Một “đội quân” chở đệm về ăn Tết

Trang fanpage của Công ty cổ phần May Sông Hồng - Sông Hồng Nghĩa Hưng mới đây đã đăng tải hình ảnh hàng loạt cán bộ công nhân viên chở đệm về nhà.

Theo đó, để thưởng tết Âm lịch Giáp Thìn 2024, mỗi cán bộ công nhân viên ngoài 2 tháng lương thực lĩnh sẽ được thưởng thêm một chiếc đệm bông tinh khiết Sông Hồng. Chiếc đệm dày 7cm, giá trị khoảng hơn 4 triệu đồng.

Công ty cổ phần May Sông Hồng - Nghĩa Hưng là công ty con của CTCP May Sông Hồng (mã CK: MSH), hiện MSH sở hữu 51% vốn điều lệ May Sông Hồng - Nghĩa Hưng.

May Sông Hồng là một trong những nhà máy sản xuất hàng may mặc và chăn ga gối đệm lớn hàng đầu Việt Nam. Với hơn 20 xưởng sản xuất được xây dựng và quản lý tập trung trong phạm vi tỉnh Nam Định. Tính đến ngày 31/12/2023, May Sông Hồng có 11.809 nhân viên.

Về kết quả kinh doanh của MSH, trong quý 4/2023, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần tăng nhẹ hơn 1% lên 1.157 tỷ đồng. Do chi phí giảm, lãi sau thuế của MSH tăng 48% so với cùng kỳ lên hơn 81 tỷ đồng.

Lũy kế cả năm 2023, doanh thu thuần của May Sông Hồng đạt 4.542 tỷ đồng, giảm 18% so với năm trước và lãi sau thuế hơn 245 tỷ, giảm gần 28%.