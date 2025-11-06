Đóng cửa 5 sân bay tránh bão Kalmaegi từ chiều nay

Theo chỉ đạo của Cục Hàng không , các sân bay tạm ngừng hoạt động gồm: Phù Cát (Bình Định), Chu Lai (Quảng Nam), Tuy Hòa (Phú Yên), Pleiku (Gia Lai) và Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk).

Thời gian tạm dừng được ấn định trong khoảng từ chiều nay đến sáng 7/11, tùy theo diễn biến cụ thể của bão Kalmaegi: Phù Cát từ 16h hôm nay đến 3h ngày 7/11; Chu Lai từ 20h hôm nay đến 5h ngày 7/11; Tuy Hòa từ 15h hôm nay đến 0h ngày 7/11; Pleiku từ 21h hôm nay đến 6h ngày 7/11; Buôn Ma Thuột từ 22h hôm nay đến 6h ngày 7/11.

Trước đó, Cục Hàng không đã có văn bản yêu cầu các đơn vị liên quan chủ động phòng chống, ứng phó với bão Kalmaegi, đồng thời kiểm tra toàn bộ hệ thống hạ tầng, thông tin liên lạc, đài trạm để kịp thời phát hiện và xử lý hư hỏng, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho công trình và hoạt động khai thác tại sân bay.

5 sân bay gồm Phù Cát, Chu Lai, Tuy Hòa, Pleiku và Buôn Ma Thuột đóng cửa từ chiều nay do ảnh hưởng của bão. Ảnh: CAA.

Do ảnh hưởng trực tiếp của bão, Vietnam Airlines thông báo điều chỉnh, hủy hoặc dời lịch nhiều chuyến bay trong hôm nay và 7/11.

Cụ thể: Đường bay TPHCM - Phù Cát hủy các chuyến VN1390, VN1391, VN1394, VN1395 hôm nay và VN1392, VN1393 ngày 7/11.

Đường bay Hà Nội - Phù Cát các chuyến VN1622, VN1623 hôm nay khai thác sớm trước 12h.

Đường bay TPHCM - Chu Lai các chuyến VN1464, VN1465, VN1468, VN1469 hôm nay bay trước 12h; VN1640, VN1641 (ngày 7/11) khởi hành sau 10h.

Đường bay Hà Nội Tuy Hòa hủy chuyến VN1650, VN1651 hôm nay; các chuyến bay giữa Hà Nội, TPHCM và Tuy Hòa (ngày 7/11) khai thác sau 12h.

Đường bay TPHCM - Pleiku VN1422, VN1423 hôm nay bay trước 12h; VN1614, VN1615 (ngày 7/11) khởi hành sau 13h.

Đường bay TPHCM - Buôn Ma Thuột: VN1414, VN1415, VN1910, VN1911 (ngày 6/11) bay sau 11h; VN1602, VN1603 (ngày 7/11) cất cánh sau 13h.

Đường bay TPHCM - Huế (Phú Bài) VN1548, VN1549, VN1376, VN1377 hôm nay bay sau 12h; VN1366, VN1367 (ngày 7/11) bay sau 13h.

Vietnam Airlines và Vietjet thông báo điều chỉnh, hủy hoặc dời lịch nhiều chuyến bay trong hôm nay và 7/11. Ảnh: VNA.

Ngoài ra, hãng Vasco cũng tạm ngừng khai thác hai chuyến bay 0V8024 và 0V8025 TPHCM - Liên Khương - TPHCM trong hôm nay. Tổng cộng, hơn 50 chuyến bay của Vietnam Airlines bị ảnh hưởng dây chuyền trong hai ngày do điều chỉnh lịch bay vì bão.

Hãng Vietjet cho biết, hiện các chuyến bay quốc tế đến và đi Việt Nam vẫn hoạt động bình thường, tuy nhiên một số đường bay nội địa đến các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên phải điều chỉnh kế hoạch.

Cụ thể, trong hôm nay, Vietjet tạm dừng khai thác các chuyến : VJ729, VJ728 Đà Nẵng - Đà Lạt - Đà Nẵng; VJ362, VJ363 TPHCM - Đà Lạt - TPHCM; VJ409, VJ410Hà Nội - Đà Lạt - Hà Nội; VJ206, VJ207 TPHCM - Tuy Hòa - TP.-HCM; VJ433, VJ432 Hà Nội - Quy Nhơn - Hà Nội; VJ384, VJ385 TPHCM - Quy Nhơn - TPHCM; VJ376, VJ377 TPHCM - Chu Lai - TPHCM.

Hãng thay đổi giờ khởi hành các chuyến bay VJ715, VJ714 (Thanh Hóa - Đà Lạt - Thanh Hóa). Các chuyến bay đến và đi từ Đà Nẵng, Phú Bài, Liên Khương, Chu Lai, Phù Cát, Tuy Hòa, Pleiku, Buôn Ma Thuột, Cam Ranh và Đồng Hới cũng được khuyến cáo có thể điều chỉnh lịch khai thác tùy theo diễn biến bão.