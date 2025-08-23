Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đọc lại tập 1 Doraemon mới bất ngờ: Hoá ra trong tương lai Nobita từng sống thành đạt, nhưng không may gặp chuyện đen đủi mà thôi!

23-08-2025 - 06:35 AM | Sống

Đọc lại tập 1 Doraemon mới bất ngờ: Hoá ra trong tương lai Nobita từng sống thành đạt, nhưng không may gặp chuyện đen đủi mà thôi!

Thực tế, dù không có sự giúp đỡ của Doraemon thì Nobita cũng đã tự lập nghiệp từ khi còn trẻ.

Trong ký ức của nhiều độc giả, cậu bé Nobita - nhân vật chính trong bộ truyện tranh nổi tiếng Doraemon luôn hậu đậu, vụng về, học dốt. Cũng chính vì vậy nên cháu của Nobita đã phải gửi chú mèo máy Doraemon về quá khứ để giúp đỡ Nobita đổi vận, giúp con cháu thoát khỏi cảnh nghèo nàn, bết bát.

Nhưng Nobita có thực sự bất tài đến vậy? Thực tế trong truyện tranh, Nobita ở tương lai đã từng tự mở công ty và nỗ lực điều hành trong nhiều năm.

Trong bản truyện gốc của Nhật, ngay ở tập 1, khi Doraemon đưa cho Nobita xem "album tương lai", có 3 bức ảnh như sau:

- Một bức chụp năm 1988, sau khi tốt nghiệp Nobita không tìm được việc nên tự mở công ty;

- Một bức năm 1993, công ty bị hỏa hoạn thiêu rụi;

- Và một bức năm 1995, công ty phá sản, chủ nợ tìm đến nhà đòi nợ.

Đọc lại tập 1 Doraemon mới bất ngờ: Hoá ra trong tương lai Nobita từng sống thành đạt, nhưng không may gặp chuyện đen đủi mà thôi!- Ảnh 1.

Bản truyện gốc của Nhật

Cần biết rằng, bố Nobita chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường, mẹ thì làm nội trợ, số tiền tiết kiệm trong nhà chắc chắn không đủ để con trai mở công ty. Gia đình Nobita vốn cũng chẳng khá giả gì.

Vì vậy, gần như có thể khẳng định vốn liếng để Nobita mở công ty là do cậu tự xoay xở. Từ bức ảnh cuối cùng - cảnh chủ nợ đến đòi tiền cũng chứng thực điều đó. Công ty này trước khi gặp hỏa hoạn đã hoạt động được 5 năm, sau vụ cháy vẫn trụ thêm được 3 năm nữa mới buộc phải đóng cửa. Điều này cho thấy năng lực điều hành của Nobita không hề tồi.

Hơn nữa, Doraemon từng nói rằng cậu ta được gửi tới để thay đổi số phận bi kịch của Nobita, điều đó chứng tỏ khi Nobita mở công ty (theo những bức ảnh kia) thì cậu hoàn toàn chưa nhận được sự giúp đỡ của Doraemon.

Tự mở được công ty, điều hành được nhiều năm, phá sản vì gặp đen đủi do công ty bị hoả hoạn là chính - điều này cho thấy Nobita còn giỏi hơn nhiều bạn bè đồng trang lứa đấy chứ!

Còn bạn, bạn nghĩ sao về nhân vật ký ức tuổi thơ này?

Trẻ có IQ và EQ cao càng biết nói 6 câu này sớm mà chẳng cần ai dạy: Nếu con bạn có đủ thì xin chúc mừng!

Theo Minh Châu

Đời sống và Pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Học ngành có điểm chuẩn 29,39 điểm cao nhất Bách khoa Hà Nội, ra trường lương tháng bao nhiêu?

Học ngành có điểm chuẩn 29,39 điểm cao nhất Bách khoa Hà Nội, ra trường lương tháng bao nhiêu? Nổi bật

20 năm làm giúp việc cho nhà giàu, tôi nhận ra: Người lương 135 triệu đồng/tháng vẫn phải đau đáu vì 1 nỗi khổ “giống” người thường

20 năm làm giúp việc cho nhà giàu, tôi nhận ra: Người lương 135 triệu đồng/tháng vẫn phải đau đáu vì 1 nỗi khổ “giống” người thường Nổi bật

Người đàn ông ở Hưng Yên nguy kịch, tím toàn thân sau chế biến thịt lợn sống, bác sĩ khuyến cáo 3 không

Người đàn ông ở Hưng Yên nguy kịch, tím toàn thân sau chế biến thịt lợn sống, bác sĩ khuyến cáo 3 không

00:13 , 23/08/2025
So kè điểm chuẩn ngành hot của 4 “ông lớn kinh tế” ở Hà Nội năm 2025: FTU mất vị trí dẫn đầu, một cái tên mới xuất hiện lấy 9,6 điểm/môn

So kè điểm chuẩn ngành hot của 4 “ông lớn kinh tế” ở Hà Nội năm 2025: FTU mất vị trí dẫn đầu, một cái tên mới xuất hiện lấy 9,6 điểm/môn

00:08 , 23/08/2025
Nữ MC gây tiếc nuối khi vừa thông báo nghỉ công việc truyền hình là ai?

Nữ MC gây tiếc nuối khi vừa thông báo nghỉ công việc truyền hình là ai?

23:33 , 22/08/2025
Cựu chiến binh Trần Văn Thanh lại đi xe máy từ Nghệ An ra Hà Nội mừng 2/9: Cập nhật hình ảnh mới nhất tại Thủ đô

Cựu chiến binh Trần Văn Thanh lại đi xe máy từ Nghệ An ra Hà Nội mừng 2/9: Cập nhật hình ảnh mới nhất tại Thủ đô

23:33 , 22/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên