Nhờ đâu lợi nhuận nhiều ngân hàng lớn tăng mạnh trong năm 2025?

Kết thúc năm 2025, tổng lợi nhuận trước thuế của 27 ngân hàng trên sàn chứng khoán đạt 356.508 tỷ đồng, tăng 19% so với năm ngoái. 10 ngân hàng lãi lớn nhất hệ thống tiếp tục là những cái tên quen thuộc: Vietcombank, VietinBank, BIDV, MB, Techcombank, VPBank, HDBank, ACB, SHB và LPBank. Tổng lợi nhuận của 10 ngân hàng này đạt gần 292.900 tỷ đồng, tăng 20% so với năm 2024 và chiếm 82% tổng lợi nhuận của 27 nhà băng trên sàn chứng khoán.

Trong nhóm dẫn đầu, nhiều ngân hàng ghi nhận mức tăng trưởng vượt trội so với mặt bằng chung và động lực chính thúc đẩy lợi nhuận toàn ngành như VPBank (tăng 57%), VietinBank (tăng 37%), HDBank (tăng 27%), SHB (tăng 30%).

VietinBank báo lãi tăng 37%, áp sát Vietcombank

VietinBank khép lại năm 2025 với lợi nhuận hợp nhất trước thuế đạt hơn 43.446 tỷ đồng, tăng gần 37% so với năm trước và tiếp tục duy trì vị thế trong nhóm ngân hàng có quy mô lợi nhuận lớn nhất hệ thống. Kết quả này giúp VietinBank tiến sát Vietcombank (44.020 tỷ đồng) và bỏ xa ngân hàng đứng thứ hai là BIDV (37.863 tỷ đồng).

Động lực tăng trưởng chính của VietinBank đến từ hoạt động tín dụng – trụ cột tạo nguồn thu chủ lực cho ngân hàng. Trong năm 2025, thu nhập lãi thuần ghi nhận tăng hơn 6% và đạt 66.453 tỷ đồng, nhờ quy mô cho vay khách hàng tiếp tục mở rộng với dư nợ tín dụng tăng trưởng 16% .

Bên cạnh thu nhập lãi, VietinBank cũng ghi nhận sự cải thiện ở các nguồn thu ngoài lãi, góp phần hỗ trợ tổng thu nhập hoạt động duy trì đà tăng trưởng.

Nhờ sự cải thiện của nhiều nguồn thu, tổng thu nhập hoạt động của VietinBank năm 2025 đạt khoảng 87.295 tỷ đồng, tăng hơn 6% so với năm trước. Dù chi phí hoạt động tăng lên khoảng 26.551 tỷ đồng, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước dự phòng vẫn đạt hơn 60.700 tỷ đồng, tạo nền tảng cho tăng trưởng lợi nhuận chung.

Một điểm đáng chú ý là chi phí dự phòng rủi ro tín dụng giảm mạnh xuống còn khoảng 17.298 tỷ đồng, thấp hơn đáng kể so với mức gần 27.600 tỷ đồng năm 2024. Diễn biến này cho thấy chất lượng tài sản có xu hướng ổn định hơn, đồng thời giúp lợi nhuận tăng trưởng vượt trội so với tốc độ tăng doanh thu.

VPBank lần đầu tiên đạt mức lợi nhuận trên 30.000 tỷ

Năm 2025, VPBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 30.625 tỷ đồng, tăng gần 53% so với năm trước. Kết quả này phản ánh sự phục hồi rõ nét của hoạt động kinh doanh cốt lõi, đồng thời cho thấy áp lực dự phòng rủi ro đã phần nào hạ nhiệt sau giai đoạn khó khăn của thị trường tín dụng tiêu dùng.

Động lực lớn nhất đến từ tăng trưởng thu nhập lãi thuần – nguồn đóng góp chủ lực vào cơ cấu lợi nhuận của VPBank. Năm 2025, chỉ tiêu này đạt hơn 58.600 tỷ đồng, tăng gần 20% so với năm trước. Diễn biến này gắn với xu hướng mở rộng tín dụng và việc duy trì thế mạnh ở phân khúc bán lẻ, khách hàng SME tiếp tục giúp ngân hàng giữ nhịp tăng trưởng nguồn thu lõi.

Bên cạnh đó, nguồn thu ngoài lãi cũng ghi nhận sự phục hồi đáng kể. Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ đạt hơn 7.300 tỷ đồng, tăng trên 20%, phản ánh sự khởi sắc của mảng thanh toán và các dịch vụ tài chính đi kèm. Hoạt động khác và kinh doanh chứng khoán cũng đóng góp tích cực, giúp tổng thu nhập hoạt động của VPBank tăng gần 20%, lên khoảng 74.654 tỷ đồng. Nhờ đó, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước dự phòng vượt mốc 56.000 tỷ đồng, tạo nền tảng cho tăng trưởng lợi nhuận chung.

Một yếu tố quan trọng khác là chi phí dự phòng rủi ro tín dụng giảm nhẹ so với năm 2024. Việc trích lập thấp hơn trong bối cảnh chất lượng tài sản ổn định đã giúp khuếch đại tốc độ tăng lợi nhuận. Đây được xem là sự thay đổi đáng chú ý, khi những năm trước VPBank phải duy trì mức dự phòng cao nhằm xử lý các vấn đề tồn đọng của chu kỳ tín dụng trước đó.

