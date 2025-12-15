DOJI sắp khởi công dự án với tòa tháp cao 75 tầng

Dragon 75 Complex tọa lạc tại vị trí đắt giá bậc nhất – trung tâm khu vực phát triển Bắc Sông Cấm, nơi được định hình là "trái tim mới" của thành phố Hải Phòng. Công trình nằm ngay đối diện Trung tâm Hành chính mới, hưởng trọn lợi thế từ trục phát triển chiến lược và nhịp chuyển mình mạnh mẽ của đô thị.

Dự án có tổng diện tích gần 2ha, được kiến tạo như một quần thể kiến trúc biểu tượng, gồm: 1 tòa tháp phức hợp 75 tầng Dragon Jade 75 và tòa tháp chung cư hạng sang 41 tầng Dragon Amber Residence. Trong đó, Dragon Jade 75 cao 388m là điểm nhấn nổi bật của toàn bộ quần thể.

Hiện nay, Việt Nam mới ghi nhận hai công trình cao trên 70 tầng đã hoàn thiện và đi vào vận hành, gồm Landmark 81(81 tầng) tại TP. Hồ Chí Minh và Keangnam Hanoi Landmark Tower (72 tầng) tại Hà Nội. Ở thời điểm khởi công, Dragon Jade 75 sẽ chính thức ghi danh là "nóc nhà miền Bắc" và trở thành một trong những tòa tháp cao nhất Việt Nam. Công trình được kỳ vọng tạo cột mốc mới cho xu hướng phát triển không gian đô thị theo chiều dọc, đồng thời đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ của phân khúc bất động sản cao cấp Việt Nam trên hành trình tiệm cận chuẩn mực quốc tế.

Dưới bàn tay sáng tạo của KTS Massimo Mercurio – top 31 kiến trúc sư hàng đầu thế giới do DAC bình chọn, đồng sáng lập kiêm CEO của Mercurio Design Lab (Italia), đơn vị kiến trúc danh tiếng toàn cầu - hình tượng Rồng, linh vật thiêng trong văn hóa Á Đông, trở thành nguồn cảm hứng chủ đạo cho Dragon 75 Complex, tạo nên một công trình kiến trúc mang vẻ đẹp hiện đại, lộng lẫy và giàu giá trị biểu tượng. Bên cạnh thiết kế độc đáo, dự án còn tích hợp hệ tiện ích "All in one" hiện đại, đẳng cấp gồm khách sạn 5 sao, văn phòng hạng sang, căn hộ căn hộ cao cấp, căn hộ thương hiệu, trung tâm thương mại, nhà hàng và các tiện ích trên cao ấn tượng như sky pool, sky garden, sky disco, đài quan sát và đặc biệt là bãi đỗ trực thăng.

Tiếp tục kế thừa tinh thần Kim địa ốc – bất động sản nghệ thuật kim hoàn, Dragon 75 Complex là dự án biểu tượng tiếp theo được Tập đoàn DOJI, thông qua thương hiệu DOJILAND phát triển tại Hải Phòng, sau những thành công của Diamond Crown Hai Phong, Golden Crown Hai Phong và Emerald Symphony chuẩn bị ra mắt. Với sự xuất hiện của tòa tháp biểu tượng này, lần đầu tiên Hải Phòng sở hữu một công trình skyline tầm cỡ quốc tế, khẳng định vị thế trung tâm kinh tế – cảng biển chiến lược của miền Bắc và vai trò đầu tàu kết nối liên vùng, sánh ngang với hai đô thị lớn ở hai đầu đất nước.

Dragon 75 Complex hứa hẹn trở thành điểm đến check-in của du lịch toàn cầu và cộng đồng địa phương, tạo lực đẩy mạnh mẽ cho du lịch, thương mại và dịch vụ, từ đó đóng góp thiết thực vào sự phát triển kinh tế – xã hội của thành phố. Công trình sẽ góp phần lan tỏa hình ảnh một Hải Phòng năng động, hiện đại và sẵn sàng vươn tầm hội nhập quốc tế.