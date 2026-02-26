Vikki Bank tiếp tục triển khai gói tín dụng 10.000 tỷ đồng ngay đầu năm Bính Ngọ 2026

Chương trình được áp dụng đến hết ngày 31/03/2026, với hạn mức tài trợ lên đến 100% nhu cầu vốn và thời hạn vay linh hoạt. Việc tiếp tục duy trì gói hỗ trợ thể hiện cam kết lâu dài của Vikki Bank trong việc sát cánh cùng khách hàng vượt qua khó khăn, tái thiết hoạt động và tự tin bước vào năm mới với khí thế mới.

Gói tín dụng ưu đãi 10.000 tỷ đồng sẽ được triển khai từ nay đến 31/03/2026

Tiếp sức dòng vốn – Tăng tốc phục hồi

Trong giai đoạn phục hồi và tái cấu trúc hoạt động sản xuất kinh doanh, nguồn vốn kịp thời đóng vai trò then chốt. Thông qua việc tiếp tục triển khai gói tín dụng ưu đãi, Vikki Bank giúp khách hàng bổ sung vốn lưu động, khôi phục chuỗi cung ứng, đầu tư máy móc, nguyên vật liệu và mở rộng thị trường ngay từ những tháng đầu năm.

Quy trình xét duyệt hồ sơ được tinh gọn, chuẩn hóa và thông báo kết quả trong ngày, giúp khách hàng tiếp cận nguồn vốn nhanh chóng, thuận tiện: Giảm lãi suất đến 1,5%/năm cho khoản vay mới; Giảm đến 1,0%/năm đối với khoản vay mới của khách hàng mới;Giảm đến 0,5%/năm đối với khoản vay đang còn dư nợ.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp còn được miễn toàn bộ phí chuyển tiền trong nước (nội bộ, liên ngân hàng, tra soát, hủy lệnh); miễn phí sử dụng các gói Ngân hàng điện tử (Basic, Silver, Gold…). Những chính sách này giúp doanh nghiệp tiết giảm chi phí tài chính, duy trì dòng tiền ổn định và sẵn sàng bứt phá trong năm Bính Ngọ.

Ưu đãi dành cho khách hàng cá nhân

Ưu đãi tiết kiệm: Cộng thêm 0,68%/năm dành cho Khách hàng khi Tiết kiệm Online trên App Vikki và tại Điểm giao dịch của Vikki Bank, áp dụng khi gửi từ 1 triệu đồng.

Vay có tài sản bảo đảm: Giảm tối đa 1,5%/6 tháng đối với vay tiêu dùng phục vụ đời sống và giảm tối đa 1,0%/6 tháng đối với vay sản xuất kinh doanh.

Việc tiếp tục duy trì gói hỗ trợ thể hiện cam kết lâu dài của Vikki Bank trong việc sát cánh cùng khách hàng

Vay tín chấp dành cho phụ nữ: Lãi suất chỉ từ 8%/năm (so với mức 9%/năm hiện tại).

Song song đó, thẻ tín dụng VikkiGO+ tiếp tục mang đến giải pháp tài chính linh hoạt: Thẻ 2 trong 1 (Thẻ Thanh toán & Thẻ Tín dụng). Rút tiền 0 phí tại hơn 700 ATM trên toàn quốc. Hạn mức lên đến 1 tỷ đồng. Miễn lãi tối đa 55 ngày. Miễn phí phát hành và phí thường niên.

Việc tiếp tục triển khai gói tín dụng ưu đãi trong năm Bính Ngọ 2026 khẳng định nỗ lực bền bỉ của Vikki Bank trong hành trình đồng hành cùng doanh nghiệp và người dân Việt Nam. Không chỉ hỗ trợ vượt qua khó khăn trước mắt, ngân hàng còn góp phần tạo nền tảng tài chính ổn định để khách hàng chủ động tái đầu tư, mở rộng hoạt động và phát triển bền vững.

Năm mới là thời điểm của khởi đầu, của niềm tin và kỳ vọng. Với sự đồng hành liên tục từ Vikki Bank, cộng đồng doanh nghiệp và người dân có thêm nguồn lực vững chắc để tăng tốc phục hồi, hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng và cùng nhau "Mã đáo thành công" trong năm 2026.