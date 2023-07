Vĩnh Hoàn muốn phát hành hơn 37 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 và gần 4 triệu cổ phiếu ESOP giá 10.000 đồng/cp

CTCP Vĩnh Hoàn (mã chứng khoán: VHC) vừa lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và cổ đông đã thông qua việc phát hành 3,66 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động năm 2022 (ESOP) . Giá bán là 10.000 đồng/cp và thời gian hạn chế chuyển nhượng trong 5 năm.

Trong đó, từ 12 tháng đến 24 tháng người mua cổ phiếu được chuyển nhượng 20%; từ 24 tháng đến 36 tháng được chuyển nhượng 40% từ 36 tháng đến 48 tháng được chuyển nhượng 60%; từ 48 tháng đến 60 tháng được chuyển nhượng 80%. Sau 60 tháng, người sở hữu sẽ được chuyển nhượng toàn bộ số cổ phiếu mua ưu đãi.

Sau khi hoàn thành, công ty sẽ tiếp tục phát hành hơn 37,4 triệu cổ phiếu để trả cổ tức cho năm 2022 với tỷ lệ 20% (sở hữu 100 cổ phiếu được nhận thêm 20 cổ phiếu mới). Nguồn vốn phát hành từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối xác định tại ngày 31/12/2022 theo báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.

Thời gian dự kiến phát hành trong tháng 8 hoặc tháng 9 nhưng không chậm hơn 31/12, ngay sau khi khi kết thúc chương trình phát hành ESOP. Sau khi hoàn tất chương trình ESOP và cổ tức năm 2022, vốn điều lệ của Vĩnh Hoàn sẽ tăng từ 1.833 tỷ lên hơn 2.244 tỷ đồng.

Trước đó, Vĩnh Hoàn đã tạm cổ tức năm 2022 bằng tiền với tỷ lệ 20% ( tức mỗi cổ phiếu nhận 2.000 đồng) vào ngày 28/10/2022. Như vậy tổng tỷ lệ cổ tức cho năm vừa rồi của doanh nghiệp là 40%. Mức cổ tức này cũng là mức cao nhất doanh nghiệp chi trả kể từ năm 2019.

Theo danh sách cổ đông, bà Trương Thị Lệ Khanh, Chủ tịch Vĩnh Hoàn đang sở hữu 79,1 triệu cổ phiếu VHC, tương đương 43,16% vốn sẽ nhận về thêm 15,8 triệu cổ phiếu mới trong đợt chia cổ tức tới đây. Quỹ ngoại Dragon Capital, cổ đông lớn thứ hai của Vĩnh Hoàn sẽ nhận về 2,9 triệu cổ phiếu mới nhờ sở hữu hơn 14,6 triệu cổ phiếu VHC.

Năm 2023, Vĩnh Hoàn đặt kế hoạch doanh thu thuần hợp nhất 11.500 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế kỳ vọng 1.000 tỷ đồng, giảm lần lượt 13% và 49,4% so với thực hiện năm 2022. Công ty cho biết nhu cầu phi lê cá thấp trên thị trường toàn cầu và giá thức ăn chăn nuôi tăng sẽ ảnh hưởng lợi nhuận của công ty trong giai đoạn 2023 - 2024.

5 tháng đầu năm, doanh thu của Vĩnh Hoàn đạt 4.075 tỷ đồng, giảm 36% so với cùng kỳ chủ yếu do việc xuất khẩu cá tra sang các thị trường Mỹ, châu Âu và Trung Quốc không cao như cùng kỳ. Điều này được giải thích là do hậu quả của lạm phát kéo dài và lượng hàng tồn kho của các nhà bán lẻ tại các nước nhập khẩu.