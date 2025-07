Đôi vợ chồng vừa được mừng cưới 5.000 cổ phiếu VPB nhận "lãi to" sau 1 phiên giao dịch: Đám cưới viral vì món quà "thịnh vượng"

Ngày 11/7/2025, một sự kiện cưới hỏi tại Việt Nam đã trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội, đặc biệt trong cộng đồng nhà đầu tư chứng khoán. Cặp đôi mới cưới bất ngờ nhận được món quà đặc biệt từ người thân: 5.000 cổ phiếu của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPB).

Hình ảnh cặp đôi trong trang phục truyền thống đỏ rực, đứng cạnh tấm bảng ghi "Happy Wedding - 5000 Cổ Phiếu VPB", nhanh chóng lan truyền và trở thành bức ảnh viral mạnh trong giới đầu tư chứng khoán ngày thứ 2, 14/7/2025. Điều khiến mọi người "phát sốt" không chỉ là sự độc đáo của món quà, mà còn là khoản lợi nhuận mà cặp đôi này thu về nhờ đà tăng giá của cổ phiếu VPB.

Ảnh chụp màn hình

Dựa trên dữ liệu, giá cổ phiếu VPB vào ngày 11/7/2025 khi hết phiên giao dịch được ghi nhận ở mức khoảng 20,150 VND/cổ phiếu. Với 5.000 cổ phiếu, tổng giá trị món quà lúc đó ước tính là 100.750.000 VND. Tuy nhiên, kết thúc phiên giao dịch ngày 14/7/2025, giá cổ phiếu VPB đã tăng lên mức 21.000 VND/cổ phiếu. Điều này đồng nghĩa với việc giá trị 5.000 cổ phiếu của cặp đôi đã đạt 106.000.000 VND. Ngày cưới của cặp đôi diễn ra vào thứ 6, không tính 2 ngày cuối tuần thì chỉ sau 1 phiên giao dịch, cặp đôi này đã kiếm được khoản lợi nhuận 4,2%, khoảng 5.000.000 VND.

Sự kiện này không chỉ là câu chuyện vui về một đám cưới đặc biệt, mà còn phản ánh tâm lý hứng khởi của thị trường chứng khoán trong thời gian gần đây. Cổ phiếu VPB, thuộc nhóm ngân hàng – một trong những trụ cột của thị trường, đã có những biến động tích cực, thu hút sự chú ý của đông đảo nhà đầu tư. Hình ảnh cặp đôi cầm tấm bảng kỷ niệm nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi trên các nền tảng mạng xã hội, kèm theo những lời chúc mừng và cả sự ghen tị hài hước từ cộng đồng mạng: "Mẹ cha cho bạc cho vàng Không bằng cho thiếp và chàng Vi Pi".

Nhiều ý kiến cho rằng, món quà 5.000 cổ phiếu không chỉ là một khoản đầu tư thông minh mà còn mang ý nghĩa tượng trưng cho sự thịnh vượng và phát triển trong tương lai của cặp đôi. Tuy nhiên, cũng có không ít người đùa rằng, nếu giá cổ phiếu tiếp tục tăng, đám cưới này có thể trở thành "đám cưới triệu phú" trong mắt công chúng.

Dù là vui hay thật, câu chuyện này đã mang lại một làn gió mới, kết hợp giữa tình yêu và cơ hội tài chính, khiến nó trở thành chủ đề nóng hổi trên các diễn đàn chứng khoán.

Dẫu vậy, các chuyên gia cũng khuyến cáo rằng đầu tư chứng khoán luôn đi kèm rủi ro. Khoản lợi nhuận của cặp đôi này là kết quả của sự may mắn và thời điểm thị trường thuận lợi. Đối với những nhà đầu tư khác, việc nghiên cứu kỹ lưỡng và cân nhắc kỹ càng trước khi đưa ra quyết định vẫn là yếu tố then chốt. Trong khi đó, cặp đôi này có lẽ sẽ mãi nhớ về ngày cưới không chỉ vì tình yêu, mà còn vì món quà "vàng" đã mang lại may mắn tài chính bất ngờ.