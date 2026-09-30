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Đối thủ 81 tuổi ‘ngáng chân’ ông Phạm Nhật Vượng lọt top 10 tỷ phú đa ngành giàu nhất thế giới

| | Doanh nghiệp

Đối thủ 81 tuổi ‘ngáng chân’ ông Phạm Nhật Vượng lọt top 10 tỷ phú đa ngành giàu nhất thế giới

Theo bảng xếp hạng Forbes tại thời điểm được ghi nhận, tài sản của ông Phạm Nhật Vượng đạt 27,7 tỷ USD, đứng thứ 11 của nhóm tỷ phú đa ngành, ngay phía sau tỷ phú Indonesia Prajogo Pangestu.

Theo bảng xếp hạng những người giàu nhất thế giới của Forbes ngày 29/9, với nhóm đa ngành, ông Phạm Nhật Vượng đang đứng thứ 11.

Đối thủ 81 tuổi ‘ngáng chân’ ông Phạm Nhật Vượng lọt top 10 tỷ phú đa ngành giàu nhất thế giới- Ảnh 1.

Chủ tịch Vingroup sở hữu khối tài sản khoảng 27,7 tỷ USD, đứng thứ 93 thế giới. Ngay phía trên ông Vượng trong danh sách các tỷ phú đa ngành là tỷ phú Indonesia Prajogo Pangestu, với tài sản khoảng 28,6 tỷ USD, xếp thứ 84 thế giới, đứng thứ 10 của nhóm này.

Chênh lệch tài sản giữa hai tỷ phú là khoảng 900 triệu USD.

Vingroup hiện hoạt động ở nhiều lĩnh vực như bất động sản, xe điện, du lịch - nghỉ dưỡng, hạ tầng, năng lượng…

Người đứng ngay phía trên ông Phạm Nhật Vượng là ai?

Ông Prajogo Pangestu (SN 1944) là một trong những doanh nhân lớn của Indonesia. Ông là con trai của một thương nhân cao su và bắt đầu sự nghiệp trong ngành gỗ từ cuối những năm 1970. Sau nhiều thập kỷ, hoạt động kinh doanh của ông mở rộng mạnh sang hóa dầu, năng lượng và khai khoáng.

Đối thủ 81 tuổi ‘ngáng chân’ ông Phạm Nhật Vượng lọt top 10 tỷ phú đa ngành giàu nhất thế giới- Ảnh 2.

Ông là người sáng lập Barito Pacific Group và hiện giữ chức Chủ tịch Hội đồng Ủy viên của Barito Pacific. Ông từng trực tiếp điều hành doanh nghiệp này trong giai đoạn 1977-1993.

Barito Pacific ban đầu phát triển từ ngành gỗ, sau đó chuyển trọng tâm sang hóa dầu và năng lượng. Năm 2007, tập đoàn mua lại Chandra Asri. Sau quá trình tái cấu trúc và sáp nhập, Chandra Asri trở thành một trong những nhà sản xuất hóa dầu tích hợp lớn nhất Indonesia.

Những năm gần đây, Prajogo Pangestu tiếp tục mở rộng tài sản sang lĩnh vực năng lượng. Năm 2023, ông lần lượt đưa công ty khai khoáng Petrindo Jaya Kreasi và doanh nghiệp năng lượng tái tạo Barito Renewables Energy lên sàn chứng khoán Indonesia.

Riêng Barito Renewables có nền tảng quan trọng là các tài sản điện địa nhiệt. Trước đó, gia đình Pangestu đã tăng quyền kiểm soát Star Energy thông qua thương vụ mua lại 33% cổ phần từ BCPG của Thái Lan với giá khoảng 440 triệu USD vào năm 2022.

Yên Chi

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