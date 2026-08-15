Động đất 7,7 độ rung chuyển Indonesia, cảnh tượng trên biển khiến người dân lập tức tháo chạy

Vào khoảng 4h58 (giờ địa phương) ngày 15/8, Indonesia hứng chịu trận động đất mạnh 7,7 độ ngoài khơi vùng duyên hải miền Đông, kéo theo ít nhất 3 dư chấn và cảnh báo sóng thần. Sau đó, nhiều khu vực ven biển ghi nhận nước biển rút mạnh trước khi sóng tràn vào.

Theo thông tin từ Cơ quan Khí tượng, Khí hậu và Địa vật lý Indonesia (BMKG), sau khi xảy ra động đất mạnh tại huyện Nagekeo, tỉnh Đông Nusa Tenggara (NTT), nước biển dọc khu vực ven bờ bắt đầu rút. Sau đó, sóng thần được ghi nhận tại nhiều địa phương.

Clip: X@BapakBahagia

BMKG xác nhận trên mạng xã hội X rằng tại Maurole, thuộc huyện Ende, một đợt sóng thần cao 0,94 m được ghi nhận vào lúc 5h27.

Ngoài Maurole, sóng thần cao 0,38 m được ghi nhận tại Kawapante lúc 5h16; khu vực Đông Flores ghi nhận sóng cao 0,25 m lúc 5h24. Tại Bakalang, sóng thần cao 0,14 m được ghi nhận lúc 5h41. Trong khi đó, Labuan Bajo cũng ghi nhận sóng thần cao 0,3 m.

Động đất mạnh cùng cảnh báo sóng thần khiến người dân địa phương hoảng loạn. Tại tỉnh Nam Sulawesi, người dân ở hai khu vực Pasimarannu và Pasilambena thuộc huyện quần đảo Selayar đồng loạt di chuyển lên vùng núi để sơ tán.

Clip: X

Trao đổi qua cuộc gọi video sau khi kiểm tra tình hình, ông Muhammad Natsir Ali, người đứng đầu huyện Selayar, cho biết người dân tại hai khu vực trên là những người sơ tán nhanh nhất.

Theo ông Ali, nguyên nhân là người dân địa phương từng trải qua trận động đất mạnh 7,4 độ vào tháng 12/2021. Sự kiện này để lại ám ảnh lớn, đồng thời giúp người dân nâng cao ý thức và phản ứng nhanh hơn trước nguy cơ thiên tai.

“Người dân có ý thức phòng chống động đất rất cao và phản ứng cũng rất nhanh. Họ lập tức chạy lên núi”, ông Ali cho biết.

Nguồn: ETtoday