Từng sở hữu những mã chứng khoán đỉnh, tích trữ vàng, "lướt đất" chốt lời tiền tỉ rồi lại trắng tay, nghe DeepSeek phân tích, tôi mới tỉnh ngộ, thì ra mấu chốt nằm ở điểm này

Bài đăng của anh N.Hoà trên một diễn đàn MXH đã thu hút nhiều lượt tương tác. Nhiều người tỏ ra đồng cảm với hành trình đầy thăng trầm của anh.

Khi "nhà đầu tư mát tay" thất thế chỉ sau vài phiên biến động

Vào những năm hoàng kim, anh Hòa không chỉ sở hữu những cổ phiếu "hot" mà còn lướt sóng vàng và đất đai, kiếm lời từ hàng trăm triệu đồng tới tiền tỉ chỉ trong chớp mắt. Tuy nhiên, niềm đam mê đầu cơ đã kéo anh vào một vòng xoáy không hồi kết.

Cách đây 20 năm, thời mà đầu tư chứng khoán mới manh nha thịnh hành, anh Hoà là một trong những người đầu tiên tìm hiểu về cách kiếm tiền mới mẻ này. Nếu như người khác thường đầu tư vào những mã có tính ổn định cao, thì với bản tính hiếu thắng, ham lời nhanh, Hoà lại chọn những mã tăng trưởng mạnh để "lướt". Việc này đã mang đến cho anh nguồn tiền sinh sôi nhanh chóng.

"Thời đó, tôi tưởng rằng mình có năng khiếu, đánh đâu thắng đó, nên mạnh dạn mở rộng đầu tư sang nhiều mảng khác" - anh Hoà chia sẻ. Cụ thể, từ chứng khoán, anh đầu tư thêm vàng và bất động sản. Mỗi lần thấy giá vàng hay chứng khoán biến động, anh lại lao vào mua bán rất quyết đoán. Những mảnh đất cũng được anh chốt nhanh, bán nhanh để kiếm chênh lệch. Chính sự nhanh nhẹn ấy đã giúp Hoà nhiều lần thắng lớn.

Ham đầu tư, Hoà bỏ quên cả nghề chính của mình là sửa chữa đồ điện tử, điện lạnh. Thấy Hoà làm ăn "mát tay", nhiều anh em thân thiết, họ hàng cũng tin tưởng gửi gắm tiền bạc tiết kiệm, tích cóp được để anh đem đi đầu tư, hòng kiếm lời nhanh chóng.

Tuy nhiên, việc đầu tư dựa vào may rủi, "lướt sóng" theo thị trường mà không có kiến thức chuyên sâu cuối cùng đã khiến Hoà phải trả giá đắt. Khi thị trường đảo chiều, bất động sản đóng băng, Hòa không chỉ thua lỗ, trắng tay mà còn phải bán nhà, bán xe để trả nợ.

Từng là một ông chủ, một nhà đầu tư với số dư tài khoản tiền tỉ, nay Hoà phải quay lại mưu sinh với nghề sửa chữa điện lạnh của mình. Song trong thời gian anh mải mê với những "giấc mơ lớn", thành phố nơi Hoà sinh sống đã mọc lên những cửa hàng điện tử lớn, những thương hiệu kinh doanh theo chuỗi, cửa hàng mua bán và sửa chữa nhỏ của anh trở nên lạc hậu, không còn cạnh tranh nổi với thị trường.

Sau một quãng đường dài bươn trải, ở tuổi ngoài 40, từ thành phố lớn, Hoà phải trở về quê nhà tại một thị trấn nhỏ để mở lại cửa hàng sửa chữa đồ điện tử, điện lạnh. Ở đây, mức sống của người dân còn chưa cao, nên cửa hàng nhỏ của anh tạm đáp ứng được nhu cầu. Việc sửa chữa đồ gia dụng lặt vặt mang lại cho anh vài trăm ngàn đồng mỗi ngày. Số tiền này vừa phải trang trải sinh hoạt phí cho gia đình, cho con cái đi học và một phần phải trả nợ ngân hàng.

