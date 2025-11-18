Độc quyền cho chủ Bộ đôi Sinh lời VIB: Vé Super Fan Anh Trai "Say Hi" 2025 Concert

Đây là lời mời để bạn có thể giúp bạn bè, người thân bước vào hành trình dẫn đầu xu thế sinh lời, đồng thời mở ra cho chính mình cơ hội bước vào khu vực gần sân khấu Anh Trai "Say Hi" 2025 Concert.

Cơ hội hiếm cho Fan Anh Trai: Sở hữu vé Super Fan 0 đồng – Những tấm vé cuối cùng chỉ có tại đây!

Từ nay đến ngày 30/11/2025, nếu bạn là Fan Anh Trai "Say Hi" đồng thời cũng là chủ tài khoản Siêu Lợi Suất, chỉ cần giới thiệu thành công 10 bạn bè, người thân kích hoạt sử dụng bộ đôi sinh lời gồm tài khoản Siêu Lợi Suất và thẻ thanh toán toàn cầu VIB, bạn sẽ nhận được ngay 01 vé Super Fan Anh Trai "Say Hi" 2025 Concert trị giá 3,5 triệu đồng. Hiện hạng vé Super Fan chỉ còn những suất cuối cùng thuộc chương trình này của VIB.

Bên cạnh đó, ba người dẫn đầu bảng xếp hạng với số lượng giới thiệu thành công cao nhất chương trình còn được nhận thêm quà tặng là album ảnh độc quyền của Anh Trai và một suất giao lưu ngay trên sân khấu cùng Anh Trai trong đêm Concert – khoảnh khắc mà không hạng vé nào có thể mang lại.

Toàn bộ quy trình giới thiệu được ghi nhận tự động qua MyVIB, xác thực minh bạch theo dữ liệu hệ thống. Bạn chỉ cần đăng ký bằng tin nhắn, chia sẻ hai sản phẩm này cho bạn bè, và khi người được giới thiệu kích hoạt đủ hai sản phẩm, lượt hợp lệ sẽ được cộng ngay vào hành trình săn vé. Không phức tạp, không thủ tục – chỉ là chia sẻ trải nghiệm thực tế mà bạn đã và đang tận hưởng.

Với cộng đồng fan Anh Trai, đây chính là cơ hội hiếm có để bước vào khu vực Super Fan miễn phí. Khi bạn dẫn dắt hành trình tài chính thông minh, phần thưởng cho bạn chính là những khoảnh khắc âm nhạc sống động nhất.

Mỗi lượt bạn giới thiệu thành công – Một lối sống sinh lời hiện đại được mở ra

Siêu Lợi Suất VIB là sản phẩm được người dùng trẻ ưu tiên lựa chọn khi muốn tối ưu dòng tiền cá nhân. Chỉ với thao tác chọn ngưỡng giữ lại để chi tiêu (từ 5 triệu trở lên), toàn bộ phần tiền vượt ngưỡng sẽ tự động kích hoạt cơ chế sinh lời mỗi ngày với mức lợi suất lên đến 4,3%/năm, người dùng vẫn có thể rút hay chi tiêu bất kỳ lúc nào mà không mất lợi tức đã tích lũy. Người dùng không phải chuyển khoản thủ công, không lo mất kiểm soát dòng tiền, mọi thứ vận hành thông minh ngay trên MyVIB.

Song hành với Siêu Lợi Suất, thẻ thanh toán toàn cầu VIB cũng là những sản phẩm đang tạo sức hút mạnh nhờ cơ chế hoàn tiền thuộc nhóm cao nhất thị trường, đến 5%. Các sản phẩm thẻ thanh toán toàn cầu được áp dụng trong chương trình giới thiệu này là: Premier Visa Signature Debit card, Priority Visa Signature Debit card, Visa Smart Card, Visa Platinum Card, Master Smart Card, Master Platinum Card, Junior Smart Debit Card. Đây là các sản phẩm thẻ đáp ứng mọi nhu cầu chi tiêu cá nhân và gia đình. Người dùng sẽ được hưởng loạt tiện ích hiện đại khi mở thẻ như: miễn phí thường niên năm đầu và hoàn 50% giao dịch khi phát sinh giao dịch chỉ từ 500.000 đồng, mở thẻ phụ không giới hạn, thanh toán quốc tế tốc độ cao, liên kết Apple Pay/Google Pay, và đặc biệt là khả năng cá nhân hóa diện mạo thẻ bằng công nghệ GenAI – tự tạo hình ảnh và in trực tiếp lên thẻ vật lý.

Trong hệ sinh thái này, Siêu Lợi Suất giúp tiền chờ chi vẫn sinh lời, còn thẻ thanh toán toàn cầu VIB giúp chi tiền vẫn nhận lại giá trị. Khi một người được bạn giới thiệu kích hoạt cả hai sản phẩm, họ sẽ bước ngay vào lối sống tài chính hiện đại; còn bạn tiến gần hơn đến tấm vé Super Fan Anh Trai "Say Hi" 2025 Concert – món quà âm nhạc xứng đáng cho sự dẫn dắt.

Tìm hiểu thêm về chương trình: Tại đây

Tìm hiểu về Bộ đôi Sinh lời VIB: Tại đây



