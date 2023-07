Độc lạ một trường học Đông Nam Á có cổ phiếu tăng bốc 216%, biến CEO thành triệu phú đô la

Trường Quốc tế Singapore Bangkok (SISB) là đơn vị giáo dục duy nhất niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Thái Lan. Xu hướng di cư của người Trung Quốc đang mang lại nhiều lợi ích cho ngôi trường này và biến CEO của trường thành một triệu phú.

Nhu cầu sinh viên Trung Quốc theo học SISB tăng vọt. Số lượng sinh viên tại 4 cơ sở trong tháng 3 tăng khoảng 25% so với cùng kỳ năm ngoái, lên 3.284 người. Trong đó, sinh viên Trung Quốc chiếm 68% trong số 715 sinh viên nước ngoài.

Điều đó đã giúp cổ phiếu của trường tăng 216% trong 12 tháng qua và lọt nhóm những cổ phiếu giáo dục tăng giá nhiều nhất toàn cầu. Theo dữ liệu do Bloomberg News tổng hợp, giá trị thị trường của nó ít nhất đạt 500 triệu USD. Cổ phiếu của SISB cũng thuộc một trong nhóm 10 cổ phiếu Thái Lan có hiệu suất tốt nhất.

CEO Kelvin Koh của SISB nắm giữ khoảng 32% cổ phần. Theo tính toán của Bloomberg, cổ phiếu tăng bốc nâng giá trị số cổ phần đó lên khoảng 300 triệu USD.

Vị CEO cho biết Thái Lan đã trở thành điểm đến lý tưởng của các bậc phụ huynh Trung Quốc. Lý do là vì vị trí địa lý không quá xa mà sinh hoạt phí lại thấp hơn so với Singapore.

“Chúng tôi có thương hiệu của Singapore. Các lãnh đạo của chúng tôi có tư duy châu Á. Tôi nghĩ bản thân nền văn hoá này rất gần gũi với người Trung Quốc. Đó là lý do tại sao chúng tôi là một trong những đối tượng được hưởng lợi lớn nhất khi người Trung Quốc đến Thái Lan”, CEO Koh nói thêm.

Số lượng sinh viên Trung Quốc đăng ký nhập học gia tăng trong bối cảnh nhiều người giàu có đang dần rời khỏi quốc gia này. Theo New World Wealth, Trung Quốc đã mất đi khoảng 10.800 triệu phú vào năm 2022 và dự kiến 13.500 người sẽ tiếp tục rời đi trong năm 2023.

CEO Kelvin Koh của SISB. Ảnh: Andre Malerba/Bloomberg

SISB đã công bố khoản lãi 159 triệu baht (4,6 triệu USD) trong quý đầu tiên, hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm trước. Trường sẽ mở hai cơ sở mới vào tháng 8, nâng tổng số lên 6.

Nhà phân tích Apichat Lertsakornsiri tại SBI Thai Online Securities Co. dự đoán doanh thu sẽ còn tăng trưởng mạnh hơn nữa so số lượng sinh viên tăng, đặc biệt là sinh viên Trung Quốc. Doanh thu của SISB chủ yếu là từ học phí, dao động từ 12.400 USD đến 20.800 USD. Trong khi đó, học phí trung bình năm vào năm 2022 tại một trường quốc tế ở Singapore là 21.386 USD, ở New York là 43.100 USD và ở London là 21.758 USD.

Việc trường học niêm yết trên sàn chứng khoán đã từng gây ra tranh cãi giữa giới chức và các nhà giáo dục ở Thái Lan. Thậm chí, Bộ trưởng Giáo dục đã gọi cho CEO Koh yêu cầu dừng kế hoạch ngay trước đêm chuẩn bị IPO.

Khi nói về mức giá hiện tại của cổ phiếu, vị CEO nói: “Tôi chưa bao giờ hình dung ra điều này. Điều quan trọng vẫn là chính ngôi trường và các học sinh”.

