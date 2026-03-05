Đóng cửa quán bún riêu Hà Nội bị du khách chê trên MXH Trung Quốc

Ngày 5/3, sau khi tiếp nhận phản ánh của người dân trên các diễn đàn mạng xã hội về vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, Đoàn kiểm tra liên ngành của UBND phường Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã tiến hành kiểm tra cơ sở bán bún riêu tại số 14 phố Hàng Lược.

Qua kiểm tra thực tế, lực lượng chức năng ghi nhận nhiều vi phạm liên quan đến điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm. Cụ thể, khu vực chế biến và bày bán thức ăn không được che đậy, xuất hiện côn trùng xâm nhập. Bên cạnh đó, nhân viên phục vụ tại quán không đeo găng tay và khẩu trang trong quá trình chế biến, bán hàng.

Du khách Trung Quốc phản ánh quán bún riêu ở phố cổ Hà Nội "có điều kiện vệ sinh chưa tốt"

Trước những vi phạm trên, đoàn kiểm tra đã lập biên bản xử phạt hành chính đối với chủ cơ sở với số tiền 4,5 triệu đồng, đồng thời yêu cầu tạm dừng hoạt động kinh doanh để khắc phục các tồn tại liên quan đến vệ sinh an toàn thực phẩm.

Đại diện chủ cơ sở cho biết sẽ chấp hành quyết định xử phạt và cam kết chỉ mở cửa kinh doanh trở lại khi hoàn thiện đầy đủ các điều kiện theo quy định.

Đoàn liên ngành UBND phường Hoàn Kiếm, Hà Nội đã kiểm tra cơ sở bún riêu (thức ăn đường phố) tại số 14 Hàng Lược

Trước đó, một du khách Trung Quốc chia sẻ trên mạng xã hội Xiaohongshu rằng ẩm thực Hà Nội có hương vị rất ngon, giá rẻ và chỉ cần khoảng 100 tệ (hơn 300.000 đồng) là có thể ăn uống cả ngày. Tuy nhiên, người này cũng bày tỏ sự e ngại trước không gian nhiều quán ăn vỉa hè vì cho rằng còn khá lộn xộn, kém vệ sinh và việc thanh toán chủ yếu bằng tiền mặt, ít hỗ trợ thanh toán điện tử.

Đồng thời, tài khoản này đăng tải hình ảnh một số quán ăn tại Việt Nam, trong đó có quán bún riêu trên phố Hàng Lược.

Bài đăng sau đó thu hút nhiều ý kiến trái chiều từ cộng đồng mạng hai nước, khi một số người đồng tình với nhận xét về môi trường quán xá, trong khi nhiều ý kiến khác cho rằng nét bình dân, vỉa hè chính là đặc trưng của ẩm thực Hà Nội.