Độc đáo ngọn tháp được ghép từ 1.012 chiếc cối đá ở Bắc Ninh
Theo Văn Chương/VTC News |
28-11-2026 - 08:16 AM |
Bất động sản
Được ghép từ 1.012 chiếc cối đá, tháp Thần Nông ở Bắc Ninh gây ấn tượng với kiến trúc độc đáo hình hạt lúa cao 15 m và xác lập 2 kỷ lục thế giới.
- 28-11-2026
- 27-11-2026
- 27-11-2026
Theo Văn Chương/VTC News
VTC News
Theo VTC News
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