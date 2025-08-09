Động cơ Đức bị chặn, Thái Lan chốt hàng 'Made in China': Dự án 400 triệu USD hồi sinh sau 4 năm bế tắc

Tờ Bangkok Post ngày 8/8 đưa tin, Nội các Thái Lan đã phê duyệt những sửa đổi đối với dự án mua sắm tàu ngầm của Trung Quốc vốn bị trì hoãn từ lâu, bao gồm việc chuyển đổi từ động cơ sản xuất tại Đức sang động cơ sản xuất tại Trung Quốc và gia hạn thời gian đóng tàu thêm 1.217 ngày.

Dự án tàu ngầm S26T lớp Yuan của Thái Lan giờ đây sẽ được trang bị động cơ diesel CHD620 của Trung Quốc, thay cho động cơ MTU396 của Đức theo hợp đồng ban đầu. Ảnh: Bangkok Post

Quyền Thủ tướng Thái Lan Phumtham Wechayachai, đồng thời là Bộ trưởng Nội vụ, cho biết Nội các Thái Lan đã phê duyệt những sửa đổi này vào ngày 5/8. Tuy nhiên, ông từ chối tiết lộ thêm chi tiết.

Một nguồn tin nói với Bangkok Post rằng, theo hợp đồng sửa đổi vốn được ký kết theo hình thức thỏa thuận chính phủ với chính phủ giữa Thái Lan và Trung Quốc, dự án tàu ngầm S26T lớp Yuan giờ đây sẽ được trang bị động cơ diesel CHD620 của Trung Quốc, thay cho động cơ MTU396 của Đức có trong hợp đồng ban đầu nhưng trên thực tế không thể mua được do các hạn chế xuất khẩu.

Hợp đồng đóng tàu ngầm được ký kết vào năm 2017 giữa Hải quân Hoàng gia Thái Lan (RTN) và Công ty TNHH Đóng tàu và Vận tải Biển Quốc tế Trung Quốc (CSOC) thuộc Tập đoàn Đóng tàu Nhà nước Trung Quốc. Tuy nhiên, dự án đã bị đình trệ vào năm 2021 khi Đức từ chối cung cấp động cơ MTU cho đối tác Trung Quốc do tính chất quân sự của dự án và những lo ngại về mục đích sử dụng cuối cùng, theo lệnh cấm vận vũ khí của Liên minh Châu Âu (EU) đối với Trung Quốc.

Tính đến nay, dự án đã hoàn thành 64%, với 10 trong số 18 đợt thanh toán trị giá 7,7 tỷ baht (tương đương 238 triệu USD) đã được giải ngân. 40% còn lại của hợp đồng, trị giá 5,5 tỷ baht (170 triệu USD), vẫn đang chờ xử lý.

Đô đốc Paraj Ratanajaipan - Phó phát ngôn viên RTN - bày tỏ lòng biết ơn đối với Nội các Thái Lan vì đã “bật đèn xanh” cho những sửa đổi này, mà theo ông sẽ cho phép lực lượng hải quân Thái Lan tiếp tục mua sắm và tăng cường năng lực trên tất cả các phương diện hải quân: trên mặt nước, trên không và dưới mặt nước.

Đô đốc Paraj cho biết động cơ của Trung Quốc đã vượt qua các cuộc kiểm tra chất lượng nghiêm ngặt, đồng thời cho biết thêm rằng nó vượt xa các tiêu chuẩn về hiệu suất và an toàn của động cơ Đức ban đầu và đã được công ty phân loại tàu biển Lloyd's Register (Anh) cấp giấy chứng nhận.

Hơn nữa, động cơ này đã được sử dụng trên những tàu ngầm do các quốc gia khác vận hành, ông nói thêm.

"Chúng tôi mong muốn công chúng tin tưởng rằng RTN sẽ sử dụng tài sản chiến lược này để bảo vệ chủ quyền, bảo vệ lợi ích hàng hải và hỗ trợ người Thái trong mọi hoàn cảnh", ông Paraj nói.

Trong khi đó, Quyền Thủ tướng Thái Lan Phumtham từ chối bình luận thêm về các vấn đề mua sắm quân sự, bao gồm cả việc Không quân Hoàng gia Thái Lan đề xuất mua máy bay chiến đấu Gripen của Thụy Điển, mà ông mô tả là "thông tin mật".

Khi được hỏi về cuộc thảo luận của Nội các Thái Lan hôm 5/8 về việc RTN mua tàu ngầm, ông Phumtham cho biết Nội các đã được thông báo tóm tắt về vấn đề này và những nội dung chi tiết còn tồn đọng vẫn đang được xem xét để giải quyết.

Khi các phóng viên hỏi liệu quân đội Thái Lan có kế hoạch yêu cầu mua thêm vũ khí trong tương lai gần hay không, ông Phumtham đã từ chối trả lời.

"Tôi không thảo luận về vấn đề này. Quân đội đang tham gia các hoạt động quân sự. Đây là những vấn đề bí mật của chính phủ. Tôi sẽ không nói về bất kỳ thiết bị quân sự nào", ông Phumtham nói.