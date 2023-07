Doanh thu tháng 6 của Vĩnh Hoàn giảm 20%, đánh dấu tháng thứ 6 liên tiếp giảm hai chữ số

CTCP Vĩnh Hoàn (mã chứng khoán: VHC) vừa công bố báo cáo kết quả kinh doanh tháng 6 với doanh thu 846 tỷ đồng, giảm 20% so với cùng kỳ năm ngoái và giảm 11% so với tháng 5 trước đó. Xét theo báo cáo hàng tháng của doanh nghiệp, đây là tháng thứ 6 liên tiếp doanh thu sụt giảm hai chữ số so với cùng kỳ năm trước.

Về cơ cấu doanh thu, mảng cá tra vẫn tiếp tục suy giảm, với mức giảm 22% còn 475 tỷ đồng, đóng góp 56% vào doanh thu chung của công ty. Các sản phẩm phụ, chăm sóc sức khỏe và sản phẩm giá trị gia tăng cũng sụt giảm, lần lượt 43%, 42% và 15%. Bù lại, mảng bánh phồng tôm, bún gạo và khác tăng trưởng hai đến ba chữ số, nhưng mức đóng góp không nhiều.

Xét về thị trường, doanh thu từ Mỹ, Trung Quốc và châu Âu đồng loạt giảm hai chữ số. Bù lại, thị trường Việt Nam mang về 267 tỷ đồng doanh thu và trở thành thị trường đóng góp chính vào doanh thu tháng 6 cho Vĩnh Hoàn. Mức doanh thu tại thị trường nội địa cũng tăng 6% so với cùng kỳ. 

Trong báo cáo chiến lược của Chứng khoán VNDirect, đơn vị này cho rằng Vĩnh Hoàn ty sẽ khó duy trì đà tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận ròng với sự sụt giảm cả về sản lượng và giá bán bình quân do nhu cầu tại các thị trường chính của VHC như Mỹ, EU có thể bị ảnh hưởng nặng nề bởi lạm phát cao.

Sản lượng tiêu thụ và giá bán trung bình của VHC không còn được hỗ trợ bởi tâm lý bị dồn nén nhu cầu sau đại dịch của thị trường Mỹ nhứ trong nửa đầu năm ngoái, Ngoài ra, nhu cầu mảng C&G sẽ khó có thể phục hồi mạnh trong bối cảnh kinh tế thế giới ảm đạm. 

Nhận thấy những sự khó khăn của ngành thủy sản, mới đây HĐQT Vĩnh Hoàn cũng công bố sẽ tăng cường đầu tư vào các kĩnh vực khác. Cụ thể, doanh nghiệp sẽ góp thêm gần 180 tỷ đồng vào Công ty TNHH Nông Sản Thực Phẩm Thành Ngọc (TNG Foods).

Tổng vốn góp của Vĩnh Hoàn tại TNG Foods sau khi tăng vốn góp là 408 tỷ đồng, chiếm 81,6% vốn điều lệ. Chủ tịch Vĩnh Hoàn - Trương Thị Lệ Khanh là người đại diện phần vốn góp của công ty tại TNG Foods.

Theo tìm hiểu, TNG Foods được thành lập vào tháng 2/2021 với ngành nghề kinh doanh chính là sản xuất nước ép từ rau quả và chế biến, bảo quản rau quả.Thời điểm đó, Vĩnh Hoàn góp 70 tỷ đồng, tương đương với 70% vốn điều lệ ở công ty này.

Nhà máy chế biến Nông sản Thực phẩm Thành Ngọc thuộc TNG Foods, được khởi công xây dựng vào tháng 1/2022 tại huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp với tổng vốn đầu tư 500 tỷ đồng.

Nhà máy sẽ tận dụng các nguyên liệu nông sản tại địa phương như thanh long, mãng cầu, xoài để chế biến thành các sản phẩm trái cây sấy, nước ép trái cây, dầu bơ thực vật. Công suất hoạt động của nhà máy khoảng 150 tấn nguyên liệu/ngày và cung cấp cho thị trường 23.000 tấn sản phẩm mỗi năm.