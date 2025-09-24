Ngày 23/9, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia đã ban hành 3 quyết định xử phạt về hành vi cạnh tranh không lành mạnh đối với ba doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn là Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn SJC, Công ty Cổ phần Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Doji và Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu .

Theo đó, 3 doanh nghiệp này cùng bị xử phạt mức 200 triệu đồng mỗi doanh nghiệp.

Hành vi vi phạm của các doanh nghiệp này là đưa thông tin gây nhầm lẫn về sản phẩm nhằm thu hút khách hàng của doanh nghiệp khác. Ngoài ra, họ phải cải chính công khai thông tin gây nhầm lẫn trên website.

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia cho biết trong quá trình điều tra, các bên đã tích cực phối hợp cung cấp thông tin, tài liệu. Đồng thời, họ cũng có hành vi ngăn chặn, làm giảm bớt hậu quả của vi phạm.

Trước đó, hồi tháng 5/2025, 3 đơn vị này cũng bị Ngân hàng Nhà nước công bố nhiều sai phạm và xử phạt từ 1,3-2,6 tỷ đồng tùy đơn vị.

Theo đó, cơ quan chức năng phát hiện nhiều vi phạm nghiêm trọng liên quan đến chế độ báo cáo và quản lý hoạt động kinh doanh vàng.

Doji, Bảo Tín Minh Châu, SJC bị phạt vì cạnh tranh không lành mạnh. (Ảnh: Doji).

Các doanh nghiệp này đều vi phạm chế độ báo cáo hoạt động mua bán vàng miếng theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, với các hành vi như không báo cáo, báo cáo không đầy đủ hoặc không đúng thời hạn.

Trong đó, Bảo Tín Minh Châu đều bị phát hiện có hành vi cung cấp thông tin gây nhầm lẫn về sản phẩm nhằm thu hút khách hàng, có dấu hiệu cạnh tranh không lành mạnh.

Công ty DOJI thực hiện nhiều hoạt động kinh doanh vàng qua nền tảng công nghệ như website https://egold.doji.vn; https://trangsuc.doji.vn và ứng dụng App Egold mà chưa được cấp phép theo quy định của pháp luật. Các nền tảng này được sử dụng để quảng bá, bán vàng, cho vay và giữ hộ vàng miếng, vi phạm nghiêm trọng các quy định về quản lý nhà nước trong lĩnh vực kinh doanh vàng và thương mại điện tử.

Ngoài ra, cả DOJI và Bảo Tín Minh Châu đều chưa công khai thông tin liên quan đến quy trình vận chuyển, giải quyết khiếu nại, bảo mật dữ liệu cá nhân trên các kênh thương mại điện tử. Một số doanh nghiệp còn có hành vi bán vàng với giá cao hơn mức niêm yết, vi phạm quy định về minh bạch giá cả.

Cả 3 doanh nghiệp này đều có những vi phạm nghiêm trọng trong việc chấp hành quy định pháp luật về phòng, chống rửa tiền.

Các vi phạm chủ yếu bao gồm: không ban hành đầy đủ quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền; không phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro; không đánh giá rủi ro định kỳ; không có hệ thống xác định khách hàng là cá nhân có ảnh hưởng chính trị; không báo cáo giao dịch có giá trị lớn theo quy định; không thực hiện đào tạo hoặc kiểm toán nội bộ liên quan đến phòng, chống rửa tiền.

Ngoài ra, các doanh nghiệp cũng chưa lưu trữ đầy đủ hồ sơ nhận biết khách hàng, thiếu cơ chế kiểm soát nội bộ rõ ràng và không phân công cụ thể cán bộ phụ trách công tác phòng, chống rửa tiền.

Mức xử phạt hành chính đối với các vi phạm về phòng, chống rửa tiền dành cho từng đơn vị như sau: Công ty SJC bị xử phạt tổng cộng 2,14 tỷ đồng; Công ty Bảo Tín Minh Châu bị phạt nặng nhất với mức 2,64 tỷ đồng; Công ty DOJI bị phạt 1,365 tỷ đồng.