Đóng 280 triệu phí bảo hiểm nhân thọ đều đặn 3 năm, nhận quyền lợi rồi bất ngờ kiện công ty đòi hủy hợp đồng

Vụ việc bắt đầu vào ngày 3/3/2021, ông Võ Thanh H1 ký kết hợp đồng bảo hiểm nhân thọ với Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ F. Hợp đồng có thời hạn 10 năm, mức phí bảo hiểm phải đóng hằng năm là 93,36 triệu đồng. Sau ba năm tham gia, ông H1 đã đóng tổng cộng 280,08 triệu đồng tiền phí bảo hiểm.

Trong đơn khởi kiện và quá trình tố tụng, ông H1 cho rằng sau khi ký hợp đồng, ông không được phía công ty bảo hiểm quan tâm, chăm sóc hoặc cung cấp thông tin liên quan đến hợp đồng. Theo trình bày của nguyên đơn, ông chỉ gặp tư vấn viên đúng một lần vào ngày ký hợp đồng và sau đó không nhận được hợp đồng bảo hiểm bản giấy như đã hứa. Khách hàng này cho rằng suốt thời gian ba năm thực hiện hợp đồng, ông không được cung cấp đầy đủ thông tin về quyền và nghĩa vụ của mình, trong khi bản thân không có khả năng sử dụng thành thạo các phương tiện điện tử để theo dõi hợp đồng bảo hiểm.

Ngày 2/8/2024 và ngày 20/8/2024, ông H1 gửi thư yêu cầu công ty bảo hiểm thanh lý hợp đồng và hoàn trả số tiền phí bảo hiểm đã đóng nhưng không được giải quyết. Từ đó, ông khởi kiện yêu cầu Tòa án tuyên hủy hợp đồng bảo hiểm và buộc công ty bảo hiểm hoàn trả số tiền 280,08 triệu đồng.

Phía bị đơn là Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ F không đồng ý với toàn bộ yêu cầu khởi kiện. Theo trình bày của công ty, ngày 3/3/2021, ông Võ Thanh H1 đã lập hồ sơ yêu cầu bảo hiểm để tham gia sản phẩm chính với số tiền bảo hiểm 1 tỷ đồng, phí bảo hiểm cơ bản định kỳ là 73,12 triệu đồng/năm. Ngoài ra, hợp đồng còn có hai sản phẩm bổ trợ gồm bảo hiểm tai nạn với số tiền bảo hiểm 1 tỷ đồng, phí bảo hiểm bổ trợ 4,04 triệu đồng/năm và bảo hiểm sức khỏe với số tiền bảo hiểm 500 triệu đồng, phí bổ trợ 16,2 triệu đồng/năm. Người thụ hưởng được chỉ định là bà Bùi Bích Hằng, vợ ông H1.

Theo công ty, trong hồ sơ yêu cầu bảo hiểm, ông H1 đã cung cấp địa chỉ email và số điện thoại liên lạc. Sau khi thẩm định hồ sơ, công ty phát hành hợp đồng bảo hiểm và gửi bản điện tử cho ông H1 qua số điện thoại đã đăng ký. Công ty cho biết ngày 9/3/2021, ông H1 đã xác nhận nhận hợp đồng điện tử bằng mã OTP. Ngoài ra, công ty còn gửi giấy chứng nhận hợp đồng bảo hiểm cùng thẻ bảo hiểm sức khỏe qua đường bưu điện đến địa chỉ liên hệ của ông H1. Trong cuộc gọi chăm sóc khách hàng ngày 26/3/2021, ông H1 được cho là đã xác nhận đã nhận các giấy chứng nhận bảo hiểm từ công ty.

Công ty bảo hiểm cũng cho biết trong quá trình thực hiện hợp đồng, ông H1 đã đóng đủ ba kỳ phí bảo hiểm với tổng số tiền 280,08 triệu đồng. Ngoài ra, ngày 21/9/2022, ông H1 từng yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm hỗ trợ chi phí y tế thực tế và đã được công ty chấp thuận chi trả số tiền 1 triệu đồng.

Liên quan đến việc yêu cầu thanh lý hợp đồng, công ty bảo hiểm cho biết ngày 27/3/2024, ông H1 đã lập phiếu yêu cầu thanh toán, đề nghị thanh lý hợp đồng và yêu cầu hoàn trả 150 triệu đồng. Sau đó, ông tiếp tục gửi hai thư yêu cầu đề ngày 2/8/2024 và 20/8/2024. Tuy nhiên, theo quan điểm của công ty, hợp đồng được giao kết tự nguyện, đúng quy định pháp luật và không có căn cứ pháp lý để hủy bỏ.

Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân Khu vực 1 – Thành phố Hồ Chí Minh tại phiên tòa nhận định quá trình tố tụng được thực hiện đúng quy định pháp luật và đề nghị Hội đồng xét xử không chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn. Viện Kiểm sát viện dẫn Điều 117, 118 Bộ luật Dân sự năm 2015; Điều 14 Luật Kinh doanh bảo hiểm; Điều 14 và Điều 36 Luật Giao dịch điện tử năm 2005 để cho rằng hợp đồng bảo hiểm được xác lập hợp pháp và có hiệu lực thi hành.

Sau khi xem xét hồ sơ và tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định việc giao kết hợp đồng bảo hiểm được thực hiện hợp pháp. Tòa xác định nguyên đơn đã lập hồ sơ yêu cầu bảo hiểm, công ty đã phát hành hợp đồng và gửi hợp đồng điện tử theo phương thức mà các bên đã thỏa thuận. Tòa cũng ghi nhận việc nguyên đơn xác nhận nhận hợp đồng bằng mã OTP vào ngày 9/3/2021.

Đối với lập luận cho rằng không nhận được hợp đồng giấy và không được chăm sóc khách hàng, Hội đồng xét xử cho rằng ông H1 không chứng minh được công ty bảo hiểm vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ hợp đồng theo Điều 423 Bộ luật Dân sự năm 2015 để làm căn cứ hủy bỏ hợp đồng. Tòa nhận định hợp đồng trên thực tế đã được các bên thực hiện liên tục trong ba năm khi nguyên đơn đóng phí đầy đủ, còn bị đơn duy trì hiệu lực bảo hiểm và giải quyết quyền lợi bảo hiểm cho nguyên đơn vào năm 2022.

Tòa án cũng nhận định hợp đồng bảo hiểm đáp ứng đầy đủ điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự theo các Điều 117, 118, 119 Bộ luật Dân sự năm 2015; Điều 14 Luật Kinh doanh bảo hiểm và các quy định của Luật Giao dịch điện tử năm 2005. Do đó, không có căn cứ chấp nhận yêu cầu hủy hợp đồng bảo hiểm của nguyên đơn.

Đối với yêu cầu hoàn trả 280,08 triệu đồng tiền phí bảo hiểm đã đóng, Hội đồng xét xử cho rằng hợp đồng vẫn đang có hiệu lực, trong khi các điều khoản hợp đồng không có quy định hoàn trả toàn bộ phí bảo hiểm trong trường hợp như yêu cầu. Vì vậy, Tòa kết luận yêu cầu hoàn tiền không có cơ sở chấp nhận.

Từ các nhận định trên, tại phiên toà xét xử sơ thẩm ngày 19/9/2025, Hội đồng xét xử tuyên không chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của ông Võ Thanh H1. Về án phí, Tòa xác định ông Võ Thanh H1 sinh năm 1964, thuộc trường hợp người cao tuổi theo Luật Người cao tuổi năm 2009 và có đơn xin miễn án phí nên được miễn toàn bộ án phí dân sự sơ thẩm.