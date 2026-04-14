Sản xuất vàng miếng: 11 doanh nghiệp xin cấp phép

Theo Thảo Vân | 14-04-2026 - 17:42 PM | Doanh nghiệp

Tính đến thời điểm hiện tại, đã có 11 doanh nghiệp và tổ chức tín dụng nộp hồ sơ đề nghị cấp phép sản xuất vàng miếng và nhập khẩu nguyên liệu vàng, tăng thêm 2 đơn vị so với số liệu được Ngân hàng Nhà nước công bố vào đầu năm 2026.

Thông tin này được ông Đào Xuân Tuấn, Vụ trưởng Vụ Quản lý ngoại hối, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, cho biết tại buổi họp báo công bố kết quả hoạt động ngân hàng quý I năm 2026, diễn ra chiều 14/4.

Theo ông Tuấn, các hồ sơ hiện được Ngân hàng Nhà nước phối hợp với các bộ, ngành và cơ quan liên quan tiến hành thẩm định theo quy định. Kết quả cấp phép sẽ được công bố sau khi quá trình xem xét hoàn tất.

Đại diện Ngân hàng Nhà nước cũng cho biết, thị trường vàng trong nước thời gian gần đây có nhiều biến động, do đó cơ quan quản lý đang triển khai các biện pháp nhằm ổn định thị trường. Trong đó, việc xem xét cấp phép thêm các đơn vị tham gia sản xuất vàng miếng và nhập khẩu nguyên liệu được cho là một trong những giải pháp có thể tác động đến nguồn cung, qua đó ảnh hưởng đến chênh lệch giá vàng trong nước so với thị trường quốc tế trong thời gian tới.

Trước đó, theo Nghị định 232, sẽ không còn cơ chế độc quyền của Nhà nước trong sản xuất vàng miếng. Thay vào đó, cơ quan quản lý sẽ cấp phép hoạt động này cho các doanh nghiệp, ngân hàng đủ điều kiện.

Ngân hàng, doanh nghiệp muốn được cấp phép sản xuất vàng miếng phải có giấy phép mua bán, kinh doanh mặt hàng này. Họ cũng phải đáp ứng điều kiện về vốn, với doanh nghiệp là từ 1.000 tỷ đồng trở lên, ngân hàng từ 50.000 tỷ.

Ngoài ra, các đơn vị này phải không trong diện bị xử phạt hành chính về kinh doanh vàng hoặc bị phạt nhưng đã khắc phục xong hậu quả. Họ cũng cần có quy định nội bộ về sản xuất vàng miếng như quy trình nhập nguyên liệu, sản xuất, giám sát, kiểm soát chất lượng sản phẩm.

Hiện có 38 doanh nghiệp, ngân hàng được cấp phép kinh doanh mua, bán vàng miếng. Tuy nhiên, tính theo quy mô vốn điều lệ hiện hành, chỉ một số doanh nghiệp "đầu ngành" có vốn điều lệ từ 1.000 tỷ đồng trở lên như PNJ, DOJI, SJC.

Về phía ngân hàng, Vietcombank, VPBank, Techcombank, BIDV, MB, VietinBank và Agribank nằm trong nhóm có vốn điều lệ trên 50.000 tỷ đồng.


Theo Thảo Vân

ACV báo cáo tiến độ sân bay Long Thành: Nhân công sụt giảm do dịch chuyển sang công trình khác có thu nhập ổn định hơn

ACV báo cáo tiến độ sân bay Long Thành: Nhân công sụt giảm do dịch chuyển sang công trình khác có thu nhập ổn định hơn Nổi bật

Chủ tịch U70 lâu năm nhất ngành Dệt may Việt Nam nộp đơn từ nhiệm

Chủ tịch U70 lâu năm nhất ngành Dệt may Việt Nam nộp đơn từ nhiệm Nổi bật

Long Châu hợp tác “xuyên lục địa”, tiên phong đưa thuốc hiếm về Việt Nam

Long Châu hợp tác “xuyên lục địa”, tiên phong đưa thuốc hiếm về Việt Nam

15:30 , 14/04/2026
BAF muốn chia thưởng và trả cổ tức 20%, đưa CEO Siba Holdings vào Hội đồng quản trị

BAF muốn chia thưởng và trả cổ tức 20%, đưa CEO Siba Holdings vào Hội đồng quản trị

14:35 , 14/04/2026
Công khai giá 2 túi Hermès "bạch tạng" của bà Trương Mỹ Lan

Công khai giá 2 túi Hermès "bạch tạng" của bà Trương Mỹ Lan

14:03 , 14/04/2026
MSN lọt top 3 cổ phiếu được khối ngoại mua ròng mạnh nhất từ đầu năm: Điều gì đang diễn ra?

MSN lọt top 3 cổ phiếu được khối ngoại mua ròng mạnh nhất từ đầu năm: Điều gì đang diễn ra?

14:00 , 14/04/2026

