Ngày Vía Thần tài: Các ngân hàng đua lì xì lãi suất, quà tặng và cả…vàng, biến gửi tiết kiệm thành lựa chọn "rước lộc" an toàn

Cụ thể, nhiều ngân hàng thương mại đã triển khai chương trình khuyến mại quy mô lớn, tập trung vào kênh tiết kiệm online và tại quầy trong tuần lễ vía Thần Tài (từ 23 đến 28/2/2026). Các ưu đãi không chỉ giúp khách hàng "rước lộc" tức thì mà còn mang lại lợi nhuận ổn định, tránh rủi ro biến động giá vàng thường thấy trong những năm trước.

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) có chương trình "Lì xì lãi suất, khai xuân lộc phát". Theo đó, từ ngày 23/2, Vietcombank cộng thêm 0,2%/năm lãi suất cho mọi khoản gửi tiết kiệm (cả quầy và qua VCB Digibank), kéo dài đến 18/3/2026. Khách hàng VIP hạng Kim cương thậm chí có thể đạt mức lãi thực tế lên tới 6,8%/năm. Ngân hàng dành tặng 10.000 phần lì xì 100.000 đồng cho giao dịch tại quầy, kèm hàng nghìn voucher giảm giá vé máy bay, tàu xe, xem phim và mua sắm với tổng trị giá 3 tỷ đồng. Đặc biệt trong tuần lễ vía Thần Tài, Vietcombank quay thưởng 30 chỉ vàng cho 3 khách may mắn nhất; riêng ngày 26/2, khách gửi tiết kiệm online có cơ hội trúng ngay 1 chỉ vàng SJC.

HDBank nổi bật với mức cộng lãi suất tối đa tới 1,1%/năm cho khoản gửi từ 50 triệu đồng trở lên trong chương trình "Tiết kiệm Tỷ phú" và ưu đãi khai xuân (từ 7/2 đến 28/2/2026). Khách hàng nhận lì xì tiền mặt lên tới 1,68 triệu đồng khi gửi online (17-27/2) hoặc tại quầy (23-27/2). Điểm nhấn là ngày vía Thần Tài 26/2: gửi tiết kiệm online trúng ngay 1 chỉ vàng SJC. Ngoài ra, chương trình quay số livestream minh bạch mang về cơ hội sở hữu xe SH 150i, sổ tiết kiệm tới 3 tỷ đồng, TV Samsung hay máy lọc không khí; gửi online còn được nhân đôi mã dự thưởng.

BIDV trong khi đó dành loạt ưu đãi độc quyền chỉ áp dụng duy nhất ngày 26/2, bao gồm mua vàng trả góp lãi suất 0% bằng thẻ tín dụng (giao dịch dưới 20 triệu đồng), giảm tới 12% khi mua trang sức DOJI cho khách VIP, flash sale tài khoản số đẹp khung giờ vàng, trò chơi "Đón Mã Du Xuân" và mã giảm giá ngay 79.000 đồng cho dịch vụ vận tải, giải trí.

Tại BVBank, khi khách hàng đến gửi tiết kiệm từ 500 triệu đồng, kỳ hạn gửi từ 6 tháng trở lên sẽ được cấp mã cào để tham gia cào điện tử trúng thưởng ngay. Loạt giải thưởng hấp dẫn bằng tiền mặt từ 100.000 đồng tới 1 triệu đồng, đặc biệt là giải Nhất với 3 chỉ vàng 999,9. Đồng thời, khách hàng còn có cơ hội quay số trúng thưởng cuối kỳ. Theo đó, khi khách gửi tiết kiệm VND tại quầy và online bao gồm: Tiết kiệm, tiền gửi có kỳ hạn thông thường, tiền gửi trực tuyến, tiết kiệm lãi suất linh hoạt trực tuyến, tiết kiệm tối ưu. Với mỗi mức gửi từ 10 triệu đồng, kỳ hạn gửi từ 1 tháng trở lên, khách hàng sẽ được cấp mã số dự thưởng để tham gia quay số cuối chương trình. Giải thưởng sẽ là các sổ tiết kiệm trị giá từ 1 triệu đồng đến 100 triệu đồng.

Các nhà băng khác cũng không kém cạnh. ACB tung chương trình tổng quà tặng gần 8 tỷ đồng, gồm 16 lượng vàng SJC, 21 chỉ vàng cùng hàng trăm nghìn e-voucher cho khách gửi từ 10 triệu đồng, mở thẻ hoặc thanh toán QR. Sacombank lì xì 500.000 đồng tiền mặt khi gửi tại quầy từ 50 triệu đồng, tặng lộc 39.000-88.000 đồng qua app Sacombank Pay. Nam A Bank triển khai "Khởi lộc trà xuân" với lì xì tới 200.000 đồng kèm hộp quà cao cấp trị giá gần 1,8 triệu đồng. SHB dành hơn 4,5 tỷ đồng quà cho mở tài khoản eKYC và gửi online từ 100 triệu đồng.

Lý do gửi tiết kiệm ngày vía Thần Tài ngày càng "hot" nằm ở sự kết hợp giữa truyền thống và lợi ích thực tế. Lãi suất cơ bản hiện neo cao, nhiều gói kỳ hạn 12-15 tháng đạt 6-7,8%/năm sau ưu đãi, thậm chí BVBank có chứng chỉ tiền gửi online lên 7,8%. Khách hàng vừa sinh lời ổn định, vừa nhận quà ngay lập tức mà không lo giá vàng nhảy múa. Gửi online qua app chỉ mất vài phút, mã dự thưởng thường nhân đôi, tiện lợi hơn hẳn việc xếp hàng mua vàng.



