Giá vàng SJC, vàng nhẫn trơn chiều nay ngày 25/2

Cập nhật đầu giờ chiều, giá vàng miếng tại các doanh nghiệp lớn không có sự biến động so với buổi sáng, trong đó Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) và DOJI tiếp tục niêm yết ở mức 182,3 – 185,3 triệu đồng/lượng, tăng khoảng 700 nghìn đồng/lượng so với phiên trước. Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải cũng giữ mức 182,3 – 185,3 triệu đồng/lượng.

Ở chiều vàng nhẫn 9999, SJC giữ mức 181,8 – 184,8 triệu đồng/lượng, DOJI (Hưng Thịnh Vượng) và PNJ ở 182,2 – 185,2 triệu đồng/lượng, trong khi Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết 181,8 – 184,8 triệu đồng/lượng (giảm khoảng 500 nghìn đồng/lượng so với sáng nay).

Cập nhật lúc 9h00, các thương hiệu lớn như SJC, Bảo Tín Minh Châu, DOJI,... đồng loạt điều chỉnh tăng giá vàng miếng lên mức 182,3 -185,3 triệu đồng/lượng (tăng khoảng 700 nghìn đồng mỗi lượng so với kết phiên trước đó).

Giá vàng nhẫn tại các nhà vàng cũng tăng từ 500 - 700 nghìn đồng/lượng so với giá chốt hôm qua. Hiện, SJC đang niêm yết giá vàng nhẫn tròn trơn tại mức 181,8 - 184,8 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu, DOJI, PNJ cùng tăng giá lên ngưỡng 182,3 -185,3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới giảm trong phiên trưa thứ Ba khi chịu áp lực chốt lời từ các nhà đầu tư ngắn hạn, sau khi kim loại quý này vừa chạm mức cao nhất trong ba tuần vào đêm trước. Trong khi đó, giá bạc tiếp tục đi lên nhờ nhu cầu trú ẩn an toàn trong bối cảnh thị trường biến động giằng co.

Tại thời điểm ghi nhận, giá vàng giao ngay giao dịch ở quanh ngưỡng 5.151 USD/ounce, giảm gần 100 USD/ounce so với cùng thời điểm hôm qua.

Theo Kitco News, giá vàng giảm nhẹ do áp lực chốt lời thông thường từ các nhà giao dịch hợp đồng tương lai ngắn hạn sau khi đạt mức cao nhất trong 3 tuần qua.

Thị trường vàng vẫn chịu áp lực nhưng tiếp tục giữ vững các mức hỗ trợ cao mới trên 5.100 USD/ounce, ngay cả khi niềm tin người tiêu dùng Mỹ được cải thiện.

Diễn biến thị trường chịu tác động từ các thông tin liên quan đến chính sách thuế của Mỹ. Một đánh giá từ Liên minh châu Âu cho thấy kế hoạch áp thuế mới của Tổng thống Donald Trump có thể khiến mức thuế đối với một số mặt hàng xuất khẩu của EU — như phô mai và nông sản — vượt giới hạn trong thỏa thuận thương mại hiện tại.



Ủy ban châu Âu cho biết mức thuế toàn cầu mới sẽ được cộng thêm vào các loại thuế hiện hành. Trước đó, Mỹ đã chính thức áp dụng mức thuế 10% đối với hàng nhập khẩu và đang xem xét nâng lên 15%. Những diễn biến này vẫn tiềm ẩn nhiều bất định, qua đó tiếp tục hỗ trợ nhu cầu đối với các tài sản an toàn như vàng và bạc.

Ở một diễn biến khác, CEO JPMorgan Chase, ông Jamie Dimon, cảnh báo thị trường tài chính đang xuất hiện những dấu hiệu tương tự giai đoạn trước khủng hoảng 2008, khi hoạt động cho vay tăng nóng. Ông cho biết một số tổ chức đang chấp nhận rủi ro cao hơn chỉ để cải thiện thu nhập lãi, dù JPMorgan không đi theo xu hướng này. Theo ông, chu kỳ tín dụng có thể sẽ xấu đi trở lại trong tương lai, dù chưa rõ thời điểm cụ thể.

Tại thị trường trong nước, giá vàng tương đối ổn định. Giá vàng miếng SJC tại các thương hiệu lớn tiếp tục duy trì ở mức 181,6 – 184,6 triệu đồng/lượng, không thay đổi so với kết phiên trước đó.

Với vàng nhẫn, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải cùng giảm nhẹ xuống mức 181,6 - 184,6 triệu đồng/lượng, sau khi tăng lên mức 182 - 185 triệu đồng/lượng trong hôm qua. SJC giữ nguyên mức giá 181,1 - 184,1 triệu đồng/lượng.





