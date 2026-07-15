Đôi vợ chồng tự xây nhà chỉ tốn chưa đầy 100 triệu đồng, ai nhìn cũng phải hỏi: “Có ở nổi không?”

Là những người thuộc thế hệ 9X, Bảo Minh và Tiểu Phương từng có cuộc sống ở thành phố. Thế nhưng, thay vì tiếp tục gắn bó với nhịp sống đô thị, năm 2017, cả hai quyết định trở về quê nhà Quảng Thủy (tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc) để theo đuổi một lối sống gần gũi với thiên nhiên.

Tại đây, vợ chồng trẻ bắt tay xây dựng một ngôi nhà theo phong cách thổ lâu (Tulou). Đây là kiểu kiến trúc truyền thống nổi tiếng của Phúc Kiến, chủ yếu được tạo nên từ đất nện. Họ tận dụng các vật liệu sẵn có ở địa phương như đất sét, cát và rơm để hoàn thiện công trình.

Sau gần hai năm thi công, ngôi nhà hoàn thành với tổng chi phí khoảng 20.000 NDT (tương đương 80 triệu đồng). Con số ấy khiến nhiều người không khỏi kinh ngạc. Người thân của cả 2 cũng băn khoăn liệu căn nhà có vững chắc hay không, hoặc có đủ an toàn để định cư lâu dài.

Chia sẻ về thành quả của mình, đôi vợ chồng trẻ cho biết, ngôi nhà được thiết kế gồm hai tầng cùng khoảng sân phía trước và phía sau. Hệ thống cửa sổ lớn nhỏ với nhiều hình dạng khác nhau vừa tạo điểm nhấn kiến trúc, vừa giúp lưu thông không khí tự nhiên. Nhờ kết cấu tường bằng đất dày, công trình có khả năng giữ nhiệt vào mùa đông và tạo cảm giác mát mẻ trong mùa hè.

Sau khi hoàn thiện nơi ở, hai vợ chồng tiếp tục dựng thêm một nhà kính mái vòm để ươm cây giống mỗi dịp xuân về. Công trình này cũng được sử dụng làm góc học tập cho con trai và là nơi đón tiếp những vị khách từ nhiều nơi tìm đến để trải nghiệm cuộc sống trong ngôi nhà đất độc đáo.

Gia đình gần như tự cung tự cấp phần lớn nhu cầu sinh hoạt hằng ngày. Họ tự trồng rau, cây ăn quả và nhiều loại thực phẩm khác phục vụ bữa ăn, nhờ đó chi phí sinh hoạt luôn ở mức thấp. Việc tận dụng vật liệu sẵn có cũng là một trong những lý do giúp tổng chi phí xây dựng ngôi nhà chỉ khoảng 20.000 NDT.

Bảo Minh nói thêm: "Nếu ở thành phố, có lẽ chúng tôi phải mất khoảng 30 năm mới mua được một căn hộ. Còn ở đây, chỉ sau hai năm tự tay xây một ngôi nhà bằng đất, chúng tôi có thêm 28 năm để tận hưởng cuộc sống theo cách mình muốn."

Ngay cả vào mùa đông lạnh giá ở Hồ Bắc, không gian bên trong ngôi nhà vẫn giữ được sự ấm áp. Mỗi khi có khách ghé thăm, Tiểu Phương thường pha trà nóng, chuẩn bị bánh cam nướng để tiếp đãi. Nhiều du khách tìm đến chỉ để trải nghiệm nhịp sống chậm rãi nơi đây, ngồi quây quần trên sàn nhà, trò chuyện và chia sẻ những câu chuyện đời thường.

Theo Tiểu Phương, cuộc sống ở quê mang đến cảm giác hoàn toàn khác so với thành phố. "Ở đây, mọi người sống chậm hơn rất nhiều. Hầu như chẳng có điều gì phải vội vàng", cô nói.

Không gian bên trong ngôi nhà được thiết kế tối giản nhưng vẫn đáp ứng đầy đủ công năng sử dụng. Cầu thang sử dụng tay vịn làm từ những cành cây lớn nhặt trong rừng, tạo nên vẻ mộc mạc và gần gũi với thiên nhiên.

Do tầng hai là gác mái nên lượng ánh sáng tự nhiên hạn chế hơn. Để khắc phục điều này, hai vợ chồng bố trí nhiều ô cửa sổ tròn nhỏ trên tường, đồng thời cắt đôi các chai bia rồi gắn vào tường. Khi ánh nắng chiếu qua lớp thủy tinh màu, ánh sáng được tán đều trong phòng, tạo hiệu ứng lung linh với sắc xanh đặc trưng.

Phòng ngủ của cả gia đình nằm trên tầng áp mái, nơi có nhiều cửa sổ và các ô thông gió giúp đón ánh sáng cũng như lưu thông không khí.

Con trai của họ, bé Tiểu Tử Tuân, lớn lên trong không gian ngập tràn chất liệu tự nhiên ấy. Cậu bé thường theo bố xuống ruộng, nghịch đất, tự tay nặn những món đồ nhỏ bằng bùn và dành thời gian đọc sách cùng gia đình trong phòng khách.

Cuộc sống của gia đình tuân theo nhịp sinh hoạt quen thuộc: làm việc khi mặt trời mọc và nghỉ ngơi lúc hoàng hôn buông xuống. Vào mùa hè, khi thời tiết Hồ Bắc khá oi nóng, cả nhà thức dậy từ khoảng 6 giờ sáng để tập thể dục, ăn sáng và trao đổi kế hoạch trong ngày. Đến chiều tối, khi nắng dịu dần, mọi người trở về nhà.

Mỗi ngày, họ chỉ làm việc khoảng 6 tiếng. Các thành viên thay phiên nấu ăn, buổi tối cùng ngồi trò chuyện, chơi nhạc hoặc nhảy múa. Khi có khách ghé thăm, cả gia đình lại quây quần bên bữa tối và cùng nhau tận hưởng những khoảnh khắc giản dị nhưng ấm cúng.

‏‏*Nguồn: China Paper﻿