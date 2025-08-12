Đồng loạt khám xét 3 nhà kho của "trùm thực phẩm giả" Vũ Thị Hường: Hàng chục tấn thịt bốc mùi hôi thối

Bước đầu cơ quan xác định, toàn bộ nguyên liệu là thịt trâu, lợn đông lạnh nhập khẩu từ Ấn Độ, phần lớn không rõ nguồn gốc, không có hóa đơn chứng từ. Một số lô thịt trâu, lợn đã bốc mùi hôi thối nhưng vẫn được sử dụng để sản xuất ra các sản phẩm thịt sấy bán cho người tiêu dùng.