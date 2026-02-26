Người dân cần cân nhắc, thận trọng khi mua vàng để tránh rủi ro

Xin bà cho biết về tình hình hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp vàng trước thời điểm bước sang ngày vía Thần Tài?

Bà Trần Thị Ngọc Liên: Theo thông lệ hằng năm, cứ đến ngày vía Thần Tài, nhu cầu mua vàng cầu may của người dân thường tăng cao.

Năm nay, cận ngày vía Thần Tài, hoạt động kinh doanh vàng trang sức mỹ nghệ của các doanh nghiệp trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh cũng nhộn nhịp hơn ngày thường.

Một số cửa hàng, tiệm vàng đã có người dân đến đợi trước giờ mở cửa để mua lấy may mắn đầu năm. Tuy nhiên, không xảy ra hiện tượng xếp hàng đông đúc, gây mất an ninh trật tự.

Trên thị trường mùa Thần Tài năm nay, các sản phẩm vàng mỹ nghệ hàm lượng 24K loại 5 phân, 1 chỉ có hình Thần Tài, con giáp (hình con ngựa), nhẫn trơn… được khách hàng ưa chuộng.

Qua công tác quản lý nhà nước, nắm bắt tình hình cho thấy các doanh nghiệp vàng đã chủ động nguồn hàng, nhân sự và phương án phục vụ, đáp ứng nhu cầu mua sắm có thể tăng cao trong mùa lễ.

Thưa bà, làm thế nào để người dân mua vàng cầu may an toàn, thuận tiện và bảo đảm trật tự thị trường?

Bà Trần Thị Ngọc Liên: Nếu mua vàng để gìn giữ nét đẹp truyền thống cầu may đầu năm, người dân chỉ nên chọn một lượng nhỏ mang tính tượng trưng, vừa giữ gìn nét văn hóa đầu năm, vừa hạn chế rủi ro tài chính nếu thị trường đảo chiều sau cao điểm. Nhất là trong bối cảnh giá vàng quốc tế đang tăng cao và chênh lệch giá mua - bán nới rộng so với thị trường nội địa.

Vàng là tài sản tài chính có biến động, gắn liền với nhiều yếu tố của thị trường. Người dân cần cân nhắc, thận trọng khi mua vàng, đầu tư vàng để tránh rủi ro do giá vàng biến động.

Đồng thời, cần thực hiện đúng quy định về kinh doanh mua, bán vàng; lan tỏa trong cộng đồng và chung sức cùng ngành thực hiện tốt quy định pháp luật. Việc chấp hành nghiêm quy định của doanh nghiệp và người dân sẽ góp phần quan trọng ổn định thị trường, hạn chế tình trạng đầu cơ, làm giá và những tác động tâm lý không cần thiết, ảnh hưởng đến lợi ích của nền kinh tế.

Người dân chỉ được thực hiện mua, bán vàng miếng SJC tại các tổ chức tín dụng và doanh nghiệp được Ngân hàng Nhà nước cấp giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng (Giấy phép).

Các doanh nghiệp kinh doanh vàng (vàng trang sức mỹ nghệ) không được cấp phép kinh doanh mua bán vàng miếng thực hiện việc mua bán vàng miếng với cá nhân, tổ chức là trái quy định tại Nghị định 24 và các quy định pháp luật khác có liên quan.

Việc kinh doanh mua, bán vàng miếng khi không có giấy phép kinh doanh mua bán vàng miếng và mua, bán vàng miếng tại tổ chức tín dụng hoặc doanh nghiệp không có Giấy phép sẽ bị xử phạt theo quy định đã nêu tại Điểm 2 (xem thêm ở hộp thông tin phía dưới).

Việc thanh toán mua, bán vàng có giá trị từ 20 triệu đồng trong ngày trở lên của một khách hàng phải được thực hiện thông qua tài khoản thanh toán của khách hàng và tài khoản thanh toán của doanh nghiệp kinh doanh vàng mở tại ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Xin trân trọng cảm ơn bà!

Mua bán vàng miếng đúng nơi quy định 1. Quy định về quyền sở hữu và các giao dịch về vàng miếng của cá nhân: - Khoản 1 Điều 4 Nghị định số 24/2012/NĐ-CP ngày 03/4/2012 (Nghị định 24) của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 232/2025/NĐ-CP) quy định: “1. Quyền sở hữu vàng hợp pháp của tổ chức, cá nhân được công nhận và bảo vệ theo quy định của pháp luật.” - Điều 10 Nghị định 24 quy định: “Hoạt động mua, bán vàng miếng của các tổ chức, cá nhân chỉ được thực hiện tại các tổ chức tín dụng và doanh nghiệp được Ngân hàng Nhà nước cấp Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng.” 2. Về xử lý vi phạm hành chính trong hoạt động kinh doanh vàng miếng - Khoản 2 Điều 19 Nghị định 24 quy định: “Điều 19. Hành vi vi phạm trong hoạt động kinh doanh vàng Hành vi vi phạm các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng bao gồm: (...) 2. Hoạt động sản xuất, hoạt động kinh doanh mua, bán vàng miếng không có giấy phép do Ngân hàng Nhà nước cấp; hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu vàng nguyên liệu, xuất khẩu, nhập khẩu vàng miếng không đúng quy định.” - Điều 24 của Nghị định số 88/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 143/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 và Nghị định số 23/2023/NĐ-CP ngày 12/5/2023 của Chính phủ) (Nghị định 88) có quy định cụ thể các hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả… về hoạt động kinh doanh vàng. Hiện nay, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 340/2025/NĐ-CP ngày 25/12/2025 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng thay thế Nghị định 88 và có hiệu lực từ ngày 09/02/2026. Các quy định cụ thể các hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả… liên quan đến hoạt động kinh doanh vàng được quy định tại Điều 28. Trường hợp cá nhân thực hiện các hành vi kinh doanh, mua, bán vàng miếng tùy theo tính chất, mức độ và hậu quả của hành vi sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo các quy định cụ thể tại Điều 28 của Nghị định 340: “1. Phạt cảnh cáo đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: a) Mua, bán vàng miếng với tổ chức tín dụng hoặc doanh nghiệp không có Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng;… 2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: a) Mua, bán vàng miếng với tổ chức tín dụng hoặc doanh nghiệp không có Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng trong trường hợp tái phạm hoặc vi phạm nhiều lần;… 4. Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: a) Kinh doanh mua, bán vàng miếng không đúng quy định của pháp luật, trừ trường hợp quy định tại điểm a khoản 8 Điều này;… 5. Phạt tiền từ 140.000.000 đồng đến 180.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:a) Thực hiện kinh doanh mua, bán vàng miếng thông qua các đại lý ủy nhiệm;… 8. Phạt tiền từ 300.000.000 đồng đến 400.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: a) Sản xuất, kinh doanh mua, bán vàng miếng nhưng không có giấy phép sản xuất, kinh doanh mua, bán vàng miếng; 9. Hình thức xử phạt bổ sung: a) Tịch thu số vàng đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 8 Điều này;…” Hình thức xử phạt bổ sung là tịch thu số vàng áp dụng đối với hành vi vi phạm quy định tại Khoản 8 nêu trên.



