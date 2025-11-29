Đội trưởng tuyển Việt Nam nắm tay vợ Hoa khôi đại học Vinh viral khắp cõi mạng, vibe ngoài 30 vẫn quá đẹp, quá tình

Loạt ảnh mới nhất của Quế Ngọc Hải và bà xã Dương Thuỳ Phương trong chuyến du lịch nước ngoài đang khiến dân mạng trầm trồ không ngớt vì quá đỗi ngọt ngào. Không cần quá cầu kỳ, cặp đôi chỉ ghi lại khoảnh khắc nắm tay, dạo chơi, đạp xe giữa rừng cây ngập sắc thu mà visual vẫn "tình bể bình", y như poster phim thanh xuân vườn trường.

Trong hình, Quế Ngọc Hải - đội trưởng ĐT Việt Nam - diện outfit đơn giản, năng động: áo phao sáng màu, quần tối màu, đeo kính đen cực phong độ. Bên cạnh anh là bà xã Dương Thuỳ Phương, nàng Hoa khôi Đại học Vinh đình đám một thời, nay đã là mẹ ba con nhưng visual vẫn trẻ trung, cuốn hút. Thuỳ Phương diện set đồ trắng - be ton-sur-ton với chồng, gương mặt rạng rỡ, thần thái dịu dàng đúng chuẩn "nàng thơ mùa thu".

Cả hai xuất hiện trong nhiều khoảnh khắc cực cinematic. Lúc họ nắm tay nhau trên con đường rợp bóng cây, ánh nắng xuyên qua tán lá tạo cảm giác như một thước phim thanh xuân. Có khi lại ngồi cạnh nhau trên cầu gỗ, trò chuyện, cười nhẹ, nhìn nhau bằng ánh mắt đầy âu yếm. Đôi vợ chồng ngoài 30 cùng đạp xe bên hồ, dang tay tạo dáng cực "tự do - lãng mạn", vibe như cảnh nam nữ chính đi hẹn hò trong phim. Họ cùng tung tăng giữa rừng cây đổi màu, khung cảnh đẹp như tranh, hai nhân vật chính tươi tắn, hồn nhiên như đôi bạn trẻ mới yêu....

Dù đã ở tuổi ngoài 30 và có cuộc sống viên mãn bên ba con gái, visual của cặp đôi vẫn khiến dân tình "bấn loạn" vì quá trẻ, quá đẹp và quá hợp nhau. Nhiều người nhận xét loạt ảnh này giống như photobook couple, còn vợ chồng Quế Ngọc Hải thì chẳng khác gì "nam thần - hoa khôi" trong chuyện tình camp-teen thời đại học, vừa trong trẻo vừa đầy cảm xúc.

Đúng kiểu: khi tình yêu đủ đẹp thì mọi khoảnh khắc đời thường cũng trở thành điện ảnh



