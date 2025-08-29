Đối tác Apple thưởng nóng hơn 200 triệu cho nhân viên sản xuất iPhone 17

Theo Securities Times, Foxconn - đối tác sản xuất lớn nhất của Apple đang đẩy mạnh tuyển dụng tại các nhà máy ở Trung Quốc để chuẩn bị cho đợt ra mắt iPhone 17 vào tháng 9 tới. Theo đó, Foxconn đang chạy đua với thời gian để thu hút nhân lực cho giai đoạn sản xuất cao điểm, công ty này đã liên tục tăng lương và đưa ra các mức thưởng "khủng".

Tại nhà máy Trịnh Châu, nơi được mệnh danh là "Thành phố iPhone" của thế giới, một thông báo tuyển dụng vừa được đưa ra với mức thưởng cao gấp đôi so với tháng trước. Cụ thể, người lao động làm việc đủ ba tháng sẽ nhận được khoản tiền thưởng lên tới 8.000 NDT (khoảng 211 triệu đồng).

Ảnh minh họa

Không chỉ vậy, mức lương theo giờ cũng liên tục được điều chỉnh tăng, từ 23,5 NDT hồi đầu tháng 7 đã leo thang lên mức 28 NDT/giờ (khoảng 740.000 đồng). Tại Thâm Quyến, dây chuyền sản xuất iPhone cũng được ưu ái với mức lương 26 NDT/giờ, cao hơn hẳn so với các dây chuyền sản xuất phụ kiện khác.

Động thái "chơi lớn" của Foxconn được cho là nhằm tránh lặp lại "thảm họa" nguồn cung vào cuối năm 2022. Khi đó, hàng nghìn công nhân tại nhà máy Trịnh Châu đã bỏ trốn vì lo sợ các biện pháp phong tỏa chống Covid-19, gây ra sự gián đoạn nghiêm trọng cho Apple trên toàn cầu. Để ổn định tình hình, Foxconn từng phải đưa ra mức thưởng kỷ lục 10.000 NDT.

Chính sự cố này đã thúc đẩy Apple phải đẩy nhanh kế hoạch đa dạng hóa chuỗi cung ứng, giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc.

Kết quả của sự dịch chuyển này đang ngày càng rõ rệt. Theo Bloomberg, lần đầu tiên trong lịch sử, cả bốn mẫu iPhone 17, bao gồm cả các phiên bản Pro cao cấp, đều được lắp ráp tại các nhà máy ở Ấn Độ.

Các con số thống kê đã cho thấy một sự đảo chiều ngoạn mục. Tháng 4 vừa qua, lượng iPhone xuất khẩu từ Ấn Độ sang Mỹ tăng vọt 76%, trong khi lượng xuất khẩu từ Trung Quốc sang Mỹ lại giảm sâu 76%.

Động thái này càng trở nên cấp thiết trong bối cảnh Mỹ đe dọa áp mức thuế lên tới 145% đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc, tạo thêm áp lực buộc Apple phải tái cân bằng chiến lược sản xuất toàn cầu của mình.

KV