Dọn lại căn bếp tôi mới nhận ra: Nồi chảo mua cả đống nhưng thực ra chỉ cần 3 món là đủ

Mỗi lần dọn dẹp nhà cửa, tôi đều có cảm giác như đang kiểm kê lại chính những thói quen tiêu dùng của mình.

Trước đây, riêng chuyện nồi chảo, tôi luôn có suy nghĩ “thừa còn hơn thiếu”. Nồi này để hầm, nồi kia để nấu canh, chảo riêng để chiên, một chiếc khác để xào, rồi thêm vài món nhìn đẹp mắt vì thấy người khác dùng trên mạng.

Kết quả là sau vài năm, tủ bếp gần như kín đặc.

Có những chiếc tôi mua về vì thấy quá đẹp, nhưng dùng đúng một hai lần rồi cất. Có những món được quảng cáo rất tiện lợi, nhưng đến lúc dùng thật mới thấy không phù hợp với thói quen nấu ăn của mình.

Đến khi phải lôi tất cả ra để sắp xếp lại, tôi mới nhận ra một điều khá buồn cười: Tôi từng tốn rất nhiều tiền để mua nồi chảo, nhưng những chiếc thực sự được sử dụng thường xuyên chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Cuối cùng, tôi giữ lại 3 món: một chảo gang, một nồi Yukihira và một nồi hấp.

Chiếc nồi đẹp chưa chắc đã là chiếc nồi bạn cần

Có một thời gian tôi cũng chạy theo những chiếc nồi gang tráng men rất đẹp. Màu sắc bắt mắt, đặt trên bếp nhìn sang, chụp ảnh cũng đẹp nên tôi từng nghĩ đây sẽ là món đồ dùng lâu dài.

Nhưng thực tế lại khác.

Bản thân chiếc nồi đã khá nặng. Khi cho thêm thức ăn và nước vào, việc bê lên bê xuống trở nên rất bất tiện. Khả năng giữ nhiệt tốt cũng có mặt trái: thành nồi và tay cầm nóng rất lâu, lúc sử dụng phải cẩn thận để tránh bỏng.

Thêm vào đó, lớp men đẹp mắt lại đòi hỏi sử dụng nhẹ tay. Va chạm mạnh có thể khiến bề mặt bị sứt hoặc bong men.

Sau một thời gian, tôi nhận ra mình giữ chiếc nồi đó nhiều hơn vì tiếc tiền và vì nó đẹp, chứ không phải vì thực sự cần.

Và đây cũng là lý do khiến tôi thay đổi cách chọn đồ bếp: Không còn hỏi món này có đẹp hay đang thịnh hành hay không, mà hỏi mình có thực sự dùng nó hàng tuần hay không.

1. Chảo gang: Món tôi dùng thường xuyên nhất

Trước khi chuyển sang chảo gang, tôi từng sử dụng rất nhiều loại chảo chống dính.

Phải công nhận chảo chống dính cực kỳ dễ dùng khi còn mới. Chiên trứng, rán cá, xào rau đều thuận tiện, vệ sinh cũng nhanh.

Nhưng vấn đề tôi gặp đi gặp lại là sau một thời gian, bề mặt chống dính bắt đầu xuống cấp. Dù mua loại rẻ hay đắt, tôi vẫn phải chú ý hơn khi sử dụng, tránh làm xước bề mặt và cuối cùng vẫn phải thay chảo sau một thời gian.

Có lúc tôi chuyển sang thử chảo inox với suy nghĩ: Không có lớp phủ thì sẽ dùng được lâu hơn.

Nhưng chiếc chảo đó lại không hợp với tôi.

Nó đòi hỏi kiểm soát nhiệt tốt hơn. Nếu không quen tay, thức ăn rất dễ dính hoặc cháy. Sau một thời gian sử dụng, đáy chảo cũng xuất hiện những vết ố vàng, đen và mất khá nhiều công sức để vệ sinh.

Cuối cùng, tôi chuyển sang chảo gang.

Thời gian đầu, chảo gang không dễ chiều như chảo chống dính. Phải làm quen với cách làm nóng chảo, lượng dầu và cách bảo dưỡng. Nhưng sau khi sử dụng một thời gian, bề mặt chảo ngày càng ổn định hơn.

Hiện tại, tôi dùng chiếc chảo này cho gần như mọi món cần nhiệt lớn: xào rau, chiên cơm, rán, áp chảo, thậm chí hầm một số món đơn giản.

Điểm tôi thích nhất là nó có thể dùng rất lâu. Không còn cảm giác vài năm lại phải thay một chiếc chảo mới.

Nhược điểm lớn nhất vẫn là trọng lượng. Chảo gang khá nặng, vì vậy sẽ không phù hợp với người thường xuyên có thói quen nhấc chảo lên để đảo thức ăn.

Còn với tôi, chủ yếu dùng xẻng đảo trực tiếp trong chảo nên điều đó không ảnh hưởng nhiều.

Sau khi sử dụng, tôi thường rửa sạch, lau hoặc hong khô trên bếp để hạn chế gỉ. Nếu chảo có dấu hiệu khô bề mặt, tôi thoa một lớp dầu ăn thật mỏng.

