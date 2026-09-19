Độc lạ trào lưu giới siêu giàu Trung Quốc chi gần 1 triệu USD để săn vé bay rời khỏi Trái Đất

Thị trường du lịch trực tuyến tại Trung Quốc vừa chứng kiến một bước đi chấn động khi nền tảng Ctrip thuộc tập đoàn Trip.com chính thức chào bán sản phẩm dịch vụ đắt đỏ nhất từ trước tới nay: gói du lịch bay vào không gian cận quỹ đạo với mức giá khởi điểm lên tới 5,1 triệu nhân dân tệ, tương đương khoảng 759.900 USD.

Sản phẩm này được thiết kế và vận hành bởi công ty du lịch vũ trụ danh tiếng Virgin Galactic của Mỹ, xuất phát từ bãi phóng Las Cruces thuộc bang New Mexico.

Theo thông tin chi tiết được Ctrip công bố, toàn bộ hành trình đặc biệt này kéo dài trong sáu ngày. Bốn ngày đầu tiên hoàn toàn dành cho các quy trình kiểm tra thể lực và chuẩn bị gắt gao.

Du khách sẽ tham gia các khóa huấn luyện chuyên biệt trên hệ thống thiết bị mô phỏng bao gồm bài tập máy ly tâm, thích nghi với lực quá tải cao, các chuyến bay theo quỹ đạo parabol tạo môi trường không trọng lực cục bộ, diễn tập ứng phó tình trạng quá tải giác quan, xử lý sự cố khẩn cấp và học cách vận hành các trang thiết bị kỹ thuật nhằm nâng cao khả năng phản ứng trước mọi tình huống bất ngờ.

Đến ngày thứ năm, chuyến bay phóng từ trên không sẽ chính thức diễn ra với tổng thời gian bay kéo dài 90 phút. Khi phi thuyền vươn tới độ cao cận quỹ đạo, các hành khách sẽ có vài phút quý giá trải nghiệm trạng thái không trọng lực lơ lửng trong khoang tàu và trực tiếp chiêm ngưỡng toàn cảnh Trái Đất thông qua 17 ô cửa sổ quan sát chuyên dụng.

Sau khi trở về mặt đất an toàn, mỗi du khách sẽ được trao tặng chứng chỉ "phi hành gia thương mại" danh giá do Hiệp hội các nhà thám hiểm không gian cấp.

Richard Branson (bên trái), người sáng lập Virgin Galactic, được chụp ảnh trong một chuyến bay dưới quỹ đạo trên tàu vũ trụ của công ty vào năm 2021. Gói tour đã có 2 khách hàng Trung Quốc đặt chỗ cho chương trình năm 2027 ngay sau khi ra mắt; Virgin Galactic ghi nhận tổng cộng 681 lượt đặt vé trên toàn cầu.

Đáng chú ý, mức giá kỷ lục 5,1 triệu nhân dân tệ chỉ chi trả cho chương trình bay vũ trụ và dịch vụ lưu trú kèm theo trong những ngày huấn luyện. Toàn bộ chi phí vé máy bay khứ hồi từ Trung Quốc sang Mỹ, lệ phí cấp thị thực, bảo hiểm cá nhân cùng các chi phí phát sinh khác đều không nằm trong gói và sẽ được thu riêng biệt.

Trên trang chủ của mình, Ctrip không ngần ngại gắn nhãn cho dịch vụ này là một "môn thể thao của giới tinh hoa" và khẳng định trải nghiệm này vượt xa định nghĩa về một "trò chơi của người giàu" đơn thuần.

Dữ liệu từ hệ thống chatbot trí tuệ nhân tạo của Ctrip cho thấy, chỉ sau thời gian ngắn mở bán cho chương trình khởi hành vào năm 2027, đã có hai khách hàng tại Trung Quốc đại lục nhanh chóng xuống tiền đặt chỗ.

Trên quy mô toàn cầu, Virgin Galactic cho biết đã tiếp nhận tổng cộng 681 lượt đăng ký thành công. Động thái này diễn ra trong bối cảnh các chuyến bay thương mại vào không gian đang trở thành tâm điểm đầu tư hấp dẫn với sự cạnh tranh khốc liệt giữa các tập đoàn công nghệ tư nhân tại Mỹ và Trung Quốc.

Ngành công nghiệp du lịch không gian có người lái thương mại hiện vẫn nằm dưới sự chi phối chủ đạo của các doanh nghiệp Mỹ, tiêu biểu là Blue Origin và Virgin Galactic. Được thành lập vào năm 2004 bởi tỷ phú người Anh Richard Branson, Virgin Galactic đặt trụ sở tại California và tiến hành các chuyến bay từ sân bay vũ trụ Spaceport America ở New Mexico.

Trước khi cho "nghỉ hưu" tàu không gian VSS Unity - phương tiện từng thực hiện thành công 12 chuyến bay vào không gian bao gồm bảy sứ mệnh thương mại giai đoạn 2023 - 2024, hãng đã bắt tay phát triển thế hệ tàu vũ trụ mới mang tên Delta với sức chứa lớn hơn.

Nền tảng du lịch trực tuyến Ctrip (thuộc Trip.com) mở bán gói du lịch bay vào không gian cận quỹ đạo đắt đỏ nhất từ trước đến nay tại Trung Quốc với giá từ 5,1 triệu nhân dân tệ (khoảng 759.900 USD), do công ty Virgin Galactic của Mỹ vận hành. Lộ trình kéo dài 6 ngày bao gồm 4 ngày huấn luyện mô phỏng nghiêm ngặt tại New Mexico và chuyến bay kéo dài 90 phút vào ngày thứ năm.

Tại cuộc họp báo cáo tài chính quý hai vào tháng 8, ban lãnh đạo Virgin Galactic tiết lộ họ đã bán hết một đợt vé mở từ tháng 3 với giá 750.000 USD mỗi lượt. Doanh nghiệp này đặt mục tiêu vận hành tối thiểu 10 chuyến bay mỗi tháng vào cuối quý hai năm 2027 và kỳ vọng sẽ đạt dòng tiền dương ngay trong năm đó.

Dù chưa từng có tiền lệ triển khai chuyến bay du lịch không gian thương mại nào trong quá khứ, các công ty hàng không vũ trụ tư nhân của Trung Quốc cũng đang ráo riết tham gia đường đua này.

Những cái tên nội địa như CAS Space, Deep Blue Aerospace và Interstellar đều đang dồn lực chế tạo các phương tiện cận quỹ đạo riêng. Vào tháng 10 năm 2024, Deep Blue Aerospace đã mở bán đợt vé du lịch cận quỹ đạo đầu tiên với giá 1,5 triệu nhân dân tệ mỗi suất, nhắm tới mục tiêu đưa người lên không gian vào năm 2027.

Cùng thời điểm đó, CAS Space cũng đưa ra lộ trình đầy tham vọng với kế hoạch triển khai các chuyến bay du lịch không gian chở người vào khoảng năm 2028.



