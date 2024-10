Đối thủ ông Trump gánh tổn thất nặng nề sau khi tờ báo hàng đầu nước Mỹ bất ngờ tuyên bố dừng ủng hộ "theo lệnh Jeff Bezos"?

Không ủng hộ ứng viên tổng thống

Mới đây, tờ Washington Post cho biết họ sẽ không ủng hộ bất kỳ ứng cử viên nào trong cuộc bầu cử tổng thống năm nay — hoặc không bao giờ ủng hộ nữa. Quyết định phá vỡ truyền thống kéo dài hàng thập kỷ này ngay lập tức nhận vô số chỉ trích.

Nhưng tờ báo cũng đăng một bài viết của hai phóng viên tiết lộ rằng các nhân viên biên tập đã soạn thảo một bản ủng hộ ứng cử viên đảng Dân chủ Kamala Harris thay vì ứng cử viên đảng Cộng hòa Donald Trump trong cuộc bầu cử.

"Quyết định không công bố được đưa ra bởi chủ sở hữu của The Post — người sáng lập Amazon Jeff Bezos", bài báo cho biết, trích dẫn hai nguồn tin được thông báo về sự kiện.

Ông Donald Trump, khi còn là tổng thống, đã chỉ trích tỷ phú Bezos và tờ Washington Post - tờ báo mà ông Bezos đã mua vào năm 2013.

Tờ báo này vào năm 2016 và một lần nữa vào năm 2020 đã ủng hộ những đối thủ tranh cử của ông Trump – bà Hillary Clinton và Tổng thống Joe Biden - trong các bài xã luận “như tát nước vào mặt” đảng Cộng hòa.

Trong một vụ kiện năm 2019, Amazon tuyên bố rằng họ đã mất hợp đồng điện toán đám mây trị giá 10 tỷ USD với Lầu Năm Góc vào tay Microsoft vì ông Trump đã sử dụng "áp lực không đúng mực ... để gây tổn hại đến kẻ thù chính trị mà ông cho là ông Bezos”.

Từ năm 1976, tờ Washington Post đã thường xuyên ủng hộ các ứng cử viên tổng thống, ngoại trừ cuộc đua năm 1988. Tất cả những sự ủng hộ đó đều dành cho đảng Dân chủ.

Trong một tuyên bố với CNBC, khi được hỏi về vai trò được cho là của Bezos trong việc hủy bỏ sự ủng hộ, giám đốc truyền thông của Post - Kathy Baird - cho biết: "Đây là quyết định Washington Post mà không công khai và tôi khuyên bạn nên chờ tuyên bố đầy đủ từ nhà xuất bản".

Vào ngày 26/10, ông Will Lewis, người xuất bản và giám đốc điều hành của Washington Post, đã đưa ra một tuyên bố phủ nhận việc ông Bezos đóng vai trò trong quyết định không ủng hộ ứng cử viên tổng thống.

"Việc đưa tin về vai trò của chủ sở hữu The Washington Post và quyết định không ủng hộ ứng viên tổng thống là không chính xác", Lewis cho biết trong tuyên bố. "Ông ấy không nhận được thông tin, không được đọc và không đưa ra ý kiến về bất kỳ bản thảo nào. Với tư cách là người chịu trách nhiệm xuất bản, tôi không tin vào việc ủng hộ ứng viên tranh cử. Chúng tôi là một tờ báo độc lập và nên ủng hộ khả năng tự đưa ra quyết định của độc giả".

“Sai lầm khủng khiếp”

Vào tối ngày 25/10, tờ Washington Post đã xuất bản một bài viết thứ ba, có chữ ký của các chuyên gia của tờ báo, viết rằng: "Quyết định không ủng hộ ai trong chiến dịch tranh cử tổng thống của tờ Washington Post là một sai lầm khủng khiếp".

Lewis, trong một bài báo giải thích về quyết định này, đã viết: “The Washington Post sẽ không ủng hộ bất kỳ ứng cử viên tổng thống nào trong cuộc bầu cử này. Cũng như trong bất kỳ cuộc bầu cử tổng thống nào trong tương lai. Chúng tôi đang quay trở lại với quan điểm ban đầu của mình là không ủng hộ các ứng cử viên tổng thống”.

“Chúng tôi nhận ra rằng điều này sẽ được hiểu theo nhiều cách, bao gồm cả việc ngầm ủng hộ một ứng cử viên, hoặc lên án một ứng cử viên khác, hoặc thoái thác trách nhiệm”, ông viết.

“Điều đó là không thể tránh khỏi. Chúng tôi không nhìn nhận theo cách đó. Chúng tôi thấy điều này phù hợp với các giá trị mà The Washington Post luôn bảo vệ và những gì chúng tôi hy vọng ở một nhà lãnh đạo: tính cách và lòng dũng cảm phục vụ cho đạo đức của người Mỹ, tôn trọng pháp quyền và tôn trọng quyền tự do của con người trong mọi khía cạnh”.

Bảy trong số 13 đoạn văn trong bài viết của Lewis đã trích dẫn hoặc đề cập đến các tuyên bố của Ban biên tập Washington Post vào năm 1960 và 1972. Những tuyên bố này giải thích lý do tại sao tờ báo không ủng hộ các ứng cử viên tổng thống trong những năm đó, bao gồm cả danh tính của tờ báo là “một tờ báo độc lập”.

Lewis lưu ý rằng tờ báo đã ủng hộ Jimmy Carter vào năm 1976 “vì những lý do dễ hiểu vào thời điểm đó” - mà ông không nêu rõ.

“Nhưng chúng tôi đã làm điều đúng đắn trước đây, và đó là những gì chúng tôi sẽ quay lại làm”, Lewis viết.

“Nhiệm vụ của chúng tôi với tư cách là tờ báo ở thủ đô của quốc gia quan trọng nhất thế giới là phải độc lập”, ông viết. “Và đó là những gì chúng tôi đang và sẽ làm”.

Vào tháng 8, ông Trump nói với Fox Business News rằng Bezos đã gọi cho ông sau khi ông suýt thiệt mạng trong vụ ám sát vào tháng 7 tại một cuộc vận động tranh cử ở phía tây Pennsylvania.

"Ông ấy rất tốt bụng mặc dù ông ấy sở hữu tờ The Washington Post", ông Trump nói về Bezos.

Bezos đã đăng bài lần cuối trên X vào ngày 13/7, vài giờ sau vụ ám sát.

"Cựu Tổng thống của chúng ta đã thể hiện lòng dũng cảm to lớn trong làn đạn đêm nay", Bezos viết trên dòng tweet. "Thật may mắn vì ông Trump được an toàn nhưng thật đáng buồn cho các nạn nhân và gia đình của họ".

Tham khảo CNBC