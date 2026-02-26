Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Lãi suất vay mua nhà tăng cao

26-02-2026 - 10:09 AM | Tài chính - ngân hàng

Ảnh minh họa.

Chuyên gia khuyến nghị không nên vay quá 80% và tổng tiền trả nợ hằng tháng không vượt 50% thu nhập.

Ở thời điểm hiện tại, lãi suất vay mua nhà đang tăng, nhưng nhiều ngân hàng vẫn quảng bá mức từ 3,99 - 6%/năm. Người có ý định vay cần đọc kỹ điều kiện đi kèm.

Các mức 3,9 - 6%/năm thường chỉ áp dụng trong 3 - 6 tháng đầu. Sau ưu đãi, lãi suất thả nổi có thể lên trên 10%/năm, thậm chí 12 - 14% tùy thị trường. Ngân hàng có thể cho vay tới 80 - 85% giá trị tài sản, nhưng chuyên gia khuyến nghị không nên vay quá 80% và tổng tiền trả nợ hằng tháng không vượt 50% thu nhập.

Người mua nhà nên ưu tiên gói lãi suất cố định dài hơn, chuẩn bị quỹ dự phòng 6 - 12 tháng trả nợ và tính trước kịch bản lãi suất tăng để tránh áp lực tài chính về sau.

Lãnh đạo một ngân hàng quốc doanh lý giải động thái họ tăng cao lãi suất cho vay mua nhà nhằm theo định hướng chính sách. Hạn mức tăng trưởng tín dụng cho bất động sản năm nay hạn chế. Do đó, việc tăng lãi suất cho vay với lĩnh vực bất động sản nhằm nắn dòng tín dụng và ưu tiên dòng vốn vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh.

Theo các chuyên gia, mặt bằng lãi suất hiện nay sẽ đẩy nhanh quá trình sàng lọc của thị trường. Dòng tiền đầu cơ ngắn hạn có xu hướng rút lui, trong khi người mua nhà để ở buộc phải cân nhắc kỹ hơn giữa thu nhập, khả năng trả nợ và giá trị thực của sản phẩm.

Lãi suất cao không phải là dấu chấm hết của thị trường, nhưng gần như khép lại giai đoạn đầu cơ dễ dãi. Thị trường được kỳ vọng sẽ phục hồi theo hướng chậm hơn, bền vững hơn và khó xuất hiện những đợt tăng giá nóng như trước.

