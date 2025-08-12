Độc lạ Miss Grand Vietnam 2025: thí sinh mang cả xe bún riêu, ‘mái ngói’ Đại Nội Huế lên sân khấu trình diễn

Ngày 11/8, vòng sơ khảo Miss Grand Vietnam - Hoa hậu Hoà bình Việt Nam 2025 đã diễn ra tại khách sạn LACHATEAU, TP.HCM. Năm nay, lần đầu tiên cuộc thi giới thiệu phần thi The Grand Arrival, nơi các thí sinh được thể hiện cá tính, bản sắc cá nhân và sự sáng tạo thông qua những màn hóa trang, tạo hình và trình diễn độc đáo. Đây không chỉ là cơ hội phô diễn ý tưởng nghệ thuật mà còn là dịp để các người đẹp quảng bá văn hóa, ẩm thực và đặc sản địa phương một cách sinh động.

Khác với phần thi Trang phục Văn hoá Dân tộc vốn thiên về yếu tố truyền thống, The Grand Arrival đề cao dấu ấn cá nhân. Mỗi thí sinh tự đầu tư trang phục, đạo cụ và ý tưởng, miễn sao câu chuyện được kể trên sân khấu vừa mang nét riêng, vừa khéo léo lồng ghép hình ảnh Việt Nam. Kết quả là khán giả được chứng kiến một sân khấu đầy màu sắc, nơi bản sắc văn hoá, truyền thống và lịch sử Việt Nam được tái hiện bằng nhiều hình thức sáng tạo.

Ngô Thái Ngân gây bất ngờ khi bước ra trong tà áo dài trắng, đẩy theo một xe bún riêu dân dã. Cô cho biết, ý tưởng này bắt nguồn từ ký ức tuổi thơ gắn liền với hình ảnh người mẹ tần tảo mưu sinh. Không dừng lại ở đó, Thái Ngân còn chinh phục ban giám khảo với giọng hát ngọt ngào qua những giai điệu trữ tình. Trong khi đó, Nguyễn Thị Thu Ngân mang đến không khí đám cưới miền Tây rộn ràng, sôi nổi, xuất hiện duyên dáng trong tà áo dài đỏ cùng trang sức vàng đặc trưng, gửi gắm thông điệp quảng bá nét văn hóa gần gũi của vùng sông nước.

Xe bún riêu đầy ấn tượng của thí sinh Ngô Thái Ngân

Đỗ Nguyễn Ngọc Mai chọn bộ trang phục “Hương Đông Hồ” để tôn vinh làng tranh Đông Hồ, di sản văn hoá nổi tiếng xứ Kinh Bắc. Thí sinh Đinh Y Quyên lại mang cả sắc màu Tây Nguyên đại ngàn lên sân khấu, khoác lên mình bộ trang phục rực rỡ hoạ tiết thổ cẩm. Sự xuất hiện của em trai cô, Á vương Mr World Vietnam 2024 Đinh Ta Bi, đã góp phần khiến phần trình diễn trở nên sôi động hơn.

Ẩm thực và đặc sản địa phương cũng là yếu tố được nhiều thí sinh khai thác. Bùi Thu Thuỷ giới thiệu nhãn lồng Hưng Yên và bánh cáy Thái Bình, vừa tôn vinh giá trị ẩm thực vừa bày tỏ tình yêu quê hương. Đại diện Hà Nội, Phạm Tùng Chi kể câu chuyện tình yêu dành cho Huế qua bộ trang phục lấy cảm hứng từ mái ngói cổ kính của Đại Nội, kết hợp họa tiết rồng, phượng đậm chất văn hoá truyền thống. Nguyễn Thị Kiều My, từng gây chú ý tại Miss Grand Vietnam 2022, trở lại với hình ảnh áo dài, khăn rằn cùng hai đặc sản nổi tiếng của Tây Ninh là bánh tráng và kẹo me muối.

Đỗ Nguyễn Ngọc Mai (trái) với bộ trang phục lấy cảm hứng từ tranh Đông Hồ và Mai Thị Thùy Linh hoá thân thành mẹ Âu Cơ

Một số thí sinh chọn cách thể hiện bản lĩnh và tôn vinh giá trị truyền thống thông qua hình tượng mạnh mẽ. Nguyễn Thị Thanh Ngân xuất hiện trong bộ võ phục Vovinam rồi bất ngờ “biến hình” sang váy dạ hội, truyền tải hình ảnh người phụ nữ Việt vừa dịu dàng vừa kiên cường. Huỳnh Phạm Đoan Trang tái hiện hoạt cảnh cải lương về Bà Trưng, Bà Triệu ra trận, khơi gợi khí phách kiên cường của phụ nữ Việt trong lịch sử. Mai Thị Thùy Linh hoá thân thành mẹ Âu Cơ, kết hợp hình ảnh hoa sen thanh khiết, gửi gắm thông điệp trân trọng cội nguồn và giá trị truyền thống qua góc nhìn nghệ thuật hiện đại.

Thí sinh Tùng Chi đến từ Hà Nội với tình yêu dành cho nét đẹp cổ kính của Huế

Sau phần thi, ban giám khảo chọn ra Top 5 đề cử. Thí sinh giành chiến thắng ở The Grand Arrival sẽ được đặc cách vào Top 20 Miss Grand Vietnam 2025, đồng thời tham dự tiệc tối cùng Top 6 Ấn tượng. Bên cạnh The Grand Arrival, vòng sơ khảo cũng ghi nhận sự đa dạng tài năng của thí sinh, từ vũ đạo, ca hát, catwalk đến khả năng ngoại ngữ. Nhiều người đẹp đã ghi điểm nhờ kiến thức xã hội, sự tự tin và phong thái sân khấu.

Kết thúc vòng sơ khảo, 35 gương mặt xuất sắc nhất được lựa chọn vào vòng chung kết. Ngày 20/8, các thí sinh sẽ tập trung để tham dự họp báo công bố danh sách chính thức, nhận sash và bắt đầu lịch trình thi đấu.

Miss Grand Vietnam 2025 tiếp tục được đầu tư bài bản với chuỗi hoạt động đồng hành như The Grand Voice, The Grand Walk, The Grand Heat, The Grand Shoot, The Grand Chat, The Grand Business… Trong đó, đáng chú ý là sự kiện thời trang Vietnam Beauty Fashion Fest và đêm trình diễn Trang phục Văn hoá Dân tộc, nơi các thí sinh mang đến những thiết kế lấy cảm hứng từ truyền thống, kết hợp yếu tố hiện đại.

Đêm chung kết Miss Grand Vietnam 2025 dự kiến diễn ra vào ngày 14/9, hứa hẹn là màn tranh tài kịch tính, nơi danh hiệu Hoa hậu sẽ gọi tên người xứng đáng nhất, không chỉ đẹp về hình thể mà còn giàu bản lĩnh, trí tuệ và khả năng lan tỏa giá trị văn hoá Việt Nam.