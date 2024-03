Đón đầu giai đoạn tăng trưởng, nhà đầu tư xuống tiền “săn” biệt thự

Nhà đầu tư rục rịch xuống tiền

Cuối năm 2023, thị trường bất động sản trong nước ghi nhận những tín hiệu khả quan với sự nhộn nhịp của hàng loạt dự án mở bán mới.

Theo thống kê của Bộ Xây dựng, trong quý IV/2024, toàn thị trường có 20 dự án được cấp phép mới, với quy mô khoảng 11.539 căn, bằng 133% so với Quý III/2023.

Cũng theo báo cáo của Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, trong quý này, có khoảng 7.000 sản phẩm ra mắt thị trường, tính chung tổng nguồn cung đạt 21.774 sản phẩm, tăng 6% so với quý III/2023. Số lượng giao dịch đạt 5.710 sản phẩm, tương đương với quý III/2023 và gấp đôi so với các quý đầu năm. Tỷ lệ hấp thụ tiếp tục được cải thiện, đạt 26%, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2022 và tương đương với quý III/2023.

Bên cạnh đó, thị trường dần xuất hiện thêm nhiều kỳ vọng và điểm sáng tích cực trong bức tranh tổng thể.

Trước tiên là những giải pháp tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ thị trường của Chính phủ bao gồm: thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, triển khai các gói tín dụng BĐS và đặc biệt là giảm mặt bằng lãi suất cho vay. Theo đó, tháng 12/2023, lần đầu tiên cả 4 ngân hàng quốc doanh gồm: Agribank, BIDV, Vietcombank, VietinBank đưa lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 1-2 tháng về dưới 3%/năm.

Theo khảo sát, cuối năm 2023, một số ngân hàng đã đưa ra gói vay mua nhà về mức thấp kỷ lục. Cụ thể, VP Bank đang có lãi suất chỉ 5.9%/năm, Agribank cho vay mua nhà với lãi suất 8.5%/năm, Vietcombank có gói vay mua bất động sản với lãi suất 12 tháng đầu 8.5%/12 tháng đầu…

Thực tế cho thấy, lãi suất ngân hàng giảm mạnh đang khiến dòng tiền tìm về bất động sản ngày càng nhiều. Đây là cơ hội để người mua nhà và các nhà đầu tư tiếp cận nguồn vốn vay rẻ so với các thời điểm trước đó.



Thêm nữa, năm 2024 cũng là năm đầy hứa hẹn với bất động sản, khi các chính sách vĩ mô và hành lang pháp lý đang ngày càng rõ ràng hơn, tạo cơ chế minh bạch, thông thoáng cho nhà đầu tư tham gia thị trường.

Theo đó, Luật Đất đai (sửa đổi) năm 2024 đã được Quốc hội thông qua tại kỳ họp bất thường lần thứ năm vào ngày 18-1-2024 và có hiệu lực từ ngày 1-1-2025, đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra một môi trường pháp lý ổn định cho thị trường bất động sản của Việt Nam. Qua đó, việc tháo gỡ các vướng mắc pháp lý và cung cấp nền tảng pháp lý mới sẽ mở ra nhiều cơ cơ hội cho sự phát triển bền vững của thị trường bất động sản, rộng hơn là cho cả nền kinh tế.

Trước những diễn biến có phần khả quan của toàn cảnh thị trường, nhiều nhà đầu tư, giới nhà giàu tranh thủ thời cơ xuống tiền trước khi thị trường đi vào ổn định trong từ 1,2 năm tới.

Thống kê của Batdongsan.com.vn cho thấy, trong quý III/2023, thanh khoản thị trường thứ cấp đã có dấu hiệu tăng nhẹ trở lại, bắt đầu xuất hiện động thái xuống tiền của nhà đầu tư ở những dự án có mức chiết khấu cao, đầy đủ pháp lý, vị trí lân cận khu dân cư hiện hữu đông đúc, giao thông thuận tiện kết nối về khu trung tâm. Bên cạnh đó, nhu cầu tìm mua nhà đất trên cả nước đã tăng 6% so với quý trước.

Cụ thể, xu hướng tăng này diễn ra trong tất cả các loại hình BĐS gồm cả căn hộ, đất nền, nhà riêng, nhà mặt phố. Trong đó, căn hộ chung cư, biệt thự và đất nền ghi nhận nhu cầu mua tăng 6-7%. Ngoài nhu cầu mua gia tăng trở lại, giá bán nhà đất trong tháng 7 và tháng 8/2023 cũng ghi nhận sự ổn định. Lượng tin rao bán cắt lỗ giảm mạnh so với đầu năm.

