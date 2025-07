Đối tượng truy nã Lê Xuân Quang bị bắt ở TP HCM

Công an tỉnh Đồng Nai tối 29/7 cho biết, vừa bắt giữ đối tượng truy nã Lê Xuân Quang (sinh năm 1995, HKTT: Khu phố An Xuân, phường Long Hưng, tỉnh Đồng Nai) khi đối tượng đang lẩn trốn tại phường Tân Đông Hiệp, Tp. Hồ Chí Minh

Đối tượng Lê Xuân Quang đang bị truy nã về tội “Đánh bạc”, theo Quyết định truy nã số 4478/QĐTN-ĐCSHS ngày 11/6/2024 của Cơ quan CSĐT Công an Tp. Biên Hoà (cũ) ban hành.

Đối tượng Lê Xuân Quang (giữa) bị bắt giữ - Ảnh: CA Đồng Nai

Hiện Công an phường Long Hưng, tỉnh Đồng Nai đang phối hợp Công an phường Tân Đông Hiệp, Tp. Hồ Chí Minh hoàn tất thủ tục hồ sơ để di lý đối tượng Lê Xuân Quang về Công an phường Long Hưng để tiếp tục điều tra, làm rõ, xử lý theo thẩm quyền.

Công an tỉnh Đồng Nai cũng kêu gọi các đối tượng truy nã ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật. Người đầu thú có thể đến trực tiếp trình diện; gọi điện thoại; thông qua người thân liên hệ với Cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc liên hệ các Fanpage.