Tôi không chăm chảo theo cách quá cầu kỳ. Đồ dùng trong gia đình cuối cùng vẫn phải phục vụ cuộc sống, chứ không nên biến thành thêm một việc phải lo.

2. Nồi Yukihira: Chiếc nhỏ nhất nhưng tiện nhất

Nếu chảo gang là món tôi dùng nhiều nhất thì nồi Yukihira lại là chiếc khiến tôi cảm thấy tiện nhất.

Đây là loại nồi nhỏ, thành mỏng, trọng lượng nhẹ và nóng rất nhanh. Với những bữa ăn đơn giản, tôi có thể lấy ra dùng ngay mà không cần suy nghĩ.

Tôi thường dùng nó để luộc mì, nấu hoành thánh, há cảo, nấu súp, hâm sữa hoặc chuẩn bị một phần thức ăn nhỏ.

Điểm hay là vì nồi nhẹ nên thao tác rất nhanh. Nấu xong có khi tôi có thể đặt luôn lên bàn thay vì chuyển sang một chiếc bát khác.

Nhược điểm là nồi mỏng nên không thích hợp để xào hoặc chiên lâu ở nhiệt độ cao. Đáy cũng có thể bị ố sau một thời gian sử dụng.

Nhưng với tôi, đây không phải vấn đề lớn vì chức năng của chiếc nồi này rất rõ ràng: Dùng để luộc, nấu nhanh và xử lý những món nhỏ.

Trong căn bếp của tôi hiện tại, sự phân công giữa hai món rất đơn giản: chảo gang phụ trách xào, chiên; nồi Yukihira phụ trách luộc và nấu nhanh.

Chỉ hai món này đã giải quyết phần lớn bữa ăn hàng ngày.

3. Nồi hấp: Chiếm diện tích nhưng vẫn phải giữ

Chiếc thứ ba tôi giữ lại là nồi hấp.

Thực ra, đây lại là món tôi không sử dụng thường xuyên bằng hai chiếc còn lại. Nó khá lớn, chiếm nhiều chỗ trong tủ và nếu xét theo tần suất dùng thì có thể dễ bị đưa vào danh sách “nên bỏ”.

Nhưng sau nhiều lần cân nhắc, tôi vẫn quyết định giữ. Lý do rất đơn giản: Có những món gần như không có dụng cụ nào thay thế tiện bằng nồi hấp.

Hấp cá, hấp sườn, hấp bánh bao, xôi hay rau củ đều cần đến nó. Khi nhà có khách, tôi cũng có thể tận dụng các tầng hấp để giữ nóng một số món, tránh phải hâm lại nhiều lần.

Tôi từng nghĩ đến việc mua nồi hấp điện có chức năng hẹn giờ và nhiều chế độ hơn, nhưng cuối cùng lại thôi. Một món đồ vốn không sử dụng hàng ngày thì không nhất thiết phải nâng cấp lên phiên bản đắt tiền hơn. Miễn chiếc nồi hiện tại làm được đúng việc mình cần là đủ.

Sau khi bỏ bớt nồi chảo, căn bếp của tôi dễ dùng hơn hẳn

Điều khiến tôi bất ngờ nhất sau lần dọn bếp không phải là mình tiết kiệm được bao nhiêu diện tích, mà là việc nấu ăn trở nên nhẹ đầu hơn.

Trước đây, mỗi lần mở tủ, tôi phải lấy chiếc này ra để tìm chiếc kia. Những món ít sử dụng nằm chen với món dùng hàng ngày. Có những chiếc giữ lại chỉ vì “biết đâu sau này cần”.

Bây giờ, mọi thứ đơn giản hơn rất nhiều.

Cần xào thì lấy chảo gang. Cần luộc hoặc nấu nhanh thì lấy nồi Yukihira. Cần hấp thì lấy nồi hấp. Không cần đứng trước một tủ đầy đồ rồi lựa chọn.

Tôi cũng nhận ra một điều mà trước đây mình thường bỏ qua: Một món đồ tốt không phải món có nhiều chức năng nhất, đẹp nhất hay được nhiều người giới thiệu nhất. Đó phải là món phù hợp với chính thói quen sinh hoạt của gia đình mình.

Nếu nhà thường xuyên hầm món ăn, một chiếc nồi hầm tốt có thể rất đáng tiền. Nếu chỉ nấu những bữa nhanh cho 1-2 người, một chiếc nồi nhỏ có khi hữu ích hơn cả bộ nồi đắt tiền.

Không có một danh sách dụng cụ bếp hoàn hảo cho tất cả mọi người.

Nhưng sau lần dọn dẹp này, tôi có thêm một nguyên tắc khá rõ ràng: Trước khi mua thêm một chiếc nồi hay chảo mới, tôi sẽ tự hỏi nó có làm được điều gì mà ba món hiện tại chưa làm được hay không.

Nếu câu trả lời là không, tôi sẽ không mua.

Bởi cuối cùng, một căn bếp dễ sống không nhất thiết phải có thật nhiều đồ. Đôi khi, chỉ cần vài món thực sự phù hợp và được sử dụng thường xuyên đã là đủ.