Thời điểm Vàng đầu tư biệt thự, liền kề

Trong bối cảnh đầy biến động của toàn thị trường năm 2023, phân khúc biệt thự & nhà phố tại Hà Nội dù chưa thực sự nhộn nhịp nhưng vẫn ghi nhận những số liệu tích cực.

Theo báo cáo của CBRE, về tỷ lệ hấp thụ, quý IV/2023, biệt thự & nhà phố tại Hà Nội ghi nhận gần 680 căn bán được, nâng tổng số căn bán được trong cả năm 2023 đạt 3.490 căn và vượt tổng nguồn cung mở bán mới trong năm nay. Đặc biệt, số căn bán được trong nửa cuối năm tăng 5,5% so với nửa đầu năm 2023.

Cũng theo số liệu của Savills, phân khúc thấp tầng tại Hà Nội ghi nhận nguồn cung sơ cấp đạt 710 căn đến từ 16 dự án, giảm 2% theo quý và 23% theo năm. Sự suy giảm của nguồn cung là một trong những yếu tố mạnh nhất đẩy giá phân khúc biệt thự, liền kề Hà Nội liên tục tăng giá. Theo đó, giá biệt thự sơ cấp trung bình tăng 3% theo quý, giá nhà liền kề đồng thời tăng 9% theo quý, giá shophouse đồng thời ghi nhận mức tăng 6% theo quý.

Theo ghi nhận, trước những diễn biến của thị trường thời gian qua, biệt thự, liền kề ngày càng được nhà đầu tư tìm kiếm nhiều hơn trong những tháng cuối năm 2023 và xu hướng tăng mạnh trong nửa đầu năm 2024.

Giữa bối cảnh quỹ đất sạch của thành phố Hà Nội khan hiếm, những dự án thấp tầng sở hữu vị trí đẹp, đắc địa, nội đô, cận kề trung tâm lại càng được các nhà đầu tư tìm kiếm, lựa chọn… đặc biệt là những khu vực "điểm nóng" của bất động sản Thủ đô nhiều năm qua.

Trong số này, không thể không nhắc đến bất động sản ven Hồ Tây, khu vực từ lâu đã được biết đến như "đất vàng" của Hà Nội với sự xuất hiện của hàng loạt chủ đầu tư lớn, có thể kể đến: Tập đoàn Daewoo E&C với dự án Khu đô thị Starlake Tây Hồ Tây, Sun Group với dự án Sun Grand City Thuy Khue Residence…

Nhưng có lẽ, khi nhắc tới khu vực này, nổi bật hơn cả, phải kể đến Đại đô thị Ciputra. Dự án được mệnh danh là đô thị triệu đô của giới nhà giàu Hà Nội. Sau gần 2 thập kỷ từ khi khởi công xây dựng và phát triển, Ciputra Hà Nội hiện đang là mái nhà chung của hơn 7,000 cư dân, với 30.8 % là người nước ngoài đến từ 74 quốc gia trên toàn thế giới.

Ở thời điểm hiện tại, sức hút của Ciputra nói riêng và những dự án quanh khu vực Hồ Tây vẫn chưa có dấu hiệu giảm nhiệt. Những dự án còn sót lại trên khu "đất vàng" rộng lớn được giới nhà giàu, tầng lớp thượng lưu săn đón, dù mức giá không hề rẻ.

Nhiều chuyên gia nhận định, năm 2024 sẽ là thời điểm thị trường đang trên đà phục hồi, chưa thực sự bước vào thời kỳ tăng trưởng. Do đó, người mua nhà thời điểm này sẽ mua được những sản phẩm với mức giá hợp lý cùng nhiều chính sách ưu đãi của chủ đầu tư. Thực tế cho thấy, bất động sản quanh hồ luôn có giá trị rất cao, giá nhà ở tại đây vốn dĩ luôn có xu hướng tăng, nay lại càng tăng mạnh hơn khi thị trường đi vào ổn định. Qua thời điểm này, nếu thị trường bước vào thời kỳ tăng trưởng mạnh, giá trên đà tăng thì đây không còn là thời điểm tốt để mua vào nữa.