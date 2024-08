Đón cơ hội đầu tư BĐS tại vùng kinh tế động lực mới với Green Emerald

Bất động sản TP Dĩ An có thêm cơ hội lớn

Việc sở hữu bất động sản tại những khu vực mới và có tiềm năng phát triển vượt bậc luôn là điều mà bất kỳ nhà đầu tư mong muốn. Với TP Dĩ An, hiện được xem là nơi mà nhà đầu tư không thể bỏ qua trong danh mục địa phương chọn để đầu tư.

Vì sao lại đánh giá cao về triển vọng tại thị trường bất động sản TP Dĩ An? Có 2 yếu tố nặng ký nhất đó là, thành phố này vốn dĩ đang là một trong những địa bàn có kinh tế sản xuất, dịch vụ phát triển mạnh của tỉnh Bình Dương. Tiếp đó, thành phố này được xem là khu vực phát triển mạnh mẽ của Bình Dương trong giai đoạn tới.

Và để phát triển theo mục tiêu, 5 nhiệm vụ trọng tâm cũng đã được Bình Dương đặt ra. Trong đó, phát triển các không gian động lực phát triển là điều được đánh giá cao về vai trò trong việc tạo nên tính lan toả và thúc đẩy nền kinh tế đáp ứng cho thời kỳ phát triển mới.

Khu vực Làng Đại học đang hình thành nên một khu đô thị mới hiện đại

Mới đây, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã ký Quyết định số 790/QĐ-TTG phê duyệt Quy hoạch tỉnh Bình Dương thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo Quy hoạch này, đến năm 2030, Bình Dương sẽ là thành phố trực thuộc Trung ương.

Cụ thể, Bình Dương sẽ phân tách thành 3 khu vực động lực thúc đẩy kinh tế và TP Dĩ An thuộc khu vực 1. Sở hữu lợi thế về vị trí địa lí, TP Dĩ An được đánh giá cao trong việc phát triển đô thị. Hiện tại, trên địa bàn khu vực TP Dĩ An tiếp giáp TP Thủ Đức đang có sự đổi thay rõ nét về hạ tầng từ giao thông đến đô thị.

Theo chủ trương phát triển của quy hoạch, trong thời gian tới, ở những không gian động lực phát triển như TP Dĩ An sẽ di dời các cơ sở sản xuất, ngành công nghiệp lạc hậu, ô nhiễm môi trường lên khu vực phía Bắc của tỉnh, đầu tư cho cải tạo đô thị; phát triển mô hình đô thị mới theo định hướng đô thị gắn với giao thông công cộng (TOD), bổ sung hạ tầng xã hội, từ đó đưa Dĩ An và Thuận An trở thành đô thị hiện đại, có chất lượng sống cao.

Liền kề TP Thủ Đức, TP Dĩ An được người làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh chọn làm nơi an cư

Với định hướng cải tạo đô thị, tạo nên môi trường sống chất lượng hơn sẽ chính là điều kiện thuận lợi cho TP Dĩ An phát triển thị trường bất động sản. Trong thời gian qua, thị trường khu vực này cũng sôi động nổi trội hơn hẳn.

Xét về các yếu tố tạo đà tăng trưởng cho thị trường TP Dĩ An đó là, nơi này đang có nguồn cung căn hộ phân khúc giá vừa túi tiền. Trong đó, phải kể đến sự đóng góp phần lớn nguồn cung từ các dự án của Tập đoàn Bcons tại khu vực Quốc lộ 1K và trục đường Đại lộ Thống Nhất – tuyến đường nối TP Dĩ An với khu vực Bến xe Miền Đông và tuyến Metro số 1 Bến Thành – Suối Tiên. Hiện tại, các căn hộ Bcons City - Tháp Green Emerald và Tháp Bcons City (Dự án khu TM – DN – VP – CH Bcons) đang thu hút sự quan tâm của người mua nhà khi chỉ có tầm giá từ 1,5 tỷ đến hơn 2 tỷ đồng.

Tháp căn hộ Green emerald thuộc khu đô thị Bcons City đem đến nguồn cung giá vừa túi tiền cho thị trường

Như chia sẻ của đơn vị phân phối, sau 2 tuần giới thiệu giỏ hàng đợt 1 ra thị trường, đã có hơn 100 sản phẩm đã được giao dịch. Kết quả này cho thấy rằng, TP Dĩ An đang được người an cư và nhà đầu tư chú ý và lựa chọn.

Thông qua sự tăng trưởng của thị trường bất động sản ở những khu vực như TP Dĩ An trong thời gian qua đã góp phần thúc đẩy mở rộng quy mô dân số của toàn tỉnh. Tính đến năm 2023, dân số trung bình của Bình Dương là 2.823.427 người, và dự kiến đến năm 2030 sẽ đạt 4,04 triệu người, khi nền kinh tế sản xuất dịch vụ đạt đến tăng trưởng cao hơn nữa.

So sánh về mức giá, nhờ lợi thế các dự án đang mở bán trên thị trường hiện tại đều đã xong pháp lý, tiến độ xây dựng có thể đem đến sự an tâm cho người mua. Khảo sát một vòng thị trường khu vực Quốc lộ 1K, Đại lộ Thống Nhất – nơi đang tập trung nguồn cung đã thấy, khu đô thị Bcons City cạnh làng Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh với 7 tháp căn hộ, dù rằng có tháp chưa mở bán nhưng đều đang trong quá trình thi công phần thân các toà nhà.

Với dự báo dân số tăng thêm 1,6 triệu người theo đà phát triển của nền kinh tế địa phương trong 6 năm tới. Và, trong xu thế mặt bằng giá nhà chịu tác động mạnh từ quy hoạch phát triển, bảng giá đất, thuế thì nguồn cung căn hộ ở mặt bằng giá hiện tại đang mở ra cơ hội cho nhà đầu tư tham gia vào thị trường nhà ở tại TP Dĩ An giai đoạn này.