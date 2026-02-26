DOJI hút khách mua vàng bạc ngày Thần Tài

Không khí mua sắm nhộn nhịp ngay từ sáng sớm

Trong ngày chính hội Thần Tài mùng 10 tháng Giêng, ngay từ 6 - 7 giờ sáng, nhiều trung tâm trang sức DOJI tại Hà Nội, TP. HCM và các tỉnh, thành lớn trên cả nước đã ghi nhận lượng khách tăng cao. Tại các điểm quen thuộc như "phố vàng" Trần Nhân Tông (Hà Nội), DOJI Tower tại số 5 Lê Duẩn (Hà Nội) hay 81-85 Hàm Nghi (TP. HCM), có đến hàng ngàn lượt khách đến giao dịch liên tục trong buổi sáng.

Đông đảo khách hàng đến xếp hàng tại cơ sở DOJI số 5 Lê Duẩn - Hà Nội từ sáng sớm ngày Thần Tài.

Đại diện doanh nghiệp cho biết thêm, so với cùng kỳ các năm trước, lượng khách đến mua sắm đã tăng mạnh từ ngày mùng 8 tháng Giêng (24/2). Chính vì vậy, công tác phục vụ cho ngày Thần Tài mùng 10 tháng Giêng đã được đơn vị triển khai sẵn sàng, chu đáo: Tăng cường các khu vực thanh toán, phân luồng khách hàng và chuẩn bị đầy đủ nguồn hàng để khách có thể thuận tiện mua sắm, giảm thiểu thời gian chờ đợi.

Chia sẻ khi đến mua vàng trong ngày vía Thần Tài, chị Nguyễn Thị Mai (Hà Nội) cho biết: "Năm nào tôi cũng tranh thủ tới DOJI mua vàng đầu năm để lấy "vía". Dù rất đông khách nhưng nhân viên phục vụ nhanh, nên cũng không phải chờ quá lâu."

Không chỉ tại các thành phố lớn, các trung tâm trang sức DOJI tại địa phương cũng ghi nhận lượng khách lớn. Nhiều khách hàng đến từ sớm để có thể nhanh chóng mua được sản phẩm ưng ý.

DOJI Huế đón lượng khách lớn tới mua sắm ngày Thần Tài.

Đồng vàng và bạc thỏi hút khách

Trong ngày vía Thần Tài, nhu cầu mua vàng của khách hàng khá đa dạng. Bên cạnh sản phẩm vàng nhẫn quen thuộc, theo ghi nhận từ Tập đoàn DOJI, năm nay khách hàng mua nhiều sản phẩm đồng vàng Kim Mã, bởi vừa có khả năng tích lũy linh hoạt với các trọng lượng 01 - 02 - 05 chỉ, đồng thời sản phẩm còn có hình tượng ngựa ý nghĩa cho năm Bính Ngọ.

Đồng vàng Kim Mã được đông đảo khách hàng lựa chọn bởi mẫu mã đẹp và ý nghĩa với năm 2026.

Anh Hoàng Sơn (Hà Nội) cho biết: "Gia đình tôi đã sưu tầm rất nhiều sản phẩm con giáp trong ngày Thần Tài của DOJI. Năm nay là năm con ngựa, nên tôi đã đến mua đồng vàng Kim Mã, hoàn thành gần như đủ bộ sưu tập 12 con giáp từ thương hiệu DOJI".

Một điểm hút khách khác của hệ thống DOJI trong dịp Thần Tài Bính Ngọ đó là doanh nghiệp mở bán dòng sản phẩm bạc Ngân Bảo DOJI với 2 sản phẩm Ngân Bảo Hà 01 lượng và Ngân Bảo Lâm 05 lượng. Rất nhiều khách hàng xếp hàng mua vì bạc Ngân Bảo DOJI không chỉ là sản phẩm phù hợp để đầu tư, tích lũy, mà còn sở hữu thiết kế tinh tế, giàu ý nghĩa văn hóa - nghệ thuật, mang may mắn, tài lộc cho người sở hữu trong năm mới. Ngân Bảo Lâm gợi hình tượng rừng xanh - sức sống mãnh liệt, thịnh vượng bền lâu, hàm ý đồng hành và "hộ vận" cho chủ nhân. Ngân Bảo Hà nổi bật với hình ảnh cá chép chiêu tài và dòng chảy tài lộc, tượng trưng cho may mắn và hanh thông. Nhiều khách hàng vui vẻ khi được sở hữu mẫu sản phẩm mới nhất, đẹp và ý nghĩa trên thị trường bạc.

