingroup và ACV thống nhất phối hợp nghiên cứu và tiến tới triển khai các giải pháp thúc đẩy chuyển đổi xanh trên nhiều phương diện. Trong đó, hai bên sẽ xem xét triển khai các giải pháp năng lượng sạch và mô hình cung ứng điện tiên tiến, phù hợp với đặc thù vận hành của cảng hàng không và các đơn vị trực thuộc.

Ngoài ra, hệ thống hạ tầng phục vụ phương tiện điện, bao gồm mạng lưới trạm sạc và các tiện ích hỗ trợ liên quan, sẽ được chú trọng nghiên cứu triển khai phù hợp với nhu cầu thực tế. Các giải pháp vận tải hành khách thân thiện với môi trường cũng sẽ được nghiên cứu ứng dụng trong phạm vi cảng hàng không, góp phần tối ưu hiệu quả vận hành, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.

Không chỉ dừng lại ở phát triển hạ tầng và năng lượng, Vingroup và ACV còn xem xét việc hợp tác xây dựng một hệ sinh thái dịch vụ toàn diện. Theo đó, các mô hình thương mại, bán lẻ, dịch vụ và tiện ích tại các nhà ga sẽ được nghiên cứu triển khai, bám sát định hướng phát triển và nhu cầu thực tế.

Đặc biệt, hai bên thống nhất trao đổi khả năng ưu tiên sử dụng các sản phẩm, dịch vụ chéo trong hệ sinh thái của nhau và của các công ty thành viên. Vingroup và ACV sẽ xem xét xây dựng các cơ chế, chính sách ưu đãi dành riêng cho cán bộ, nhân viên khi sử dụng dịch vụ của đối tác trên đa dạng các lĩnh vực thiết yếu như phương tiện di chuyển, y tế, giáo dục, lưu trú, thương mại và nhiều tiện ích đẳng cấp khác.

Phụng Tiên

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên