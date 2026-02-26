Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

VIDEO: Hàng trăm người đi xếp hàng mua vàng từ nửa đêm

26-02-2026 - 07:08 AM | Tài chính - ngân hàng

Tại Hà Nội, nhiều người dân xếp hàng từ nửa đêm mùng 10 tháng Giêng (ngày 26-2) để mua vàng, bạc ngày vía Thần Tài.

Tại các tuyến phố Trần Nhân Tông, Cầu Giấy... dù tiệm vàng bạc thông báo bắt đầu giao dịch sau 6 giờ sáng nhưng từ 3-4 giờ sáng ngày 26-2, nhiều người dân đã tới xếp hàng rất đông tại các tiệm vàng bạc.

Hàng trăm người đi xếp hàng mua vàng từ nửa đêm - Ảnh 1.

Hàng trăm người chờ từ tờ mờ sáng để mua vàng bạc

Hàng trăm người đi xếp hàng mua vàng từ nửa đêm - Ảnh 2.

Bảng giá vàng thời điểm lúc hơn 6 giờ 30

Hàng trăm người đi xếp hàng mua vàng từ nửa đêm - Ảnh 3.

Nhiều người đã xếp hàng dài tràn ra ngoài cửa hàng

Ghi nhận tại cửa hàng Bảo Tín Minh Châu trên phố Cầu Giấy, lúc hơn 5 giờ sáng đã có hàng trăm khách hàng xếp hàng. Tại Phú Quý, tình hình xếp hàng cũng diễn ra tương tự.

Chị Phương Lan, phường Mỹ Đình, cho biết chị đã có mặt tại cửa hàng vàng từ khoảng 4 giờ sáng để kịp mua vàng trong ngày vía Thần Tài.

Chị cho biết năm nào cũng đi từ sớm mua một ít vàng lấy may. Dù phải chờ khá lâu, chị vẫn vui vì tin rằng mua vàng đầu năm sẽ mang lại tài lộc, làm ăn thuận lợi. "Tôi dự định chỉ mua 2 chỉ vàng nhẫn tròn trơn, chủ yếu để cầu may chứ không đặt nặng chuyện đầu tư. Việc đi từ sớm giúp tránh cảnh chen lấn và sau đó có thể về đi làm" - chị nói.

Theo Bảo Tín Minh Châu, tới 6 giờ 30 cửa hàng mới bắt đầu giao dịch. Với những khách hàng giao dịch từ 20 triệu đồng trở lên thì sẽ bắt buộc chuyển khoản, dưới 20 triệu thì có thể dùng tiền mặt hoặc chuyển khoản. Doanh nghiệp không giới hạn số lượng giao dịch trong ngày vía Thần Tài.

Thị trường vàng lại bước vào giai đoạn cao điểm sau Tết Nguyên đán khi nhu cầu mua tăng mạnh. Người dân xếp hàng tại các cửa hàng vàng lúc sáng sớm để mua vàng với quan niệm "lấy lộc" đầu năm.

Việc vàng được xem là biểu tượng của tài lộc và thịnh vượng khiến ngày vía Thần Tài không chỉ mang ý nghĩa tín ngưỡng mà còn trở thành một hiện tượng đáng chú ý trên thị trường kim loại quý.

Hàng trăm người dân đi mua vàng ngày vía Thần Tài từ rất sớm

Xếp hàng từ nửa đêm mua vàng ngày vía Thần Tài 2026 - Ảnh 2.

Xếp hàng từ nửa đêm mua vàng ngày vía Thần Tài 2026 - Ảnh 3.

Xếp hàng từ nửa đêm mua vàng ngày vía Thần Tài 2026 - Ảnh 4.

Theo Thuỳ Linh

Người lao động

