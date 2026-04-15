Một hãng taxi chuyển đổi toàn bộ 2.000 chiếc sang xe điện của tỷ phú Phạm nhật Vượng

Phụng Tiên | 15-04-2026 - 19:24 PM | Doanh nghiệp

Theo thỏa thuận hợp tác, Taxi Lavi sẽ đầu tư và đưa vào vận hành 2.000 xe ô tô điện VinFast, bao gồm các dòng Minio Green, Herio Green, VF 5, Limo Green và EC Van.

Ngày 15/04/2026, Công ty Cổ phần Sản xuất và Kinh doanh VinFast, Công ty Cổ phần Di chuyển Xanh và Thông minh GSM và Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Ý Nghĩa (Taxi Lavi) đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về việc thay thế toàn bộ dàn xe Taxi Lavi hiện hữu bằng 2.000 ô tô điện VinFast, đồng thời chuyển đổi mô hình hoạt động truyền thống sang nền tảng công nghệ vận tải xanh do GSM tư vấn và hỗ trợ.

Lộ trình triển khai dự kiến được thực hiện tại các thị trường trọng điểm như TP. Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Khánh Hòa và Đà Nẵng, hướng tới thay thế toàn bộ đội xe sử dụng nhiên liệu hóa thạch bằng phương tiện điện.

Song song với việc chuyển đổi phương tiện, các bên sẽ phối hợp xây dựng hệ sinh thái vận hành đồng bộ, bao gồm hạ tầng sạc do V-Green phát triển và hệ thống xưởng dịch vụ chuyên biệt, nhằm đảm bảo hiệu quả khai thác và nền tảng vận hành ổn định cho đội xe quy mô lớn.