HDBank báo lãi vượt 21.000 tỷ đồng, lọt Top 3 ngân hàng tư nhân có lợi nhuận lớn nhất

HDBank kết thúc năm 2025 với lợi nhuận trước thuế đạt hơn 21.300 tỷ đồng, tăng 27,4% so với năm trước và vượt kế hoạch Đại hội đồng cổ đông. Riêng quý IV/2025, HDBank ghi nhận lợi nhuận hơn 6.500 tỷ đồng, tăng 60% so với cùng kỳ.

Với kết quả trên, HDBank là ngân hàng thứ 7 ghi nhận lợi nhuận trên 20.000 tỷ đồng trong năm 2025. Đồng thời HDBank đã vượt ACB, để lọt vào Top3 ngân hàng tư nhân lãi lớn nhất hệ thống trong năm vừa qua.

Trong năm 2025, ROE HDBank đạt 25,3% - thuộc nhóm cao nhất hệ thống, ROA đạt 2,1%, cho thấy hiệu quả sử dụng vốn vượt trội so với mặt bằng ngành.

Động lực tăng trưởng chính của HDBank đến từ thu nhập lãi thuần khi nguồn thu này đạt 34.746 tỷ đồng, tăng 12,6% so với mức 30.857 tỷ đồng của năm 2024. Mức tăng này phản ánh quy mô tài sản sinh lãi – đặc biệt là cho vay khách hàng – tiếp tục mở rộng, đồng thời chi phí vốn được kiểm soát hiệu quả.

Tuy nhiên, yếu tố tạo đột biến rõ rệt cho lợi nhuận năm 2025 nằm ở thu nhập ngoài lãi. Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ tăng tới 191%, từ 1.417 tỷ đồng lên 4.126 tỷ đồng, cho thấy các nền tảng dịch vụ, bancassurance và thanh toán gắn với hệ sinh thái khách hàng đã bắt đầu phát huy hiệu quả rõ nét. Song song đó, lãi thuần từ kinh doanh ngoại hối tăng 50,7%, lãi thuần từ mua bán chứng khoán kinh doanh và chứng khoán đầu tư tăng mạnh từ nền thấp, phản ánh việc phân bổ một phần tài sản sang các hoạt động có biên lợi nhuận tốt hơn trong năm 2025.

Nhờ sự dịch chuyển này, tổng thu nhập hoạt động của HDBank đạt 42.687 tỷ đồng, tăng 25% so với năm 2024, cao gần gấp đôi tốc độ tăng của thu nhập lãi thuần. Điều này cho thấy tăng trưởng lợi nhuận không chỉ dựa vào mở rộng bảng cân đối, mà đến từ chất lượng và hiệu quả sử dụng tài sản.

Ở phía chi phí, chi phí hoạt động năm 2025 của HDBank giảm nhẹ 3%, từ 11.981 tỷ đồng xuống 11.615 tỷ đồng, trong khi thu nhập tăng mạnh. Nhờ đó, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước dự phòng tăng tới 40,9%, tạo dư địa lớn để ngân hàng xử lý rủi ro.

Đáng chú ý, chi phí dự phòng rủi ro tín dụng tăng mạnh 83%, từ 5.321 tỷ đồng lên 9.751 tỷ đồng. Việc gia tăng trích lập trong bối cảnh lợi nhuận lõi tăng trưởng tốt cho thấy HDBank chủ động sử dụng nguồn lực tạo ra từ tài sản sinh lãi để củng cố chất lượng bảng cân đối, nâng bộ đệm an toàn cho các khoản cho vay. Dù dự phòng tăng rất mạnh, lợi nhuận trước thuế vẫn tăng gần 30%, phản ánh khả năng sinh lời của tài sản đủ lớn để hấp thụ rủi ro.

Lợi nhuận SHB tăng gần 30% năm 2025

SHB ghi nhận lợi nhuận trước thuế năm 2025 đạt 15.028 tỷ đồng, tăng gần 30% so với mức 11.569 tỷ đồng của năm trước. Kết quả này phản ánh sự cải thiện rõ nét của hoạt động kinh doanh cốt lõi, trong bối cảnh ngân hàng tiếp tục đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng và mở rộng nguồn thu ngoài lãi.

Động lực chính vẫn đến từ thu nhập lãi thuần – trụ cột trong cơ cấu lợi nhuận của SHB. Năm 2025, chỉ tiêu này đạt khoảng 23.858 tỷ đồng, tăng hơn 12% so với năm 2024. Diễn biến trên cho thấy hoạt động tín dụng duy trì đà mở rộng ổn định. Việc tập trung vào khách hàng doanh nghiệp và các lĩnh vực ưu tiên tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong tăng trưởng thu nhập lõi của ngân hàng.

Bên cạnh đó, nguồn thu ngoài lãi ghi nhận bước tiến đáng chú ý, đặc biệt ở mảng dịch vụ. Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ đạt hơn 3.200 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức hơn 1.200 tỷ đồng của năm trước, phản ánh sự khởi sắc của các dịch vụ thanh toán, tài trợ thương mại và ngân hàng số. Lãi thuần từ hoạt động khác cũng duy trì xu hướng tích cực, góp phần đưa tổng thu nhập hoạt động năm 2025 lên khoảng 28.588 tỷ đồng, tăng hơn 21% so với năm trước.

Ở chiều chi phí, SHB tiếp tục gia tăng đầu tư cho hoạt động kinh doanh khi chi phí hoạt động năm 2025 tăng lên khoảng 6.416 tỷ đồng và tăng chi phí dự phòng rủi ro lên mức 7.144 tỷ đồng . Dù vậy, mức tăng này vẫn được hấp thụ nhờ tổng thu nhập hoạt động tăng trưởng mạnh, qua đó giúp lợi nhuận trước thuế tăng trưởng mạnh.