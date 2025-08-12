Đồng loạt khám xét 3 nhà kho của "trùm thực phẩm giả" Vũ Thị Hường: Hàng chục tấn thịt bốc mùi hôi thối

MỚI NHẤT!
12-08-2025 - 07:42 AM |
Xã hội
Công an tỉnh Phú Thọ đã triển khai lực lượng, tiến hành kiểm tra đột xuất cơ sở sản xuất của Công ty TNHH MTV MQ Food (trước đây là Công ty TNHH MTV Cương Hường), tại Thôn 1, xã Vĩnh Hưng, tỉnh Phú Thọ (trước thuộc xã Đại Đồng, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc) do Vũ Thị Hường, SN 1993, HKTT: Thôn 3, xã Vĩnh Hưng, tỉnh Phú Thọ làm Giám đốc.
Tại đây, Công an phát hiện hàng chục tấn thịt trâu, lợn tươi và thịt sấy khô thành phẩm không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm của Công ty TNHH MTV MQ Food chuẩn bị được tuồn ra thị trường.
Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn - Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo các đơn vị phá án.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh làm việc với Vũ Thị Hường, Giám đốc Công ty TNHH MTV MQ Food.
Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Vũ Thị Hường về hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm” theo quy định của pháp luật.
9 lò sấy không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm được sử dụng để sấy thịt tại Công ty TNHH MTV MQ Food.
Hàng chục tấn thịt trâu, lợn tươi, lạp xưởng và thịt sấy khô thành phẩm không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm của Công ty TNHH MTV MQ Food chuẩn bị được tuồn ra thị trường.
Được biết, từ năm 2020 đến nay, Hường đã sử dụng hơn 1.000 tấn thịt đông lạnh để sản xuất khoảng 400 tấn thịt sấy khô, thu về doanh thu ước tính hơn 100 tỷ đồng.
Bước đầu cơ quan xác định, toàn bộ nguyên liệu là thịt trâu, lợn đông lạnh nhập khẩu từ Ấn Độ, phần lớn không rõ nguồn gốc, không có hóa đơn chứng từ. Một số lô thịt trâu, lợn đã bốc mùi hôi thối nhưng vẫn được sử dụng để sản xuất ra các sản phẩm thịt sấy bán cho người tiêu dùng.
Bao bì dán nhãn “đặc sản vùng cao” nhưng nguyên liệu chủ yếu nhập khẩu từ các nguồn trôi nổi, không đảm bảo chất lượng.
Thực phẩm thành phẩm được đóng gói sẵn, in mã QR và chứng nhận HACCP không hợp lệ.
Các sản phẩm thịt sấy của Công ty TNHH MTV MQ Food hiện được bày bán tràn lan trên các sàn thương mại điện tử.
Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ
Theo Chi Chi
Đời sống và pháp luật
Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082
Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân
Liên hệ quảng cáo
Hotline:
Email: doanhnghiep@admicro.vn
© Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.