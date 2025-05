Dọc tuyến Metro và Vành Đai 3: tâm điểm phát triển TOD

TOD mở ra cơ hội phát triển mới cho TP.HCM

Transit Oriented Development (TOD) là mô hình phát triển đô thị theo định hướng đi song hành cùng hệ thống giao thông công cộng. Mô hình như là một giải pháp hiệu quả và bền vững cho những địa phương có quá trình đô thị hóa nhanh, và các đô thị đối mặt với tình trạng ô nhiễm, tắc nghẽn giao thông như TP.HCM.

TOD sẽ đem đến các khu đô thị có mật độ dân cư cao và nhiều tiện ích tích hợp giữa nhà ở với văn phòng, thương mại, dịch vụ, giải trí,... cùng với kết nối giao thông thuận tiện bởi vị trí luôn gần các ga tàu điện, xe buýt hoặc các trục đường lớn. Vì vậy, mô hình này được đánh giá là đóng vai trò tạo ra các khu đô thị bền vững, nâng cao đời sống người dân và giúp chính quyền thực hiện được bài toán giãn dân trong khu vực trung tâm.

Trong thời gian tới, TP.HCM sẽ triển khai 11 mô hình TOD dọc các tuyến Metro và Vành đai 3 theo Quyết định số 4836/QĐ-UBND ngày 30/10/2024. Sự cấp bách trong việc mở rộng đô thị ra các khu vực ngoài trung tâm càng quan trọng bởi đáp ứng cho sự hợp nhất giữa TP HCM với tỉnh Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu. Tổng Bí thư đã khẳng định rằng, sứ mệnh mới của TP.HCM trong giai đoạn tới đây đó là trở thành siêu đô thị quốc tế, trung tâm liên kết vùng và động lực dẫn dắt phát triển đất nước. Vì vậy, xu hướng đầu tư chỉnh trang đô thị sẽ là vấn đề trọng tâm mà TP.HCM sẽ làm, nhằm mở ra nhiều cơ hội mới để phát triển kinh tế.

TP Dĩ An "điểm nóng" TOD trong không gian TP.HCM mới sau sáp nhập

Trong không gian TP HCM mới, Dĩ An sẽ là một trong những khu vực được đánh giá đóng vai trò tập trung mạnh mẽ để kiến tạo đô thị mới. Vị trí địa lí là bàn đạp thuận lợi cho TP Dĩ An phát huy vai trò. Cụ thể, TP Dĩ An vừa liền kề TP Thủ Đức có tốc độ đô thị hoá mạnh mẽ, vừa "gánh trên vai" hàng loạt các tuyến đường giao thông quan trọng gồm Vành Đai 3, tuyến Metro số 1.

Đường Vành đai 3 đang được Bình Dương gấp rút thi công

Lâu nay, Quốc lộ 13 hay đường Mỹ Phước - Tân Vạn đã được xem là "trục xương sống" giúp kết nối Bình Dương với TP.HCM. Dọc theo tuyến đường này hiện đã hình thành nhiều khu công nghiệp lớn như VSIP, Sóng Thần, Đồng An, Tân Đông Hiệp..., thu hút lượng lớn người lao động các tỉnh thành đến làm việc, sinh sống, đem đến cho thị trường bất động sản khu vực lượng khách có nhu cầu sở hữu nhà ở dồi dào.

Những phân tích ở trên cũng lí giải vì sao các chủ đầu tư như Tập đoàn Bcons chọn TP Dĩ An làm "cứ điểm" đầu tư và rất thành công. Cụ thể, đến 2025 này, Tập đoàn Bcons đã đưa vào thị trường 14 dự án căn hộ và nhà phố. Mới đây nhất là, trong quý 2/2025, Tập đoàn Bcons đã công bố thêm dự án Bcons Solary – dự án được xem là đón đầu cơ hội xu hướng TOD của giai đoạn phát triển mới, khi tọa lạc ngay cạnh đường Vành Đai 3, cùng tuyến Metro số 1 nối dài và vị trí dự án này còn ngay trung tâm của khu TOD mà Bình Dương lên kế hoạch phát triển.

Bcons Solary ngay cạnh tuyến Metro số 1 Bến Thành – Suối Tiên nối dài đến Thành phố mới Bình Dương

Trong quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Bình Dương đã đề ra mục tiêu tập trung nguồn lực cho đầu tư xây dựng, nâng cấp mở rộng, từng bước khắc phục ùn tắc giao thông trên các tuyến giao thông huyết mạch, tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội. Bởi vậy, mô hình TOD của Bình Dương cũng sẽ gắn với các tuyến đường sắt đô thị kết nối TP HCM, Đồng Nai và các đường Vành đai 3 TP HCM, Vành đai 4 TP HCM… trong tương lai.

Lý thuyết là vậy, còn thực tế thế nào? Có thể thấy, sau khi tuyến Metro Bến Thành - Suối Tiên của TP.HCM đi vào hoạt động, thì nền tảng cho xu hướng phương tiện giao thông công cộng Metro được định hình rõ ràng và tạo thành lực đẩy cho các kế hoạch đầu tư của các địa phương lân cận. Hiện tại, tiếp nối cho tuyến Metro số 1 xuất phát từ trong trung tâm Quận 1 ra đến phường Bình Thắng, TP Dĩ An, Bình Dương hiện đang đẩy nhanh triển khai đoạn Metro dài 32,43 km chạy dọc Vành Đai 3, nối từ nhà ga Bến xe Suối Tiên đến ga S1 (vòng xoay A1, trung tâm thành phố mới Bình Dương, phường Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một). Theo kế hoạch, năm 2027 sẽ khởi công dự án này.

Với hiện trạng hạ tầng giao thông ở TP Dĩ An như hiện nay chính là cơ sở để nói về cơ hội của bất động sản khu vực này. Và đặc biệt, những vị trí như Bcons Solary tọa lạc trở thành tâm điểm chú ý và mong muốn sở hữu của nhà đầu tư có tầm nhìn chiến lược.