Bạn Lan Chi (TP. HCM) cho biết: "Tôi thấy thông tin DOJI bán bạc miếng vào ngày Thần Tài, nên cũng đã sắp xếp công việc để tới mua. Với tôi, bạc là kênh tích lũy khá phù hợp với nhu cầu của bản thân. Mỗi tháng có thể trích một phần lương để mua bạc để tiết kiệm từng chút và tích lũy dần."

Khách hàng ấn tượng với các sản phẩm bạc Ngân Bảo của DOJI.

Bên cạnh đó, các dòng trang sức cao cấp, trang sức vàng 24K Kim Mã - Kim Ngân, quà tặng phủ vàng Nano được nhiều khách hàng lựa chọn làm quà tự thưởng đầu năm hoặc quà biếu mang tình gắn kết..

Hái lộc đầu xuân, trúng lộc vàng

Không chỉ là điểm đến mua sắm vàng, Lễ hội Vàng DOJI dịp vía Thần Tài còn mang đến nhiều hoạt động trải nghiệm và quà tặng may mắn dành cho khách hàng. Nổi bật là chương trình hái lộc đầu xuân, thu hút đông đảo người tham gia.

Tại các trung tâm trang sức DOJI, cây mai lộc xuân được trang trí rực rỡ với hàng chục nghìn phong bao lì xì tài lộc, tạo nên không khí lễ hội rộn ràng. Khách hàng khi mua sắm có cơ hội hái lộc và nhận nhiều phần quà may mắn, từ quà tặng đầu năm đến các giải thưởng giá trị như vàng 999.9. Đặc biệt, khách hàng còn có cơ hội tham gia bốc thăm trúng thưởng xe máy điện VinFast, mang đến niềm vui bất ngờ trong ngày vía Thần Tài.

Chia sẻ sau khi nhận giải, chị Lan Anh cho biết: "Năm nào tôi cũng đi mua vàng ngày vía Thần Tài để lấy may, nhưng năm nay thật sự bất ngờ khi tham gia hái lộc và trúng vàng. Với tôi, đây không chỉ là món quà giá trị mà còn là một khởi đầu rất đẹp cho năm mới, mang nhiều niềm tin và may mắn."

Bên cạnh hái lộc may, khách hàng tham dự Lễ hội Vàng còn được hòa mình vào không gian trải nghiệm văn hóa đầu xuân với các hoạt động quen thuộc như xin chữ thầy đồ, cầu chúc những thông điệp cát tường "Lộc", "Tài", "An", "Phúc"; tham gia các trò chơi và trải nghiệm những hoạt động công nghệ tương tác mang tính giải trí cao. Việc tái hiện các hoạt động sinh hoạt văn hóa trong không gian mua sắm hiện đại đã góp phần tạo nên dấu ấn riêng cho Lễ hội Vàng DOJI, giúp khách hàng không chỉ mua vàng lấy may mà còn tận hưởng trọn vẹn không khí du xuân đầu năm.

Trải qua nhiều năm tổ chức, Lễ hội Vàng DOJI dịp Thần Tài đã trở thành điểm hẹn quen thuộc của người dân trong những ngày đầu xuân. Không chỉ đáp ứng nhu cầu mua sắm vàng, sự kiện còn mang đến không gian văn hóa rộn ràng, nơi khách hàng gửi gắm niềm tin, hy vọng và những lời chúc tốt đẹp cho một năm mới an khang, thịnh vượng.