DeepSeek chỉ ra sai lầm và chỉ rõ bí quyết để "thắng đời 1-0"

Theo phân tích của DeepSeek, việc đầu cơ mà không có chiến lược rõ ràng là nguyên nhân chính dẫn đến thua lỗ. "Nhiều nhà đầu tư mắc phải tâm lý đám đông, chạy theo xu hướng mà không nghiên cứu kỹ lưỡng. Họ bỏ qua các yếu tố cơ bản và chỉ chăm chăm vào lợi nhuận ngắn hạn".

Những nhà đầu tư chứng khoán, vàng và bất động sản theo kiểu lướt sóng thường kiếm lời nhanh nhưng cũng dễ rủi ro và thua lỗ vì một số lý do sau:

Tâm lý đám đông: Nhiều nhà đầu tư thường bị cuốn theo xu hướng của thị trường mà không thực sự nghiên cứu kỹ lưỡng. Khi thấy người khác kiếm lời, họ cũng lao vào mua bán mà không đánh giá tình hình thực tế. Tâm lý sợ bỏ lỡ cơ hội khiến nhà đầu tư quyết định vội vàng, dẫn đến những lựa chọn sai lầm.

Thiếu kiến thức và kinh nghiệm : Nhiều người nhầm lẫn giữa đầu cơ và đầu tư. Họ không hiểu rõ về các yếu tố ảnh hưởng đến giá trị tài sản, dẫn đến quyết định không chính xác. Bên cạnh đó, việc không thực hiện phân tích cơ bản và kỹ thuật đầy đủ có thể khiến nhà đầu tư bỏ lỡ các tín hiệu quan trọng.

Biến động thị trường: Thị trường chứng khoán, vàng và bất động sản có thể biến động mạnh trong thời gian ngắn. Những thay đổi về chính trị, kinh tế hoặc tâm lý thị trường có thể ảnh hưởng lớn đến giá trị tài sản. Việc mua vào hoặc bán ra không đúng thời điểm có thể dẫn đến thua lỗ lớn.

Quản lý rủi ro kém : Nhiều nhà đầu tư không có chiến lược rõ ràng về việc vào và ra khỏi thị trường, dẫn đến việc không biết khi nào nên chốt lời hoặc cắt lỗ. Một số nhà đầu tư không kiên nhẫn chờ đợi sự phục hồi của tài sản, dẫn đến việc bán tháo trong thời điểm không thuận lợi.

Chi phí giao dịch cao: Việc thực hiện nhiều giao dịch trong thời gian ngắn có thể dẫn đến chi phí giao dịch cao, làm giảm lợi nhuận. Lợi nhuận từ giao dịch ngắn hạn có thể bị đánh thuế cao hơn, ảnh hưởng đến lợi nhuận thực tế.

Do đó, việc đầu tư vào vàng, chứng khoán hay bất động sản cần phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về kiến thức và tài chính. Các yếu tố như phân tích thị trường, đánh giá rủi ro, và việc có một kế hoạch đầu tư dài hạn là vô cùng quan trọng. Nếu chỉ chăm chăm vào việc lướt sóng mà không có kiến thức vững vàng, nhà đầu tư sẽ dễ dàng rơi vào cạm bẫy.

Đầu tư không phải là trò chơi may rủi mà là một nghệ thuật. Nếu không thực sự hiểu biết về thị trường, bạn không nên biến mình thành một "con bạc" chỉ trông chờ vào may rủi. Sự thành công trong bất cứ ngành nghề, lĩnh vực nào cũng đòi hỏi sự am hiểu và kiến thức chuyên sâu. Trở thành chuyên gia trong nghề nghiệp, lĩnh vực của mình và kiếm tiền từ công việc đó một cách kiên nhẫn, chăm chỉ chính là bí quyết để "thắng đời 1-0" mà không may mắn "từ trên trời rơi xuống" nào có thể mang lại được.