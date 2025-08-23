Đọc lại tập 1 Doraemon mới bất ngờ: Hoá ra trong tương lai Nobita từng sống thành đạt, nhưng không may gặp chuyện đen đủi mà thôi!

Trong ký ức của nhiều độc giả, cậu bé Nobita - nhân vật chính trong bộ truyện tranh nổi tiếng Doraemon luôn hậu đậu, vụng về, học dốt. Cũng chính vì vậy nên cháu của Nobita đã phải gửi chú mèo máy Doraemon về quá khứ để giúp đỡ Nobita đổi vận, giúp con cháu thoát khỏi cảnh nghèo nàn, bết bát.

Nhưng Nobita có thực sự bất tài đến vậy? Thực tế trong truyện tranh, Nobita ở tương lai đã từng tự mở công ty và nỗ lực điều hành trong nhiều năm.

Trong bản truyện gốc của Nhật, ngay ở tập 1, khi Doraemon đưa cho Nobita xem "album tương lai", có 3 bức ảnh như sau:

- Một bức chụp năm 1988, sau khi tốt nghiệp Nobita không tìm được việc nên tự mở công ty;

- Một bức năm 1993, công ty bị hỏa hoạn thiêu rụi;

- Và một bức năm 1995, công ty phá sản, chủ nợ tìm đến nhà đòi nợ.

Bản truyện gốc của Nhật

Cần biết rằng, bố Nobita chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường, mẹ thì làm nội trợ, số tiền tiết kiệm trong nhà chắc chắn không đủ để con trai mở công ty. Gia đình Nobita vốn cũng chẳng khá giả gì.

Vì vậy, gần như có thể khẳng định vốn liếng để Nobita mở công ty là do cậu tự xoay xở. Từ bức ảnh cuối cùng - cảnh chủ nợ đến đòi tiền cũng chứng thực điều đó. Công ty này trước khi gặp hỏa hoạn đã hoạt động được 5 năm, sau vụ cháy vẫn trụ thêm được 3 năm nữa mới buộc phải đóng cửa. Điều này cho thấy năng lực điều hành của Nobita không hề tồi.

Hơn nữa, Doraemon từng nói rằng cậu ta được gửi tới để thay đổi số phận bi kịch của Nobita, điều đó chứng tỏ khi Nobita mở công ty (theo những bức ảnh kia) thì cậu hoàn toàn chưa nhận được sự giúp đỡ của Doraemon.

Tự mở được công ty, điều hành được nhiều năm, phá sản vì gặp đen đủi do công ty bị hoả hoạn là chính - điều này cho thấy Nobita còn giỏi hơn nhiều bạn bè đồng trang lứa đấy chứ!

Còn bạn, bạn nghĩ sao về nhân vật ký ức tuổi thơ này?