Doanh nghiệp lãi tăng 2,5 lần, lên kế hoạch siêu dự án LNG 10.000 tỷ nhưng Chủ tịch Đặng Thành Tâm vẫn "làm không công"

Theo tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông Sài Gòn (mã chứng khoán: SGT), lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2025 đạt 327,16 tỷ đồng, tăng hơn 2,5 lần so với kết quả thực hiện của năm 2024.

Nguồn thu của doanh nghiệp trong năm qua chủ yếu đến từ việc bàn giao hạ tầng tại các dự án khu công nghiệp trọng điểm như Đại Đồng Hoàn Sơn giai đoạn 2 và cụm công nghiệp tại Thái Nguyên.

Cùng với sự tăng trưởng doanh thu, đơn vị này cũng thực hiện tiết giảm chi phí tài chính và nỗ lực cơ cấu lại các khoản nợ vay. Đáng chú ý, Chủ tịch Hội đồng quản trị Đặng Thành Tâm tiếp tục không nhận thù lao trong năm 2025 và công ty dự kiến giữ lại toàn bộ lợi nhuận để phục vụ nhu cầu vốn đầu tư.

Về định hướng kinh doanh năm 2026, Saigontel tập trung nguồn lực vào các dự án hạ tầng năng lượng và công nghệ cao. Doanh nghiệp dự kiến triển khai dự án Cảng và Kho LNG trên diện tích 32,4 ha với tổng mức đầu tư ước tính 10.000 tỷ đồng. Bên cạnh đó, đơn vị này kế hoạch dành quỹ đất từ 5 đến 20 ha để xây dựng hệ thống trung tâm dữ liệu.

Các dự án này được định hướng phát triển thông qua việc hợp tác chuyển giao công nghệ với các đối tác từ Hoa Kỳ và Hàn Quốc. Đây là bước đi nhằm chuyển dịch mô hình từ phát triển khu công nghiệp truyền thống sang hệ sinh thái công nghiệp tích hợp hạ tầng số và năng lượng xanh.

Để chuẩn bị nguồn vốn cho các dự án quy mô lớn, Hội đồng quản trị trình phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1:1 nhằm huy động thêm 1480 tỷ đồng.

Theo phương án sử dụng vốn, Saigontel dự kiến dành 762 tỷ đồng để đầu tư vào cổ phần của Công ty Cổ phần Tăng Trưởng Xanh Việt Nam, phần còn lại sẽ được dùng để thanh toán các khoản nợ vay nhằm giảm áp lực chi phí lãi vay.

Đối với chỉ tiêu kinh doanh năm 2026, công ty đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 500 tỷ đồng, tương đương mức thực hiện của năm trước. Kế hoạch này cho thấy sự tập trung của ban điều hành vào việc xây dựng nền tảng tài sản hạ tầng cho giai đoạn phát triển dài hạn.