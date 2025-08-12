Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Đồng loạt khám xét 3 nhà kho của "trùm thực phẩm giả" Vũ Thị Hường: Hàng chục tấn thịt bốc mùi hôi thối

12-08-2025 - 07:42 AM | Xã hội

Toàn bộ nguyên liệu là thịt trâu, lợn đông lạnh nhập khẩu từ Ấn Độ không rõ nguồn gốc, đã bốc mùi hôi thối.

Đồng loạt khám xét 3 nhà kho của "trùm thực phẩm giả" Vũ Thị Hường: Hàng chục tấn thịt bốc mùi hôi thối- Ảnh 1.

Công an tỉnh Phú Thọ đã triển khai lực lượng, tiến hành kiểm tra đột xuất cơ sở sản xuất của Công ty TNHH MTV MQ Food (trước đây là Công ty TNHH MTV Cương Hường), tại Thôn 1, xã Vĩnh Hưng, tỉnh Phú Thọ (trước thuộc xã Đại Đồng, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc) do Vũ Thị Hường, SN 1993, HKTT: Thôn 3, xã Vĩnh Hưng, tỉnh Phú Thọ làm Giám đốc.

Đồng loạt khám xét 3 nhà kho của "trùm thực phẩm giả" Vũ Thị Hường: Hàng chục tấn thịt bốc mùi hôi thối- Ảnh 2.

Tại đây, Công an phát hiện hàng chục tấn thịt trâu, lợn tươi và thịt sấy khô thành phẩm không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm của Công ty TNHH MTV MQ Food chuẩn bị được tuồn ra thị trường.

Đồng loạt khám xét 3 nhà kho của "trùm thực phẩm giả" Vũ Thị Hường: Hàng chục tấn thịt bốc mùi hôi thối- Ảnh 3.

Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn - Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo các đơn vị phá án.

Đồng loạt khám xét 3 nhà kho của "trùm thực phẩm giả" Vũ Thị Hường: Hàng chục tấn thịt bốc mùi hôi thối- Ảnh 4.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh làm việc với Vũ Thị Hường, Giám đốc Công ty TNHH MTV MQ Food.

Đồng loạt khám xét 3 nhà kho của "trùm thực phẩm giả" Vũ Thị Hường: Hàng chục tấn thịt bốc mùi hôi thối- Ảnh 5.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Vũ Thị Hường về hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm” theo quy định của pháp luật.

Đồng loạt khám xét 3 nhà kho của "trùm thực phẩm giả" Vũ Thị Hường: Hàng chục tấn thịt bốc mùi hôi thối- Ảnh 6.

9 lò sấy không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm được sử dụng để sấy thịt tại Công ty TNHH MTV MQ Food.

Đồng loạt khám xét 3 nhà kho của "trùm thực phẩm giả" Vũ Thị Hường: Hàng chục tấn thịt bốc mùi hôi thối- Ảnh 7.

Hàng chục tấn thịt trâu, lợn tươi, lạp xưởng và thịt sấy khô thành phẩm không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm của Công ty TNHH MTV MQ Food chuẩn bị được tuồn ra thị trường.

Đồng loạt khám xét 3 nhà kho của "trùm thực phẩm giả" Vũ Thị Hường: Hàng chục tấn thịt bốc mùi hôi thối- Ảnh 8.

Được biết, từ năm 2020 đến nay, Hường đã sử dụng hơn 1.000 tấn thịt đông lạnh để sản xuất khoảng 400 tấn thịt sấy khô, thu về doanh thu ước tính hơn 100 tỷ đồng.

Đồng loạt khám xét 3 nhà kho của "trùm thực phẩm giả" Vũ Thị Hường: Hàng chục tấn thịt bốc mùi hôi thối- Ảnh 9.

Bước đầu cơ quan xác định, toàn bộ nguyên liệu là thịt trâu, lợn đông lạnh nhập khẩu từ Ấn Độ, phần lớn không rõ nguồn gốc, không có hóa đơn chứng từ. Một số lô thịt trâu, lợn đã bốc mùi hôi thối nhưng vẫn được sử dụng để sản xuất ra các sản phẩm thịt sấy bán cho người tiêu dùng.

Đồng loạt khám xét 3 nhà kho của "trùm thực phẩm giả" Vũ Thị Hường: Hàng chục tấn thịt bốc mùi hôi thối- Ảnh 10.

Bao bì dán nhãn “đặc sản vùng cao” nhưng nguyên liệu chủ yếu nhập khẩu từ các nguồn trôi nổi, không đảm bảo chất lượng.

Đồng loạt khám xét 3 nhà kho của "trùm thực phẩm giả" Vũ Thị Hường: Hàng chục tấn thịt bốc mùi hôi thối- Ảnh 11.

Thực phẩm thành phẩm được đóng gói sẵn, in mã QR và chứng nhận HACCP không hợp lệ.

Đồng loạt khám xét 3 nhà kho của "trùm thực phẩm giả" Vũ Thị Hường: Hàng chục tấn thịt bốc mùi hôi thối- Ảnh 12.

Các sản phẩm thịt sấy của Công ty TNHH MTV MQ Food hiện được bày bán tràn lan trên các sàn thương mại điện tử.

 Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ

Theo Chi Chi

Đời sống và pháp luật

