Doanh thu vượt mốc nghìn tỷ, Đông Hải Bến Tre (DHC) lãi tăng 138% trong quý 1

Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre (mã CK: DHC) đã công bố BCTC quý 1/2021 với doanh thu và lợi nhuận tăng cao so với cùng kỳ.

Cụ thể doanh thu thuần đạt 1.017 tỷ đồng tăng 51,7% so với cùng kỳ – Đây cũng là lần đầu tiên DHC cán mốc doanh thu nghìn tỷ đồng theo quý. Sau khi trừ giá vốn lợi nhuận gộp đạt gần 235 tỷ đồng tăng 45% so với quý 1/2020.

Sau khi trừ các khoản chi phí Đông Hải Bến Tre có lãi sau thuế gần 173 tỷ đồng tăng 138% so với cùng kỳ tương đương EPS đạt 3.027 đồng - Đây cũng là mức lợi nhuận cao nhất theo quý mà DHC đạt được trong lịch sử niêm yết.

Theo giải trình từ phía công ty trong kỳ sản lượng sản xuất và bán ra tăng, giá giấy bán ra tăng, giá giấy nguyên liệu và các chi phí đầu vào tăng giúp doanh thu tăng cao. Doanh thu tài chính tăng là lãi chênh lệch tỷ giá do thanh toán tiền nguyên liệu nhập khẩu cho nhà cung cấp. Chi phí tài chính giảm do giảm dư nợ vay trung hạn và lãi suất vay giảm. Chi phí thuế TNDN giảm do được hưởng ưu đãi về thuế đối với dự án đầu tư mở rộng Nhà máy Giấy Giao Long – giai đoạn II.

Kết thúc năm 2020 DHC đã có kết quả kinh doanh rất ấn tượng khi ghi nhận lợi nhuận sau thuế gấp 2,15 lần năm trước, đạt gần 392 tỷ đồng. Con số lợi nhuận này cũng là mức cao nhất mà DHC đạt được trong vòng 13 năm qua kể từ năm 2008.

Sang năm 2021 DHC đặt mục tiêu đạt 3.500 tỷ đồng doanh thu và LNST đạt 399 tỷ đồng. Công ty dự kiến hoàn thành việc xây dựng và lắp đặt máy móc thiết bị cho công ty con Công ty TNHH MTV Bao Bì Bến Tre. Đưa máy vào vận hành thử nghiệm trong năm 2021 và hoạt động chính thức vào đầu năm 2020.



Trên sàn giá cổ phiếu DHC hiện đã tăng mạnh lên mức 91.500 đ/CP tương ứng tăng gần 51% so với phiên giao dịch hồi đầu năm.